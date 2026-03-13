Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A helyi rendőrségen kell megválni néhány embertől • Fotó: Haáz Vince

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

Simon Virág

2026. március 13., 15:362026. március 13., 15:36

Mint korábban beszámoltunk róla, egy hete a marosvásárhelyi városháza vezetősége körlevélben kérte az osztályvezetőket, jelentsék, hány embertől fognak megválni a február 24-én megjelent 7-es kormányhatározat alapján.

Hirdetés

A levélben az állt, hogy jelenleg Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalában és a hozzá tartozó intézményekben összesen 629 állást tartanak számon, és ezt 440-re kell csökkenteni, ami 189 munkahely megszüntetését jelenti.

Hatékonyabb legyen a működés

Soós Zoltán polgármester pénteken arról beszélt, hogy várták a kormány átszervezésre vonatkozó döntését. Már az elmúlt években több egységet hoztak létre a hatékonyság növelése érdekében: az adóügyi igazgatóságot, a helyi rendőrséget, a Vár és Víkendtelep szabadidőközpontot, a virágkertészetet és az állatkertet.

„A korábbi években hozott intézkedések most segítettek – magyarázta. – Az állatkert és a virágkertészet ugyanis közhasznú igazgatóság, így ezekben nem kell létszámot csökkenteni. Az állatkertben 53-an, a virágkertészetben 91-en dolgoznak. Ha ezt a két igazgatóságot kivesszük a nagy közösből, és megszüntetjük a kilencven be nem töltött állást, akkor kiderül, hogy

csupán egy igazgatóságnál, a helyi rendőrségnél lesz létszámcsökkentés.

Jelenleg a helyi rendőrségen 140 állás van, ebből 124 van betöltve, 117 maradhat, tehát hét embert kell elbocsátani. Három nyugdíjkorhatáros is szerepel az alkalmazottak között, így őket is levonjuk a hétből. Az igazgatóval való egyeztetés alapján döntjük el, hogy az irodában vagy a terepen dolgozókat érinti a létszámcsökkentés.”

Jelentősen csökken a béralap

Soós Zoltán elmondta, jelentősen csökken az éves béralap is. Ez 2021-ben 105 millió lejt tett ki a marosvásárhelyi városházán, 2024-ben viszont 135 millió lejt. Akkor, szintén kormányhatározat alapján alkalmaztak egy tízszázalékos csökkentést, 9 millió lejjel csökkentve a fizetésalapot.

A mostani átszervezés után 99 millió lej lesz a fizetésalap, azaz kisebb, mint 2021-ben.

A polgármester szerint ilyen kis, személyzettel járó kiadás tíz éve nem volt Marosvásárhelyen.

Embert nem küldenek el, de a bérköltség kisebb

Sergiu Papuc, a személyzeti osztály vezetője azzal magyarázta az alkalmazotti létszám alig hét emberrel való – és ezáltal a fizetésalap megfelelő mértékű – csökkentését, hogy a be nem töltött állások bérköltségét is bele kellett foglalni az éves költségvetésbe, hiszen azokat év közben elvileg bármikor betölthették volna.

Az elmúlt két évben azonban azok helyére, akik nyugdíjba mentek, nem alkalmaztak senkit, így most kilencven be nem töltött állásuk van. Tehát a tulajdonképpeni béralapcsökkenés ezen állások megszüntetésének köszönhető.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 13., péntek

Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

2026. március 13., péntek

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

2026. március 12., csütörtök

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

Hirdetés
2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek

Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

Hirdetés
