Több napja medve látogatja Vámosgálfalvát

Több helyszínen is medvét észleltek az elmúlt napokban Vámosgálfalván. Fokozott óvatosságra intik a lakókat.

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Figyelmeztetést tett közzé Vámosgálfalva önkormányzata, miután az elmúlt napokban medvét láttak a község lakott területein. A tájékoztatás szerint a nagyvadakat a Professzorok utcában (Strada Profesorilor), valamint a nyárádgálfalvi román temető környékén látták.

Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy