Újra sepregetnek, takarítanak Marosvásárhelyen

Gépekkel is sepregetnek hétfőtől Marosvásárhelyen
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
Újraindult az utcák takarítása Marosvásárhelyen – jelentette be hétfőn délután Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A megyeszékhelyen május 20-tól nem volt szolgáltatás, ugyanakkor most sem tudni, hogy meddig lesz.
2026. június 08., 17:142026. június 08., 17:14
2026. június 08., 17:152026. június 08., 17:15
Soós Zoltán közösségi oldalán közölte: A Brai-Cata cég ideiglenesen nyerte el a szolgáltatás biztosítását, addig takarít, amíg lezárul a hosszú távú közbeszerzési eljárás és kiválasztják a következő évek szolgáltatóját.
A cég jelentős műszaki háttérrel érkezett:
tizenegy mechanikus seprőgéppel,
hat utcai porszívóval,
három utcamosó- és két locsolóautóval,
hat járművel az utcai szemetesek ürítésére,
hat speciális géppel a vízelvezető rendszerek karbantartására,
valamint tizennégy, a játszóterek és közterek tisztán tartására szolgáló géppel.
A vállalat tapasztalata több romániai városhoz is kötődik, köztük Brăilához, Călărași-hoz és Brassóhoz. Emellett a téli időszakra szükséges teljes hóeltakarító és csúszásmentesítő felszereléssel is rendelkezik.
A bejegyzésben a városvezető kiemelte, azt kérte a szolgáltatótól, hogy
Elsőbbséget élveznek a főbb közlekedési útvonalak, a belváros, a gyalogosövezetek, a buszmegállók, a járdák, fontos minden utcai kuka ürítése, valamint a felhalmozódott por és hulladék eltávolítása.
Mint ismert, a prefektúra megtámadta a szemétszolgáltatás odaítélésére vonatkozó határozattervezetet és a tanácsülés összehívásának törvényességét is kétségbe vonta. Soós Zoltán hétfőn készült egyeztetni Barabási Antal Szabolcs prefektussal ebben a kérdésben.
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Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.
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