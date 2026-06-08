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Vasúti átkelőknél és állomások környékén büntettek a közlekedésrendészek

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Kétnapos ellenőrző akciót tartottak a maros megyei közlekedési rendőrök a vasútállomások és a vasúti átjárók környékén, ahol közel 70 bírságot szabtak ki, és négy jogosítványt vontak be.

Székelyhon

2026. június 08., 14:242026. június 08., 14:24

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Az akció során összesen 288 embert igazoltattak és 217 járművet ellenőriztek, emellett négy vasútállomáson és négy személyvonaton is járőröztek.

A rendőrök

összesen 67 bírságot szabtak ki, több mint 24 ezer lej értékben.

A legtöbb szankciót a közlekedési szabályok megszegése miatt rótták ki, de a közrend megsértéséért is büntettek. Négy vezetői engedélyt vontak be és öt forgalmi engedélyt függesztettek fel.

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Az ellenőrzések során négy olyan tárgyat is azonosítottak, amelyeket a hatóságok lefoglalás céljából kerestek, továbbá két személyt a rendőrségen állítottak elő – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Marosszék
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