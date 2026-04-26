Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Kovács Róbert hegyimentő és kutyája, Bora
Fotó: Kovács Róbert
Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.
A mentőkutyák nemzetközi napját minden évben április utolsó vasárnapján ünneplik azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a mentőkutyás egységek munkájára.
A Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a mentőkutyáik nem csupán munkatársak, hanem a csapat teljes jogú tagjai:
„Minden hó alól jelzett élet, minden erdőben vagy hegyen megtalált eltűnt személy egy újabb esélyt kap páratlan szimatuknak és annak a feltétlen bizalomnak köszönhetően, ami a kutya és ember között kialakul. Ma tisztelettel és hálával gondolunk minden mentőkutyára és kiképzőjükre az áldozatos, sokszor láthatatlan munkáért, a végtelen gyakorlásokért és azért a lelkesedésért, amit minden bevetésbe beleadnak” – írták.
