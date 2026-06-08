Vasúti átkelőknél és állomások környékén büntettek a közlekedésrendészek

Kétnapos ellenőrző akciót tartottak a maros megyei közlekedési rendőrök a vasútállomások és a vasúti átjárók környékén, ahol közel 70 bírságot szabtak ki, és négy jogosítványt vontak be.

Az akció során összesen 288 embert igazoltattak és 217 járművet ellenőriztek, emellett négy vasútállomáson és négy személyvonaton is járőröztek.

összesen 67 bírságot szabtak ki, több mint 24 ezer lej értékben.

A legtöbb szankciót a közlekedési szabályok megszegése miatt rótták ki, de a közrend megsértéséért is büntettek. Négy vezetői engedélyt vontak be és öt forgalmi engedélyt függesztettek fel.

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Az ellenőrzések során négy olyan tárgyat is azonosítottak, amelyeket a hatóságok lefoglalás céljából kerestek, továbbá két személyt a rendőrségen állítottak elő – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.