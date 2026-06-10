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Magasabb az uniós átlagnál a munkanélküliségi ráta Romániában

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Az Európai Unióban 2025-ben 0,1 százalékponttal, 6 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. június 10., 13:292026. június 10., 13:29

A tagállamok közül tavaly Spanyolországban volt a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, 10,5 százalék, Finnország követte 9,7, Görögország pedig 8,9 százalékkal.

A legalacsonyabb munkanélküliséget Csehországban mérték, 2,8 százalékot, míg Lengyelországban és Máltán egyaránt 3,1 százalék volt ez az arány.

Az Eurostat szerint Romániában a munkanélküliségi ráta az aktív népességen belül

a 2024-es 5,4 százalékról 2025-ben 6,1 százalékra nőtt

– ismerteti az Agerpres.

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Az adatok szerint az EU-ban az alacsony iskolai végzettségűek körében figyelhető meg a legmagasabb munkanélküliségi ráta. A 25 és 74 év közötti, alacsony végzettségű személyek esetében ez az arány 10,5 százalék volt, a középfokú végzettségűeknél 4,7 százalék, a felsőfokú végzettségűeknél pedig 3,6 százalék.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábban közzétett adatai szerint

áprilisban 6,3 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 2,03 százalékponttal nagyobb, mint 2025 áprilisában.

A 15 és 74 év közötti állástalanok becsült száma 2026 áprilisában 512 100 fő volt, kisebb, mint az előző hónapban (533 800 fő), de nagyobb, mint az előző év azonos hónapjában (501 900 fő).

A nők körében 0,1 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a férfiaknál (6,3 százalék a nőknél és 6 százalék a férfiaknál). A fiatalok (15-24 év közöttiek) körében továbbra is magas, 28,8 százalékos munkanélküliséget regisztráltak.

A 25 és 74 év közöttiek áprilisi munkanélküliségi rátáját 4,9 százalékra becsüli az INS, ehhez a korosztályhoz tartozott a munkanélküliek 73,3 százaléka.

Belföld
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