Több napja medve látogatja Vámosgálfalvát

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Fotó: Tuchiluș Alex
Több helyszínen is medvét észleltek az elmúlt napokban Vámosgálfalván. Fokozott óvatosságra intik a lakókat.
Figyelmeztetést tett közzé Vámosgálfalva önkormányzata, miután az elmúlt napokban medvét láttak a község lakott területein. A tájékoztatás szerint a nagyvadakat a Professzorok utcában (Strada Profesorilor), valamint a nyárádgálfalvi román temető környékén látták.
Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy
és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Emellett arra is figyelmeztetnek, hogy ne hagyjanak élelmiszer-maradékot vagy hulladékot olyan helyen, amely odavonzhatja a vadállatokat.
A gazdáknak azt tanácsolják, hogy házi- és haszonállataikat biztonságos helyen tartsák, a lakosok pedig semmiképp se közelítsék meg, ne etessék és ne próbálják lefényképezni a medvéket.
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