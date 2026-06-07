Kerítést és gázvezetéket rongált meg egy útról lesodródó autó

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Lesodródott az útról egy autó vasárnap kora reggel Szováta Parajd utcájában.
A helyszínre a hatóságok egy műszaki mentőt és egy rohammentőt rendeltek ki, illetve kihívták a gázszolgáltatót is, hogy megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.
A balesetnek négy könnyebb sérültje van, két felnőtt és két kislány, utóbbiak 2 és 6 évesek. Őket a szovátai kórház sürgősségi osztályára szállították további kivizsgálásra – közölte a Maros megyei tűzoltóság.
Hétvégi fitneszedzésekre jár több szellemi fogyatékkal élő fiatal Marosvásárhelyen a Healthy Athletes Impact Grant elnevezésű nemzetközi projekt keretében, amellyel bizonyítják: a mozgás nem ismer határokat – sem fizikai, sem társadalmi értelemben.
Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
A marosvásárhelyi Vártemplom székely népi díszítésű virág- és madármintás kék színű felújított bútorait mutatják be vasárnap a tíz órás istentisztelet során.
Kilencvenmillió lejes tartozása van a marosvásárhelyi szívintézetet építő céggel szemben az egészségügyi minisztériumnak, Cseke Attila ügyvivő tárcavezető azonban pénteken Marosvásárhelyen kijelentette: biztosítani fogják a befejezéshez szükséges pénzt.
Ellenőrzést rendelt el csütörtökön a Maros megyei rendőrség vezetője, miután a marosvásárhelyi bíróság épületénél egy férfi beékelődött a szexuális bűncselekményekkel gyanúsított Cristian Pomohaci rendőri kíséretébe és kezet emelt egy polgárra.
Újabb évfolyam búcsúzott el Maros megye legnépesebb magyar iskolájából, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból június 4-én. Az ünnepségen Magyarország kormányának üzenete is elhangzott, amelyet Kissné Hlatki Katalin nagykövet adott át.
Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.
Csütörtökön több ballagás és más rendezvény is érinti Marosvásárhely forgalmát, a forgalomkorlátozás szakaszos lesz néhány utcában. Több középiskola ballagási ünnepsége miatt forgalmi dugók alakulhatnak ki a városban.
Közlekedési baleset történt kedden este Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, a balesetet okozó sofőr azonban a kórházban nem engedte, hogy vérmintát vegyenek tőle.
A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.
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