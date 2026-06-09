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Több napja medve látogatja Vámosgálfalvát

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Több helyszínen is medvét észleltek az elmúlt napokban Vámosgálfalván. Fokozott óvatosságra intik a lakókat.

Székelyhon

2026. június 09., 14:022026. június 09., 14:02

Figyelmeztetést tett közzé Vámosgálfalva önkormányzata, miután az elmúlt napokban medvét láttak a község lakott területein. A tájékoztatás szerint a nagyvadakat a Professzorok utcában (Strada Profesorilor), valamint a nyárádgálfalvi román temető környékén látták.

Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy

különösen az esti, éjszakai és kora reggeli órákban legyenek körültekintők,

és lehetőség szerint kerüljék az érintett területeket. Emellett arra is figyelmeztetnek, hogy ne hagyjanak élelmiszer-maradékot vagy hulladékot olyan helyen, amely odavonzhatja a vadállatokat.

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A gazdáknak azt tanácsolják, hogy házi- és haszonállataikat biztonságos helyen tartsák, a lakosok pedig semmiképp se közelítsék meg, ne etessék és ne próbálják lefényképezni a medvéket.

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Marosszék
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