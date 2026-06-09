Korondtól Csíkszeredáig egymást követték a medveriasztások

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Fotó: Pinti Attila
Medveriasztásra ébredtek a csíkszeredaiak kedd hajnalban, de már hétfő délután is egymást követték a Ro-Alert üzenetek Hargita megyében.
A Ro-Alert rendszer hétfő este és kedd hajnalban összesen négy alkalommal küldött riasztást a térségben: elsőként hétfőn fél 7 körül Székelyudvarhelyen jeleztek medvét, a Rózsa utcában, majd fél órával később Korondon is figyelmeztették a lakosságot.
Nem sokkal 20 óra előtt újabb riasztás érkezett, ezúttal Csíkszentdomokosról.
Kedd hajnalban, 5 óra után Csíkszeredában is medve jelenlétére figyelmeztették a lakosságot, a RO-Alert üzenet szerint az állatot a Csibában látták.
Ismét megjelent Székelyudvarhelyen a medvebocs, amelyet szombaton rögzítettek a város térfigyelő kamerái – jelenleg a helyszínen keresik a vadat a hatóságok, hogy elaltassák, majd elszállítsák.
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