Hamarosan indul az idei roncsautóprogram, fontos újdonságot jelentettek be

Közvitára bocsátja kedden a környezetvédelmi minisztérium a roncsautóprogram pályázati útmutatóját – jelentette be sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu.

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Az ügyvivő miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest, újdonság azonban, hogy

csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban vagy a Földközi-tengeri paktumban részt vevő országokban gyártottak.

Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be – magyarázta Buzoianu.

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A tárcavezető szerint tíz napig lesz közvitán a rendelettervezet, majd a jóváhagyását követően – vélhetően júniusban – elindíthatják a programot – számolt be az Agerpres.

Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej volt,