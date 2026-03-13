Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A helyi rendőrségen kell megválni néhány embertől
Fotó: Haáz Vince
A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.
Mint korábban beszámoltunk róla, egy hete a marosvásárhelyi városháza vezetősége körlevélben kérte az osztályvezetőket, jelentsék, hány embertől fognak megválni a február 24-én megjelent 7-es kormányhatározat alapján.
A levélben az állt, hogy jelenleg Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalában és a hozzá tartozó intézményekben összesen 629 állást tartanak számon, és ezt 440-re kell csökkenteni, ami 189 munkahely megszüntetését jelenti.
Soós Zoltán polgármester pénteken arról beszélt, hogy várták a kormány átszervezésre vonatkozó döntését. Már az elmúlt években több egységet hoztak létre a hatékonyság növelése érdekében: az adóügyi igazgatóságot, a helyi rendőrséget, a Vár és Víkendtelep szabadidőközpontot, a virágkertészetet és az állatkertet.
Soós Zoltán
Fotó: Haáz Vince
„A korábbi években hozott intézkedések most segítettek – magyarázta. – Az állatkert és a virágkertészet ugyanis közhasznú igazgatóság, így ezekben nem kell létszámot csökkenteni. Az állatkertben 53-an, a virágkertészetben 91-en dolgoznak. Ha ezt a két igazgatóságot kivesszük a nagy közösből, és megszüntetjük a kilencven be nem töltött állást, akkor kiderül, hogy
Jelenleg a helyi rendőrségen 140 állás van, ebből 124 van betöltve, 117 maradhat, tehát hét embert kell elbocsátani. Három nyugdíjkorhatáros is szerepel az alkalmazottak között, így őket is levonjuk a hétből. Az igazgatóval való egyeztetés alapján döntjük el, hogy az irodában vagy a terepen dolgozókat érinti a létszámcsökkentés.”
Soós Zoltán elmondta, jelentősen csökken az éves béralap is. Ez 2021-ben 105 millió lejt tett ki a marosvásárhelyi városházán, 2024-ben viszont 135 millió lejt. Akkor, szintén kormányhatározat alapján alkalmaztak egy tízszázalékos csökkentést, 9 millió lejjel csökkentve a fizetésalapot.
A polgármester szerint ilyen kis, személyzettel járó kiadás tíz éve nem volt Marosvásárhelyen.
Sergiu Papuc, a személyzeti osztály vezetője azzal magyarázta az alkalmazotti létszám alig hét emberrel való – és ezáltal a fizetésalap megfelelő mértékű – csökkentését, hogy a be nem töltött állások bérköltségét is bele kellett foglalni az éves költségvetésbe, hiszen azokat év közben elvileg bármikor betölthették volna.
Sergiu Papuc
Fotó: Haáz Vince
Az elmúlt két évben azonban azok helyére, akik nyugdíjba mentek, nem alkalmaztak senkit, így most kilencven be nem töltött állásuk van. Tehát a tulajdonképpeni béralapcsökkenés ezen állások megszüntetésének köszönhető.
szóljon hozzá!