Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Előleget kértek, majd árat emeltek: csalással gyanúsított építőipari vállalkozókra csaptak le

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Házkutatásokat tartottak Galac megyében három, adócsalással és csalással gyanúsított személynél, akiket a Kovászna megyei rendőrség nyomozói állítottak elő.

Hajnal Csilla

2026. június 09., 17:132026. június 09., 17:13

A gyanú szerint 2024 januárja és 2025 decembere között a három személy építőipari szolgáltatásokat kínált online hirdetési platformokon keresztül. Az érdeklődőkkel jellemzően csak szóban állapodtak meg, és előleget kértek. Egyes esetekben

a munkálatok megkezdése után egyoldalúan megemelték az árakat, az írásos szerződéseket pedig szándékosan homályosan fogalmazták meg, hogy vitás helyzeteket teremtsenek.

A kivitelezett munkák egy részénél komoly minőségi hiányosságokat is megállapítottak – áll a rendőrség közleményében.

Hirdetés

A károsultak azért válhattak áldozatokká, mert nem kértek olyan dokumentumokat, amelyek igazolták volna, hogy valóban bejegyzett és engedéllyel rendelkező cégek képviselőivel állnak szemben.

Az okozott kár két részből áll:

  • közvetlen csalásból, vagyis több mint 75 ezer lej kárt okoztak az ügyfeleknek,

  • valamint adócsalásból, mivel mintegy 2 millió 180 ezer lej bevételt nem vallottak be az adóhatóságnak, ezzel 712 ezer lejnél nagyobb kárt okozva az államnak.

A galaci helyszíneken a nyomozók 110 ezer lejt és 3990 eurót foglaltak le készpénzben, valamint 144 gramm aranyat érmék formájában.

• Fotó: Kovászna megyei rendőrség Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A három személyt előállították a Kovászna megyei rendőrségen, majd 24 órára őrizetbe vették. A hatóságok zárolták a bankszámláikat, egy ingatlant és egy gépkocsit is. A nyomozás folytatódik.

Háromszék Belföld Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
A csapatok közel fele lecserélte edzőjét a Szuperligában
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Székelyhon

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Székelyhon

Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
Székely Sport

Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
Krónika

„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
A csapatok közel fele lecserélte edzőjét a Szuperligában
Székely Sport

A csapatok közel fele lecserélte edzőjét a Szuperligában
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 09., kedd

Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe

Néhány napja nagyvad jelenléte miatt riasztották a lakókat Sepsiszentgyörgyön és környékén. A medvét az Állomás negyedi tó zónájában, az Olt túloldalán látták.

Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe
Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe
2026. június 09., kedd

Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe
Hirdetés
2026. június 09., kedd

Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak

Kevesebb újszülöttet hagytak a kórházban, de még mindig sok a kiskorú anya – derül ki a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság kimutatásából. Öt olyan lányt vettek nyilvántartásba, akik mindössze tizenhárom évesen váltak anyává.

Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak
Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak
2026. június 09., kedd

Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak
2026. június 09., kedd

Címerművészeti kiállítás nyílik Baróton

Keöpeczi Sebestyén József munkásságát bemutató kiállítás nyílik június 10-én az Erdővidék Múzeumában, a címertan világnapjához kapcsolódva.

Címerművészeti kiállítás nyílik Baróton
Címerművészeti kiállítás nyílik Baróton
2026. június 09., kedd

Címerművészeti kiállítás nyílik Baróton
2026. június 08., hétfő

Hydrokov: hálózati ivóvízből tilos öntözni, medencét feltölteni

Hiába hullott az elmúlt időszakban bőségesnek tűnő csapadék, ez mesze nem elég. A kánikulák még be sem köszöntöttek, a Hydrokov máris figyelmezteti a háromszéki fogyasztókat, ne használják öntözésre, medencék föltöltésére a hálózati ivóvizet.

Hydrokov: hálózati ivóvízből tilos öntözni, medencét feltölteni
Hydrokov: hálózati ivóvízből tilos öntözni, medencét feltölteni
2026. június 08., hétfő

Hydrokov: hálózati ivóvízből tilos öntözni, medencét feltölteni
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

Módosítanának a „mindenkiről csalót feltételező” szabályozáson

Van remény rá, hogy visszavezessék a ténylegesen ledolgozott munkaidő utáni adózást – legalábbis a pénzügyi bizottságon átment a javaslat, közölte Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő.

Módosítanának a „mindenkiről csalót feltételező” szabályozáson
Módosítanának a „mindenkiről csalót feltételező” szabályozáson
2026. június 08., hétfő

Módosítanának a „mindenkiről csalót feltételező” szabályozáson
2026. június 07., vasárnap

Szétszort rongyok a ruhagyűjtő kukák körül

A használt ruhás kukák kirámolása örökzöld téma Sepsiszentgyörgyön. A lakosság sokszor nehezményezi nemcsak azt, hogy a nekik nem kellő ruhákat szétszórják a fosztogatók, hanem azt is, hogy a helyi rendőrség fellépése elmarad ezekben az esetekben.

Szétszort rongyok a ruhagyűjtő kukák körül
Szétszort rongyok a ruhagyűjtő kukák körül
2026. június 07., vasárnap

Szétszort rongyok a ruhagyűjtő kukák körül
2026. június 07., vasárnap

Katonai repülőgépekkel, ejtőernyősökkel gyakorlatozik a hadsereg Sepsiszentgyörgyön

Június 8–12. között a hadsereg szárazföldi egységei tartanak hadgyakorlatot a sepsiszentgyörgyi Păiuș-gyakorlótéren.

Katonai repülőgépekkel, ejtőernyősökkel gyakorlatozik a hadsereg Sepsiszentgyörgyön
Katonai repülőgépekkel, ejtőernyősökkel gyakorlatozik a hadsereg Sepsiszentgyörgyön
2026. június 07., vasárnap

Katonai repülőgépekkel, ejtőernyősökkel gyakorlatozik a hadsereg Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. június 07., vasárnap

Rekordot döntött a Székelyföldi Grafikai Biennáléra benevező alkotók száma

Minden eddiginél nagyobb nemzetközi érdeklődés övezte a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálét: a rendezvény történetében még soha nem válaszolt ennyi alkotó a felhívásra.

Rekordot döntött a Székelyföldi Grafikai Biennáléra benevező alkotók száma
Rekordot döntött a Székelyföldi Grafikai Biennáléra benevező alkotók száma
2026. június 07., vasárnap

Rekordot döntött a Székelyföldi Grafikai Biennáléra benevező alkotók száma
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 05., péntek

Háromezer euróba került egy hamis érettségi bizonyítvány Kovászna megyében

Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség egy 64 éves nő és egy 45 éves férfi ellen egy hamis érettségi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyben.

Háromezer euróba került egy hamis érettségi bizonyítvány Kovászna megyében
Háromezer euróba került egy hamis érettségi bizonyítvány Kovászna megyében
2026. június 05., péntek

Háromezer euróba került egy hamis érettségi bizonyítvány Kovászna megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!