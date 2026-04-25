Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!

Amikor a testtel kapcsolatos kérdések tabuk maradnak, könnyen kialakulhat a szégyen és érkeznek a tévhitek. Ezért fontos a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok megérthetik a testük működését. Ilyen hiánypótló foglalkozás a Ciklus-show is.

Hajnal Csilla 2026. április 25., 20:552026. április 25., 20:55

A hazai közoktatás nem biztosítja az értékalapú, részletes tájékoztatást a szexualitás témakörében, a szülőktől sem mindenki kapja meg a megfelelő felkészítést, hiszen legtöbb esetben a szülőknek sincsenek erre szavaik, mivel ők sem kapták meg serdülőkorukban. Hirdetés Török Orsolya Marosvásárhelyen tart foglalkozásokat lányoknak, amelyeken a drámapedagógia eszközeivel

a 10–12 éves gyerekek nyelvén magyarázza el, hogyan is működik a női test, mit jelent a menstruáció, hogyan fogan és születik meg a baba.

Legutóbb anya-lánya programként hirdette meg a foglalkozást, így sikerült egész közelről is bepillantást nyerni a képzésébe, amely valóban egy hiánypótló foglalkozás volt. A hazai közoktatásban ugyanis csak biológiai ismeretek szintjén kapnak tájékoztatást a női test működéséről a lányok, hiányzik belőle az értékalapú, élményszerű, gyakorlatias útmutatás és a biztonságos tér, ahol a lányok mernek kérdezni. Éppen ezért sok tabu és félreértés övezi a kérdést. korábban írtuk Döbbenetes adatok: székelyföldi megye a kiskorú anyák listájának élén Míg az országos születésszám csökken, a gyermekanyák száma továbbra is riasztó mértékű. Romániában 601 esetben 15 évnél fiatalabb lány adott életet egy gyereknek 2024-ben, országosan pedig egy székelyföldi megye vezeti a kiskorú anyák listáját. A Ciklus-show elnevezésű foglalkozáson

az anyaméh a luxushotel, a petefészek az ajándékdoboz és a kisbaba a várva várt vendég, amelynek érkezésére minden hónapban felkészül a női test.

Török Orsolya a Székelyhonnak bevallotta, azért kezdett el ezzel foglalkozni, mert fontosnak és hiánypótlónak tartja a lányok hiteles, szeretetteljes felkészítését a nővé válás útján, teszi mindezt egy biztonságos, értékalapú közegben az élménypedagógia eszközeivel.

Török Orsolya: különösen fontos egy biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok kérdezhetnek, megérthetik a testük működését, és elfogadó kapcsolatot alakíthatnak ki önmagukkal

A Ciklus-show foglalkozást Elisabeth Raith Paula müncheni orvos dolgozta ki, és indította útjára 1999-ben. Magyarországon a program licenctulajdonosa és a védjegy jogosultja a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK Egyesület), amely egyben a Magyarországi MFM-Projekt (My Fertility Matters – A termékenységem fontos) központja is. Török Orsolya 2022-ben Kecskeméten vett részt a képzésen, ahol lehetősége volt hiteles, keresztény értékeket képviselő nőktől tanulni. A női test megismerése kulcsfontosságú az önelfogadás kialakulásában A serdülő lányok önképét és döntéseit nagymértékben befolyásolja, milyen információkat kapnak a testükről, és hogy ezekről nyíltan lehet-e beszélni.

Amikor a testtel, termékenységgel és szexualitással kapcsolatos témák tabuk maradnak, könnyen kialakulhat bizonytalanság, szégyen és tévhitek.

Ezért különösen fontos egy biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok kérdezhetnek, megérthetik a testük működését, és elfogadó kapcsolatot alakíthatnak ki önmagukkal – magyarázta a marosvásárhelyi oktató.

Fotó: Tree of hope by Zolyomi Kármen Réka Facebook-oldal

„A nyílt kommunikáció segít abban, hogy ne félelemből vagy félreértésekből, hanem tudatosságból és önbecsülésből hozzanak döntéseket, mert végső soron csak arra tudunk vigyázni, amit értékesnek tartunk” – emelte ki Török Orsolya. Biztonságos teret kapnak a kérdéseikhez A foglalkozások elején még csendes, bátortalan lányok a végére teljesen megnyílnak, és ragyogó szemmel, lelkesen osztják meg a gondolataikat, bár a lányok felkészültsége nagyon változó, hiszen ez életkortól is függ, de attól is, hogy a családban nyíltan beszélnek ezekről a témákról, vagy sem. Az oktató úgy véli,

van ahol még mindig tabuk, félinformációk vagy úgynevezett „gólyamesék” határozzák meg a tudást.