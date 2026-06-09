Előleget kértek, majd árat emeltek: csalással gyanúsított építőipari vállalkozókra csaptak le

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Fotó: Borbély Fanni
Házkutatásokat tartottak Galac megyében három, adócsalással és csalással gyanúsított személynél, akiket a Kovászna megyei rendőrség nyomozói állítottak elő.
A gyanú szerint 2024 januárja és 2025 decembere között a három személy építőipari szolgáltatásokat kínált online hirdetési platformokon keresztül. Az érdeklődőkkel jellemzően csak szóban állapodtak meg, és előleget kértek. Egyes esetekben
A kivitelezett munkák egy részénél komoly minőségi hiányosságokat is megállapítottak – áll a rendőrség közleményében.
A károsultak azért válhattak áldozatokká, mert nem kértek olyan dokumentumokat, amelyek igazolták volna, hogy valóban bejegyzett és engedéllyel rendelkező cégek képviselőivel állnak szemben.
Az okozott kár két részből áll:
közvetlen csalásból, vagyis több mint 75 ezer lej kárt okoztak az ügyfeleknek,
valamint adócsalásból, mivel mintegy 2 millió 180 ezer lej bevételt nem vallottak be az adóhatóságnak, ezzel 712 ezer lejnél nagyobb kárt okozva az államnak.
A galaci helyszíneken a nyomozók 110 ezer lejt és 3990 eurót foglaltak le készpénzben, valamint 144 gramm aranyat érmék formájában.
Fotó: Kovászna megyei rendőrség
A három személyt előállították a Kovászna megyei rendőrségen, majd 24 órára őrizetbe vették. A hatóságok zárolták a bankszámláikat, egy ingatlant és egy gépkocsit is. A nyomozás folytatódik.
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