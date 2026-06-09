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Környezetvédelem: részünkről megépülhet a Maros-híd

Harmincöt méter lesz a híd és a tömbház között • Fotó: Haáz Vince

Harmincöt méter lesz a híd és a tömbház között

Fotó: Haáz Vince

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Megvizsgálta a környezetvédelmi ügynökség a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal kapcsolatos lakossági panaszokat és észrevételeket is, de a terv megváltoztatását nem kérte. A tíz éve kiadott környezetvédelmi engedély továbbra is érvényes.

Simon Virág

2026. június 09., 15:512026. június 09., 15:51

A marosvásárhelyi városháza 2015-ben kérte a Kárpátok sétányára épülő Maros-híd tervéhez a környezetvédelmi engedélyt. Akkor a törvényes előírások szerint közvitát szerveztek, meghallgatták a lakókat, javaslataik és kéréseik alapján pedig terven is módosítottak. A híd azonban nem épült meg, csak egy terv maradt.

Nem lehet odébb vinni

Soós Zoltán polgármester első mandátuma idején újra napirendre került a Maros-híd megépítése, és megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy távolabb költöztessék a tömbházaktól. A létesítményt ugyanis

nagyon közel tervezték egy tízemeletes tömbházhoz.

A költöztetés azonban nem lehetséges,

  • egyrészt mert a vízügyi igazgatóság nem engedélyezett más helyszínt,

  • másrészt a város csak saját területére építtethet hidat, nem teheti ezt meg a szomszédos Marosszentgyörgyön.

Negyvenhárom millió lej

Maradt tehát az eredeti helyszín és ezzel pályázott a városháza, majd kapott is 43 millió lejt az Anghel Saligny-programon keresztül.

A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui szerint megépülhet a Maros-híd • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui szerint megépülhet a Maros-híd

Fotó: Haáz Vince

Mint beszámoltunk róla, az elmúlt időszakban több helyi képviselő-testületi határozat is született, amit a pályázatot kiíró minisztérium kért, hogy alá lehessen írni a támogatási szerződést és megkezdődhessen a kivitelező kiválasztása.

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A legutóbbi tanácsülésen a környéken lakók is felszólaltak, nemtetszésüknek adva hangot, kétszáz tiltakozó aláírást gyűjtve. Az ülésen elhangzott, meg kell vizsgálni, hogy 2015-ben kiadott környezetvédelmi engedély még érvényes-e vagy sem.

Nem módosítottak a terven

A Székelyhon érdeklődésére a Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui elmondta, több mint tíz évvel ezelőtt, a környezetvédelmi engedély kiadása előtt módosításokat eszközöltek a tervben, a közvitán elhangzott lakossági panaszok nyomán. Akkor

kérték, hogy 15 méterrel költöztessék odébb a hidat, hogy ne csak húsz, hanem 35 méterre legyen a toronyháztól. Ez meg is történt.

„Akkor, a törvényes előírásoknak megfelelően készült egy hatástanulmány, volt közvita és kiadtuk az engedélyt. Ez nem veszíti el az érvényességét. Most, a keddi bizottsági ülésen újra napirendre tűztük a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd tervét, mert a városháza jelezte, hogy változásokat eszközöltek a terven. Az ülésen

  • megvizsgáltuk a műszaki módosításokat, de ezek nem indokolták plusz iratok, engedélyek beszerzését.

  • Ugyanakkor elemeztük az elmúlt időszakban beérkezett lakossági panaszokat, javaslatokat, kéréseket is. és azok sem indokolták az újabb tanulmányok, engedélyek kérését.

Idézet
Így részünkről a Maros-híd megépülhet”

– mondta Cristina Pui, aki emlékeztettet, több mint tíz évvel ezelőtt kérték, hogy a otthonokat hang- és zajfogó pannókkal védjék, amiket nemcsak a hídra fognak felszerelni, hanem az arra felvezető útra is.

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Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés Környezetvédelem
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