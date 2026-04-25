Lehet szavazni a legjobb természetfotókra

Május 5-ig várják a szavazatokat a Milvus Természetfotó Pályázatra beérkezett, a zsűri által előválogatott képekre. A közönség a szervezők közösségi oldalán választhatja ki kedvenc felvételét.

A Föld napja alkalmából hirdette meg a Milvus Csoport a szavazást, amelyen a közönség kiválaszthatja kedvenc fényképeit a természetfotó-pályázatra beérkezett alkotások közül.

Hirdetés

A szervezet közösségi oldalán a zsűri által már előválogatott képeket lehet megtekinteni, és like-kal szavazni azokra a fotókra, amelyek a leginkább elnyerik a közönség tetszését.

„Arra hívunk benneteket, hogy fedezzétek fel, milyen gyönyörű bolygón élünk, a Milvus Természetfotó Pályázat idei kiadásának válogatott képein keresztül. Díjazzátok egy like-kal azokat a fotókat, amelyek a legjobban elnyerték tetszéseteket. A szavazás május 5-én zárul” – olvasható a felhívásban.