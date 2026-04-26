Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Kovács Róbert hegyimentő és kutyája, Bora • Fotó: Kovács Róbert

Kovács Róbert hegyimentő és kutyája, Bora

Fotó: Kovács Róbert

Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.

Simon Virág

2026. április 26., 18:402026. április 26., 18:40

A mentőkutyák nemzetközi napját minden évben április utolsó vasárnapján ünneplik azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a mentőkutyás egységek munkájára.

A Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a mentőkutyáik nem csupán munkatársak, hanem a csapat teljes jogú tagjai:

nap mint nap lavinamentésekre, eltűnt személyek felkutatására és nehezen megközelíthető területeken végzett beavatkozásokra készülnek.

„Minden hó alól jelzett élet, minden erdőben vagy hegyen megtalált eltűnt személy egy újabb esélyt kap páratlan szimatuknak és annak a feltétlen bizalomnak köszönhetően, ami a kutya és ember között kialakul. Ma tisztelettel és hálával gondolunk minden mentőkutyára és kiképzőjükre az áldozatos, sokszor láthatatlan munkáért, a végtelen gyakorlásokért és azért a lelkesedésért, amit minden bevetésbe beleadnak” – írták.

Marosszék
Ezek is érdekelhetik

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Lövöldözni kezdett egy férfi a fehér házi tudósítók díszvacsoráján, Trumpot kimenekítették
Képernyőn a csíki női focisok, visszavágók a kézi BL-ben – vasárnapi sportműsor
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Székelyhon

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
Székelyhon

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Székely Sport

A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Lövöldözni kezdett egy férfi a fehér házi tudósítók díszvacsoráján, Trumpot kimenekítették
Krónika

Lövöldözni kezdett egy férfi a fehér házi tudósítók díszvacsoráján, Trumpot kimenekítették
Képernyőn a csíki női focisok, visszavágók a kézi BL-ben – vasárnapi sportműsor
Székely Sport

Képernyőn a csíki női focisok, visszavágók a kézi BL-ben – vasárnapi sportműsor
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 26., vasárnap

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban

Felborult egy személyautó vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határában. A járműben két felnőtt és egy kiskorú utazott, mindhárman még a mentők kiérkezése előtt elhagyták a feje tetejére állt autót.

Lakóház gyulladt ki Maros megyében

Lakástűzhöz riasztották vasárnap délben a tűzoltókat a Mezősásond községhez tartozó Kislekencére, ahol egy lakóházban csaptak fel a lángok.

2026. április 25., szombat

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!

Amikor a testtel kapcsolatos kérdések tabuk maradnak, könnyen kialakulhat a szégyen és érkeznek a tévhitek. Ezért fontos a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok megérthetik a testük működését. Ilyen hiánypótló foglalkozás a Ciklus-show is.

2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra

Május 5-ig várják a szavazatokat a Milvus Természetfotó Pályázatra beérkezett, a zsűri által előválogatott képekre. A közönség a szervezők közösségi oldalán választhatja ki kedvenc felvételét.

2026. április 25., szombat

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett

Lakóház gyulladt ki szombaton délután a Nyárádszeredához tartozó Kisszentlőrincen.

2026. április 25., szombat

Füstölő konyha okozott pánikot

Lehetséges lakástűzhöz riasztották szombaton délben a szászrégeni tűzoltókat, de a helyszínen kiderült: egy felügyelet nélkül hagyott főzőalkalmatosság okozta a nagy füstöt.

2026. április 25., szombat

Hőkamerával érték tetten az orvhalászokat – videóval

Két, orvhalászattal gyanúsított férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután hőkamerás megfigyeléssel azonosították őket egy, a Maros melletti tó partján. Az ügyben büntetőeljárás indult.

2026. április 24., péntek

A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.

2026. április 24., péntek

Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

