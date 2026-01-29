Rovatok
Hat magyar előkészítő osztállyal többet terveztek be jövő tanévtől Maros megyében

Idén kereken száz magyar előkészítő osztály működik Maros megyében

Idén kereken száz magyar előkészítő osztály működik Maros megyében

Fotó: Veres Nándor

A Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervei alapján a következő tanévben 106 előkészítő és ötven kilencedik osztályt terveznek indítani a magyar tagozaton. A gyereklétszám azonban lassú apadást mutat már évek óta.

Hajnal Csilla

2026. január 29., 09:572026. január 29., 09:57

A megyei tanfelügyelőségek minden év elején leadják a beiskolázási tervet a minisztériumban, amelyben betervezik a következő tanévben induló osztályok számát. Az osztályok és helyek számát a körzet és a gyerekek száma alapján hirdetik meg, de nem mindenki a saját körzetét választja, ezért lehetnek eltérések is.

2023-ban 101 magyar osztályt indítottak Maros megyében, az idei tanévben pedig 100 előkészítő osztály működik – 102 szerepelt a tavalyi beiskolázási tervben – a 2026-2027-es tanévre pedig 106 magyar előkészítőt tervezett be a Maros Megyei Tanfelügyelőség – számolt be az idei beiskolázási tervről Antal Levente Mihály, a megye helyettes főtanfelügyelője.

korábban írtuk

Több mint száz magyar előkészítő osztályt terveztek be idénre Maros megyében
Több mint száz magyar előkészítő osztályt terveztek be idénre Maros megyében

Nem csökkent a gyermeklétszám az elmúlt években Maros megyében, nem kell attól tartani, hogy veszélybe kerül a magyar tannyelvű oktatás. Jövőre százkét magyar előkészítő osztályt terveztek be.

„Ebből úgy tűnik, hogy több gyermek van, de ez nem teljesen igaz, a gyereklétszám lassú apadást mutat évek óta. A tavaly meg nem valósult osztályokat igyekeznek idén betervezni és megvalósítani az iskolák” – magyarázta el a főtanfelügyelő-helyettes.

Egy vidéki elemi iskolával kevesebb lesz jövőtől

Maros megyében van olyan település is, ahol megszűnik az elemi oktatás a következő tanévtől. A Cintos községhez tartozó Istvánházán jelenleg egy összevont osztály működik,

de a 2026/2027-es tanévtől a gyereklétszám apadása miatt már nem lesz elemi iskolája a falunak,

az iskolahálózatban sem szerepel már – fejtette ki a helyettes főtanfelügyelő. Maros megye szórványvidékén, Mezőségen vagy Dicsőszentmárton környékén

a vegyes házasságok esetében legtöbbször a román tagozat mellett döntenek a szülők.

De ha az óvodát és az elemit magyar tagozaton végzik is el a gyerekek, ötödiktől már román tagozatra íratják át őket. Ez utóbbi tendencia jellemző egyébként a marosvásárhelyi vegyes házasságban született gyerekek esetében is. A vonatkozó jogszabály szerint

a 12 fős minimális osztálylétszámra vonatkozó kötelezettség alól kedvezményt kapnak a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató tanintézmények,

valamint a Székelyföldön élő román diákokat oktató iskolák is. Ezeken a településeken már tíz gyermekkel is elindulhat egy osztály. Indokolt esetben a tanfelügyelőség további két fővel is csökkentheti ezt a létszámhatárt, így magyar osztályok akár nyolc diákkal is megkezdhetik a tanévet. Ilyen esetre idén is több településen találunk példát.

Marosvásárhelyen egy magyar osztállyal kevesebb indulna el

A legtöbb diák városi iskolákba jár, itt az osztálylétszámok is magasabbak,

a vidéki tanintézményekben kevesebb a diák, több helyen összevont osztályok működnek.

Marosvásárhelyen az eddigi években a legtöbb magyar előkészítő osztály a kövesdombi Liviu Rebreanu Általános Iskolában volt Marosvásárhelyen, itt minden évben három magyar előkészítő osztályt indítottak, de a következő tanévtől eggyel csökken a számuk, tehát jövőtől csak kettő fog kezdeni a kövesdombi iskolában.

A többi marosvásárhelyi tanintézményben jövőre is maradnak az idei számok – közölte Antal Levente Mihály.

Megyeszerte 167 kilencedik osztály van betervezve a következő tanévre, ebből ötven magyar tagozaton,

114 románon, három pedig német tagozaton – az utóbbiból egy a marosvásárhelyi Papiu Főgimnáziumban és kettő Segesváron indul el.

Maros megye Marosszék Oktatás
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. január 28., szerda

Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 

Az Aquaserv Rt. tájékoztatása szerint az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt január 29-én ideiglenesen felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást több Maros megyei településen.

Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 
Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 
2026. január 28., szerda

Vízszünet lesz csütörtökön több Maros megyei településen 
2026. január 28., szerda

Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen

Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – tájékoztatt szerdai közleményében a civil szervezet.

Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen
Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen
2026. január 28., szerda

Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen
2026. január 28., szerda

Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt

Megtámadtak egy taxisofőrt szerdán hajnalban: egy Marosvásárhelyről Galambodig tartó út során kofliktus tört ki három kiskorú fiú és a sofőr között az út kifizetése miatt.

Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt
Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt
2026. január 28., szerda

Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt
2026. január 28., szerda

Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében

Biztonságosabbá tették a közlekedést a Maros völgyében: jégcsapokat távolítottak el a sziklafalakról a Maros megyei hegyimentők.

Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében
Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében
2026. január 28., szerda

Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében
2026. január 28., szerda

Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél

Két ember életét vesztette, miután kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete szerdán reggel Marosfelfaluban – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél
Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél
2026. január 28., szerda

Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél
2026. január 26., hétfő

Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció

Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.

Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció
Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció
2026. január 26., hétfő

Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció
2026. január 26., hétfő

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok

Százhetven millió eurós támogatást hívhat le hét – köztük Maros – megye zöldenergia előállítására és tárolására. Több pontot kap az az önkormányzat, amely a lakókkal közösen pályázik.

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
2026. január 26., hétfő

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
2026. január 26., hétfő

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében

Lángra kapott egy fűrészporelszívó berendezés a Maros megyei Görgénysóaknán hétfő délután. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
2026. január 26., hétfő

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
2026. január 26., hétfő

A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani

A 16 éves marosvásárhelyi Máthé Dávid aranyérmet nyert a 2026-os IZHO Nemzetközi Multidiszciplináris Olimpián Kazahsztánban a romániai válogatott tagjaként. A szerény, csendes tehetségről édesapja mesélt a Székelyhonnak.

A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani
A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani
2026. január 26., hétfő

A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani
2026. január 26., hétfő

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja

Egészségügyi okok miatt nem vállal többé szerepet Kerekes Károly Marosvásárhely önkormányzati képviselő-testületében. Helyét a soron következő tanácsosjelölt veszi át.

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
2026. január 26., hétfő

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
