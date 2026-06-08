Vasúti átkelőknél és állomások környékén büntettek a közlekedésrendészek

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Fotó: Orbán Orsolya
Kétnapos ellenőrző akciót tartottak a maros megyei közlekedési rendőrök a vasútállomások és a vasúti átjárók környékén, ahol közel 70 bírságot szabtak ki, és négy jogosítványt vontak be.
Az akció során összesen 288 embert igazoltattak és 217 járművet ellenőriztek, emellett négy vasútállomáson és négy személyvonaton is járőröztek.
A rendőrök
A legtöbb szankciót a közlekedési szabályok megszegése miatt rótták ki, de a közrend megsértéséért is büntettek. Négy vezetői engedélyt vontak be és öt forgalmi engedélyt függesztettek fel.
Az ellenőrzések során négy olyan tárgyat is azonosítottak, amelyeket a hatóságok lefoglalás céljából kerestek, továbbá két személyt a rendőrségen állítottak elő – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.
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Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
A marosvásárhelyi Vártemplom székely népi díszítésű virág- és madármintás kék színű felújított bútorait mutatják be vasárnap a tíz órás istentisztelet során.
Kilencvenmillió lejes tartozása van a marosvásárhelyi szívintézetet építő céggel szemben az egészségügyi minisztériumnak, Cseke Attila ügyvivő tárcavezető azonban pénteken Marosvásárhelyen kijelentette: biztosítani fogják a befejezéshez szükséges pénzt.
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Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.
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