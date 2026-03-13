Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

Simon Virág 2026. március 13., 15:362026. március 13., 15:36

Mint korábban beszámoltunk róla, egy hete a marosvásárhelyi városháza vezetősége körlevélben kérte az osztályvezetőket, jelentsék, hány embertől fognak megválni a február 24-én megjelent 7-es kormányhatározat alapján. Hirdetés A levélben az állt, hogy jelenleg Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalában és a hozzá tartozó intézményekben összesen 629 állást tartanak számon, és ezt 440-re kell csökkenteni, ami 189 munkahely megszüntetését jelenti. Hatékonyabb legyen a működés Soós Zoltán polgármester pénteken arról beszélt, hogy várták a kormány átszervezésre vonatkozó döntését. Már az elmúlt években több egységet hoztak létre a hatékonyság növelése érdekében: az adóügyi igazgatóságot, a helyi rendőrséget, a Vár és Víkendtelep szabadidőközpontot, a virágkertészetet és az állatkertet.

Soós Zoltán Fotó: Haáz Vince

„A korábbi években hozott intézkedések most segítettek – magyarázta. – Az állatkert és a virágkertészet ugyanis közhasznú igazgatóság, így ezekben nem kell létszámot csökkenteni. Az állatkertben 53-an, a virágkertészetben 91-en dolgoznak. Ha ezt a két igazgatóságot kivesszük a nagy közösből, és megszüntetjük a kilencven be nem töltött állást, akkor kiderül, hogy

csupán egy igazgatóságnál, a helyi rendőrségnél lesz létszámcsökkentés.

Jelenleg a helyi rendőrségen 140 állás van, ebből 124 van betöltve, 117 maradhat, tehát hét embert kell elbocsátani. Három nyugdíjkorhatáros is szerepel az alkalmazottak között, így őket is levonjuk a hétből. Az igazgatóval való egyeztetés alapján döntjük el, hogy az irodában vagy a terepen dolgozókat érinti a létszámcsökkentés.” Jelentősen csökken a béralap Soós Zoltán elmondta, jelentősen csökken az éves béralap is. Ez 2021-ben 105 millió lejt tett ki a marosvásárhelyi városházán, 2024-ben viszont 135 millió lejt. Akkor, szintén kormányhatározat alapján alkalmaztak egy tízszázalékos csökkentést, 9 millió lejjel csökkentve a fizetésalapot.

A mostani átszervezés után 99 millió lej lesz a fizetésalap, azaz kisebb, mint 2021-ben.

A polgármester szerint ilyen kis, személyzettel járó kiadás tíz éve nem volt Marosvásárhelyen. Embert nem küldenek el, de a bérköltség kisebb Sergiu Papuc, a személyzeti osztály vezetője azzal magyarázta az alkalmazotti létszám alig hét emberrel való – és ezáltal a fizetésalap megfelelő mértékű – csökkentését, hogy a be nem töltött állások bérköltségét is bele kellett foglalni az éves költségvetésbe, hiszen azokat év közben elvileg bármikor betölthették volna.

Sergiu Papuc Fotó: Haáz Vince