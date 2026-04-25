Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!

Fotó: Tree of hope by Zolyomi Kármen Réka Facebook-oldal

Fotó: Tree of hope by Zolyomi Kármen Réka Facebook-oldal

Amikor a testtel kapcsolatos kérdések tabuk maradnak, könnyen kialakulhat a szégyen és érkeznek a tévhitek. Ezért fontos a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok megérthetik a testük működését. Ilyen hiánypótló foglalkozás a Ciklus-show is.

Hajnal Csilla

2026. április 25., 20:552026. április 25., 20:55

A hazai közoktatás nem biztosítja az értékalapú, részletes tájékoztatást a szexualitás témakörében, a szülőktől sem mindenki kapja meg a megfelelő felkészítést, hiszen legtöbb esetben a szülőknek sincsenek erre szavaik, mivel ők sem kapták meg serdülőkorukban.

Török Orsolya Marosvásárhelyen tart foglalkozásokat lányoknak, amelyeken a drámapedagógia eszközeivel

a 10–12 éves gyerekek nyelvén magyarázza el, hogyan is működik a női test, mit jelent a menstruáció, hogyan fogan és születik meg a baba.

Legutóbb anya-lánya programként hirdette meg a foglalkozást, így sikerült egész közelről is bepillantást nyerni a képzésébe, amely valóban egy hiánypótló foglalkozás volt. A hazai közoktatásban ugyanis csak biológiai ismeretek szintjén kapnak tájékoztatást a női test működéséről a lányok, hiányzik belőle az értékalapú, élményszerű, gyakorlatias útmutatás és a biztonságos tér, ahol a lányok mernek kérdezni. Éppen ezért sok tabu és félreértés övezi a kérdést.

Döbbenetes adatok: székelyföldi megye a kiskorú anyák listájának élén
Döbbenetes adatok: székelyföldi megye a kiskorú anyák listájának élén

Míg az országos születésszám csökken, a gyermekanyák száma továbbra is riasztó mértékű. Romániában 601 esetben 15 évnél fiatalabb lány adott életet egy gyereknek 2024-ben, országosan pedig egy székelyföldi megye vezeti a kiskorú anyák listáját.

A Ciklus-show elnevezésű foglalkozáson

az anyaméh a luxushotel, a petefészek az ajándékdoboz és a kisbaba a várva várt vendég, amelynek érkezésére minden hónapban felkészül a női test.

Török Orsolya a Székelyhonnak bevallotta, azért kezdett el ezzel foglalkozni, mert fontosnak és hiánypótlónak tartja a lányok hiteles, szeretetteljes felkészítését a nővé válás útján, teszi mindezt egy biztonságos, értékalapú közegben az élménypedagógia eszközeivel.

Török Orsolya: különösen fontos egy biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok kérdezhetnek, megérthetik a testük működését, és elfogadó kapcsolatot alakíthatnak ki önmagukkal

Török Orsolya: különösen fontos egy biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok kérdezhetnek, megérthetik a testük működését, és elfogadó kapcsolatot alakíthatnak ki önmagukkal

Fotó: Tree of hope by Zolyomi Kármen Réka Facebook-oldal

A Ciklus-show foglalkozást Elisabeth Raith Paula müncheni orvos dolgozta ki, és indította útjára 1999-ben. Magyarországon a program licenctulajdonosa és a védjegy jogosultja a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK Egyesület), amely egyben a Magyarországi MFM-Projekt (My Fertility Matters – A termékenységem fontos) központja is. Török Orsolya 2022-ben Kecskeméten vett részt a képzésen, ahol lehetősége volt hiteles, keresztény értékeket képviselő nőktől tanulni.

A női test megismerése kulcsfontosságú az önelfogadás kialakulásában

A serdülő lányok önképét és döntéseit nagymértékben befolyásolja, milyen információkat kapnak a testükről, és hogy ezekről nyíltan lehet-e beszélni.

Amikor a testtel, termékenységgel és szexualitással kapcsolatos témák tabuk maradnak, könnyen kialakulhat bizonytalanság, szégyen és tévhitek.

Ezért különösen fontos egy biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok kérdezhetnek, megérthetik a testük működését, és elfogadó kapcsolatot alakíthatnak ki önmagukkal – magyarázta a marosvásárhelyi oktató.

„A nyílt kommunikáció segít abban, hogy ne félelemből vagy félreértésekből, hanem tudatosságból és önbecsülésből hozzanak döntéseket, mert végső soron csak arra tudunk vigyázni, amit értékesnek tartunk” – emelte ki Török Orsolya.

Biztonságos teret kapnak a kérdéseikhez

A foglalkozások elején még csendes, bátortalan lányok a végére teljesen megnyílnak, és ragyogó szemmel, lelkesen osztják meg a gondolataikat, bár a lányok felkészültsége nagyon változó, hiszen ez életkortól is függ, de attól is, hogy a családban nyíltan beszélnek ezekről a témákról, vagy sem. Az oktató úgy véli,

van ahol még mindig tabuk, félinformációk vagy úgynevezett „gólyamesék” határozzák meg a tudást.

Szintén meghatározó az interneten elérhető, sokszor nem hiteles információk áradata, amelyek könnyen félreértésekhez és tévhitekhez vezetnek, különösen, ha nincs mögötte tudatos, felelős internethasználat, de gyakran találkozik egymástól átvett, pontatlan gondolatokkal is, amelyek még inkább erősítik a bizonytalanságot.

„Talán a legfontosabb az, hogy a lányok sokszor félelmekkel érkeznek, amelyekről korábban nem mertek beszélni senkivel. Éppen ezért különösen nagy jelentősége van annak, hogy biztonságos teret kapjanak a kérdéseikhez” – hangsúlyozta a Székelyhonnak Török Orsolya.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval
Számszerű előrejelzés arról, hány fokkal lesz hidegebb jövő héten, a szokásoshoz képest
Szorul a hurok: a riválisok könyörtelenül megbüntették a Sepsi OSK botlását (videóval)
Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe: „rám most a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk”
Rengeteg foci, kézilabda és világesemények – nagyüzem szombaton a sportpályákon
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra

Május 5-ig várják a szavazatokat a Milvus Természetfotó Pályázatra beérkezett, a zsűri által előválogatott képekre. A közönség a szervezők közösségi oldalán választhatja ki kedvenc felvételét.

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett

Lakóház gyulladt ki szombaton délután a Nyárádszeredához tartozó Kisszentlőrincen.

2026. április 25., szombat

Füstölő konyha okozott pánikot

Lehetséges lakástűzhöz riasztották szombaton délben a szászrégeni tűzoltókat, de a helyszínen kiderült: egy felügyelet nélkül hagyott főzőalkalmatosság okozta a nagy füstöt.

2026. április 25., szombat

Hőkamerával érték tetten az orvhalászokat – videóval

Két, orvhalászattal gyanúsított férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután hőkamerás megfigyeléssel azonosították őket egy, a Maros melletti tó partján. Az ügyben büntetőeljárás indult.

A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.

2026. április 24., péntek

Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

2026. április 23., csütörtök

Házkutatás, őrizetbe vétel, elkobzás, bírság – íme a Maros megyei rendőrség csütörtöki mérlege

Összesen 23 ingatlanban végeztek házkutatást erdészeti bűncselekmények miatt Nyárádremetén, Makfalván és Szovátán egy átfogó rendőrségi akció keretében csütörtökön, de számos más területen is ellenőrzések voltak, és tetemes bírságokat szabtak ki.

Átszervezéssel emelnék a marosvásárhelyi repülőtér utaslétszámát

Átszervezési tervet fogadtak el a marosvásárhelyi repülőtér számára, amely 2026 és 2030 között hatékonyabb működést, több utast és nagyobb bevételt céloz. A dokumentum szerint 2030-ra csökkenhet az állami támogatás szerepe, de teljesen nem szűnik meg.

2026. április 23., csütörtök

Menesztették Maros megye PSD-s alprefektusát

Menesztették tisztségéből csütörtökön Alexandru Cîmpeanut, Maros megye PSD-s alprefektusát. A hivatalos indoklás szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit.

2026. április 22., szerda

Vágják a füvet, irtják a kullancsokat

Harmadik napja vágják a jócskán megnőtt füvet Marosvásárhelyen, egyelőre a Tudor lakótelepen. Ezzel párhuzamosan fákat, virágokat is ültetnek, és hamarosan a főtéri virágóra is elindul. A városi virágkertészet igazgatójával beszélgettünk.

