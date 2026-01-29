Hat magyar előkészítő osztállyal többet terveztek be jövő tanévtől Maros megyében

A Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervei alapján a következő tanévben 106 előkészítő és ötven kilencedik osztályt terveznek indítani a magyar tagozaton. A gyereklétszám azonban lassú apadást mutat már évek óta.

A megyei tanfelügyelőségek minden év elején leadják a beiskolázási tervet a minisztériumban, amelyben betervezik a következő tanévben induló osztályok számát. Az osztályok és helyek számát a körzet és a gyerekek száma alapján hirdetik meg, de nem mindenki a saját körzetét választja, ezért lehetnek eltérések is.

2023-ban 101 magyar osztályt indítottak Maros megyében, az idei tanévben pedig 100 előkészítő osztály működik – 102 szerepelt a tavalyi beiskolázási tervben – a 2026-2027-es tanévre pedig 106 magyar előkészítőt tervezett be a Maros Megyei Tanfelügyelőség – számolt be az idei beiskolázási tervről Antal Levente Mihály, a megye helyettes főtanfelügyelője.

„Ebből úgy tűnik, hogy több gyermek van, de ez nem teljesen igaz, a gyereklétszám lassú apadást mutat évek óta. A tavaly meg nem valósult osztályokat igyekeznek idén betervezni és megvalósítani az iskolák” – magyarázta el a főtanfelügyelő-helyettes.

Egy vidéki elemi iskolával kevesebb lesz jövőtől

Maros megyében van olyan település is, ahol megszűnik az elemi oktatás a következő tanévtől. A Cintos községhez tartozó Istvánházán jelenleg egy összevont osztály működik,