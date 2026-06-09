Hamarosan indul az idei roncsautóprogram, fontos újdonságot jelentettek be

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Fotó: Haáz Vince
Közvitára bocsátja kedden a környezetvédelmi minisztérium a roncsautóprogram pályázati útmutatóját – jelentette be sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu.
Az ügyvivő miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest, újdonság azonban, hogy
Az új előírást részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be – magyarázta Buzoianu.
A tárcavezető szerint tíz napig lesz közvitán a rendelettervezet, majd a jóváhagyását követően – vélhetően júniusban – elindíthatják a programot – számolt be az Agerpres.
Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej volt,
az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15 ezer lejjel,
a hibridautókét 12 ezer lejjel,
a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatta az állam.
Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint nem mindegyik önkormányzat alkalmazza azt a jogszabályt, amely a többlépcsős procedúrát egyszerűsítve lehetővé teszi a településekre bejáró veszélyes medvék azonnali kilövését.
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