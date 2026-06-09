Környezetvédelem: részünkről megépülhet a Maros-híd

Harmincöt méter lesz a híd és a tömbház között

Megvizsgálta a környezetvédelmi ügynökség a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal kapcsolatos lakossági panaszokat és észrevételeket is, de a terv megváltoztatását nem kérte. A tíz éve kiadott környezetvédelmi engedély továbbra is érvényes.

Simon Virág 2026. június 09., 15:512026. június 09., 15:51

A marosvásárhelyi városháza 2015-ben kérte a Kárpátok sétányára épülő Maros-híd tervéhez a környezetvédelmi engedélyt. Akkor a törvényes előírások szerint közvitát szerveztek, meghallgatták a lakókat, javaslataik és kéréseik alapján pedig terven is módosítottak. A híd azonban nem épült meg, csak egy terv maradt. Nem lehet odébb vinni Soós Zoltán polgármester első mandátuma idején újra napirendre került a Maros-híd megépítése, és megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy távolabb költöztessék a tömbházaktól. A létesítményt ugyanis

nagyon közel tervezték egy tízemeletes tömbházhoz.

A költöztetés azonban nem lehetséges, egyrészt mert a vízügyi igazgatóság nem engedélyezett más helyszínt,

másrészt a város csak saját területére építtethet hidat, nem teheti ezt meg a szomszédos Marosszentgyörgyön. Negyvenhárom millió lej Maradt tehát az eredeti helyszín és ezzel pályázott a városháza, majd kapott is 43 millió lejt az Anghel Saligny-programon keresztül.

A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui szerint megépülhet a Maros-híd Fotó: Haáz Vince

Mint beszámoltunk róla, az elmúlt időszakban több helyi képviselő-testületi határozat is született, amit a pályázatot kiíró minisztérium kért, hogy alá lehessen írni a támogatási szerződést és megkezdődhessen a kivitelező kiválasztása. Hirdetés A legutóbbi tanácsülésen a környéken lakók is felszólaltak, nemtetszésüknek adva hangot, kétszáz tiltakozó aláírást gyűjtve. Az ülésen elhangzott, meg kell vizsgálni, hogy 2015-ben kiadott környezetvédelmi engedély még érvényes-e vagy sem. Nem módosítottak a terven A Székelyhon érdeklődésére a Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője, Cristina Pui elmondta, több mint tíz évvel ezelőtt, a környezetvédelmi engedély kiadása előtt módosításokat eszközöltek a tervben, a közvitán elhangzott lakossági panaszok nyomán. Akkor

kérték, hogy 15 méterrel költöztessék odébb a hidat, hogy ne csak húsz, hanem 35 méterre legyen a toronyháztól. Ez meg is történt.

„Akkor, a törvényes előírásoknak megfelelően készült egy hatástanulmány, volt közvita és kiadtuk az engedélyt. Ez nem veszíti el az érvényességét. Most, a keddi bizottsági ülésen újra napirendre tűztük a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd tervét, mert a városháza jelezte, hogy változásokat eszközöltek a terven. Az ülésen megvizsgáltuk a műszaki módosításokat, de ezek nem indokolták plusz iratok, engedélyek beszerzését.

Ugyanakkor elemeztük az elmúlt időszakban beérkezett lakossági panaszokat, javaslatokat, kéréseket is. és azok sem indokolták az újabb tanulmányok, engedélyek kérését.

Így részünkről a Maros-híd megépülhet”