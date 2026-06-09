Előleget kértek, majd árat emeltek: csalással gyanúsított építőipari vállalkozókra csaptak le

Házkutatásokat tartottak Galac megyében három, adócsalással és csalással gyanúsított személynél, akiket a Kovászna megyei rendőrség nyomozói állítottak elő.

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A gyanú szerint 2024 januárja és 2025 decembere között a három személy építőipari szolgáltatásokat kínált online hirdetési platformokon keresztül. Az érdeklődőkkel jellemzően csak szóban állapodtak meg, és előleget kértek. Egyes esetekben

a munkálatok megkezdése után egyoldalúan megemelték az árakat, az írásos szerződéseket pedig szándékosan homályosan fogalmazták meg, hogy vitás helyzeteket teremtsenek.

A kivitelezett munkák egy részénél komoly minőségi hiányosságokat is megállapítottak – áll a rendőrség közleményében.

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A károsultak azért válhattak áldozatokká, mert nem kértek olyan dokumentumokat, amelyek igazolták volna, hogy valóban bejegyzett és engedéllyel rendelkező cégek képviselőivel állnak szemben.

Az okozott kár két részből áll:

közvetlen csalásból, vagyis több mint 75 ezer lej kárt okoztak az ügyfeleknek,

valamint adócsalásból, mivel mintegy 2 millió 180 ezer lej bevételt nem vallottak be az adóhatóságnak, ezzel 712 ezer lejnél nagyobb kárt okozva az államnak.

A galaci helyszíneken a nyomozók 110 ezer lejt és 3990 eurót foglaltak le készpénzben, valamint 144 gramm aranyat érmék formájában.