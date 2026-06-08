Újra sepregetnek, takarítanak Marosvásárhelyen

Újraindult az utcák takarítása Marosvásárhelyen – jelentette be hétfőn délután Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A megyeszékhelyen május 20-tól nem volt szolgáltatás, ugyanakkor most sem tudni, hogy meddig lesz.

Soós Zoltán közösségi oldalán közölte: A Brai-Cata cég ideiglenesen nyerte el a szolgáltatás biztosítását, addig takarít, amíg lezárul a hosszú távú közbeszerzési eljárás és kiválasztják a következő évek szolgáltatóját.

Gőzerővel nekifogtak takarítani

A cég jelentős műszaki háttérrel érkezett:

tizenegy mechanikus seprőgéppel,

hat utcai porszívóval,

három utcamosó- és két locsolóautóval,

hat járművel az utcai szemetesek ürítésére,

hat speciális géppel a vízelvezető rendszerek karbantartására,

valamint tizennégy, a játszóterek és közterek tisztán tartására szolgáló géppel.

A vállalat tapasztalata több romániai városhoz is kötődik, köztük Brăilához, Călărași-hoz és Brassóhoz. Emellett a téli időszakra szükséges teljes hóeltakarító és csúszásmentesítő felszereléssel is rendelkezik.

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A bejegyzésben a városvezető kiemelte, azt kérte a szolgáltatótól, hogy