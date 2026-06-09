Környezetvédelem: részünkről megépülhet a Maros-híd

Harmincöt méter lesz a híd és a tömbház között
Fotó: Haáz Vince
Megvizsgálta a környezetvédelmi ügynökség a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal kapcsolatos lakossági panaszokat és észrevételeket is, de a terv megváltoztatását nem kérte. A tíz éve kiadott környezetvédelmi engedély továbbra is érvényes.
A marosvásárhelyi városháza 2015-ben kérte a Kárpátok sétányára épülő Maros-híd tervéhez a környezetvédelmi engedélyt. Akkor a törvényes előírások szerint közvitát szerveztek, meghallgatták a lakókat, javaslataik és kéréseik alapján pedig terven is módosítottak. A híd azonban nem épült meg, csak egy terv maradt.
Soós Zoltán polgármester első mandátuma idején újra napirendre került a Maros-híd megépítése, és megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy távolabb költöztessék a tömbházaktól. A létesítményt ugyanis
A költöztetés azonban nem lehetséges,
egyrészt mert a vízügyi igazgatóság nem engedélyezett más helyszínt,
másrészt a város csak saját területére építtethet hidat, nem teheti ezt meg a szomszédos Marosszentgyörgyön.
Maradt tehát az eredeti helyszín és ezzel pályázott a városháza, majd kapott is 43 millió lejt az Anghel Saligny-programon keresztül.
A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui szerint megépülhet a Maros-híd
Fotó: Haáz Vince
Mint beszámoltunk róla, az elmúlt időszakban több helyi képviselő-testületi határozat is született, amit a pályázatot kiíró minisztérium kért, hogy alá lehessen írni a támogatási szerződést és megkezdődhessen a kivitelező kiválasztása.
A legutóbbi tanácsülésen a környéken lakók is felszólaltak, nemtetszésüknek adva hangot, kétszáz tiltakozó aláírást gyűjtve. Az ülésen elhangzott, meg kell vizsgálni, hogy 2015-ben kiadott környezetvédelmi engedély még érvényes-e vagy sem.
A Székelyhon érdeklődésére a Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui elmondta, több mint tíz évvel ezelőtt, a környezetvédelmi engedély kiadása előtt módosításokat eszközöltek a tervben, a közvitán elhangzott lakossági panaszok nyomán. Akkor
„Akkor, a törvényes előírásoknak megfelelően készült egy hatástanulmány, volt közvita és kiadtuk az engedélyt. Ez nem veszíti el az érvényességét. Most, a keddi bizottsági ülésen újra napirendre tűztük a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd tervét, mert a városháza jelezte, hogy változásokat eszközöltek a terven. Az ülésen
megvizsgáltuk a műszaki módosításokat, de ezek nem indokolták plusz iratok, engedélyek beszerzését.
Ugyanakkor elemeztük az elmúlt időszakban beérkezett lakossági panaszokat, javaslatokat, kéréseket is. és azok sem indokolták az újabb tanulmányok, engedélyek kérését.
– mondta Cristina Pui, aki emlékeztettet, több mint tíz évvel ezelőtt kérték, hogy a otthonokat hang- és zajfogó pannókkal védjék, amiket nemcsak a hídra fognak felszerelni, hanem az arra felvezető útra is.
Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.
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