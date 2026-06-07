Kerítést és gázvezetéket rongált meg egy útról lesodródó autó

A helyszínre a hatóságok egy műszaki mentőt és egy rohammentőt rendeltek ki, illetve kihívták a gázszolgáltatót is, hogy megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.

A balesetnek négy könnyebb sérültje van, két felnőtt és két kislány, utóbbiak 2 és 6 évesek. Őket a szovátai kórház sürgősségi osztályára szállították további kivizsgálásra – közölte a Maros megyei tűzoltóság.