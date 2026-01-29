Hat magyar előkészítő osztállyal többet terveztek be jövő tanévtől Maros megyében

Idén kereken száz magyar előkészítő osztály működik Maros megyében
Fotó: Veres Nándor
A Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervei alapján a következő tanévben 106 előkészítő és ötven kilencedik osztályt terveznek indítani a magyar tagozaton. A gyereklétszám azonban lassú apadást mutat már évek óta.
A megyei tanfelügyelőségek minden év elején leadják a beiskolázási tervet a minisztériumban, amelyben betervezik a következő tanévben induló osztályok számát. Az osztályok és helyek számát a körzet és a gyerekek száma alapján hirdetik meg, de nem mindenki a saját körzetét választja, ezért lehetnek eltérések is.
2023-ban 101 magyar osztályt indítottak Maros megyében, az idei tanévben pedig 100 előkészítő osztály működik – 102 szerepelt a tavalyi beiskolázási tervben – a 2026-2027-es tanévre pedig 106 magyar előkészítőt tervezett be a Maros Megyei Tanfelügyelőség – számolt be az idei beiskolázási tervről Antal Levente Mihály, a megye helyettes főtanfelügyelője.
Nem csökkent a gyermeklétszám az elmúlt években Maros megyében, nem kell attól tartani, hogy veszélybe kerül a magyar tannyelvű oktatás. Jövőre százkét magyar előkészítő osztályt terveztek be.
„Ebből úgy tűnik, hogy több gyermek van, de ez nem teljesen igaz, a gyereklétszám lassú apadást mutat évek óta. A tavaly meg nem valósult osztályokat igyekeznek idén betervezni és megvalósítani az iskolák” – magyarázta el a főtanfelügyelő-helyettes.
Maros megyében van olyan település is, ahol megszűnik az elemi oktatás a következő tanévtől. A Cintos községhez tartozó Istvánházán jelenleg egy összevont osztály működik,
az iskolahálózatban sem szerepel már – fejtette ki a helyettes főtanfelügyelő. Maros megye szórványvidékén, Mezőségen vagy Dicsőszentmárton környékén
De ha az óvodát és az elemit magyar tagozaton végzik is el a gyerekek, ötödiktől már román tagozatra íratják át őket. Ez utóbbi tendencia jellemző egyébként a marosvásárhelyi vegyes házasságban született gyerekek esetében is. A vonatkozó jogszabály szerint
valamint a Székelyföldön élő román diákokat oktató iskolák is. Ezeken a településeken már tíz gyermekkel is elindulhat egy osztály. Indokolt esetben a tanfelügyelőség további két fővel is csökkentheti ezt a létszámhatárt, így magyar osztályok akár nyolc diákkal is megkezdhetik a tanévet. Ilyen esetre idén is több településen találunk példát.
A legtöbb diák városi iskolákba jár, itt az osztálylétszámok is magasabbak,
Marosvásárhelyen az eddigi években a legtöbb magyar előkészítő osztály a kövesdombi Liviu Rebreanu Általános Iskolában volt Marosvásárhelyen, itt minden évben három magyar előkészítő osztályt indítottak, de a következő tanévtől eggyel csökken a számuk, tehát jövőtől csak kettő fog kezdeni a kövesdombi iskolában.
A többi marosvásárhelyi tanintézményben jövőre is maradnak az idei számok – közölte Antal Levente Mihály.
114 románon, három pedig német tagozaton – az utóbbiból egy a marosvásárhelyi Papiu Főgimnáziumban és kettő Segesváron indul el.
