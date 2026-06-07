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Kerítést és gázvezetéket rongált meg egy útról lesodródó autó

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Lesodródott az útról egy autó vasárnap kora reggel Szováta Parajd utcájában.

Bodor Tünde

2026. június 07., 13:152026. június 07., 13:15

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A helyszínre a hatóságok egy műszaki mentőt és egy rohammentőt rendeltek ki, illetve kihívták a gázszolgáltatót is, hogy megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.

A balesetnek négy könnyebb sérültje van, két felnőtt és két kislány, utóbbiak 2 és 6 évesek. Őket a szovátai kórház sürgősségi osztályára szállították további kivizsgálásra – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

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Marosszék Baleset Szováta
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