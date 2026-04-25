Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!

Fotó: Tree of hope by Zolyomi Kármen Réka Facebook-oldal
Amikor a testtel kapcsolatos kérdések tabuk maradnak, könnyen kialakulhat a szégyen és érkeznek a tévhitek. Ezért fontos a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok megérthetik a testük működését. Ilyen hiánypótló foglalkozás a Ciklus-show is.
A hazai közoktatás nem biztosítja az értékalapú, részletes tájékoztatást a szexualitás témakörében, a szülőktől sem mindenki kapja meg a megfelelő felkészítést, hiszen legtöbb esetben a szülőknek sincsenek erre szavaik, mivel ők sem kapták meg serdülőkorukban.
Török Orsolya Marosvásárhelyen tart foglalkozásokat lányoknak, amelyeken a drámapedagógia eszközeivel
Legutóbb anya-lánya programként hirdette meg a foglalkozást, így sikerült egész közelről is bepillantást nyerni a képzésébe, amely valóban egy hiánypótló foglalkozás volt. A hazai közoktatásban ugyanis csak biológiai ismeretek szintjén kapnak tájékoztatást a női test működéséről a lányok, hiányzik belőle az értékalapú, élményszerű, gyakorlatias útmutatás és a biztonságos tér, ahol a lányok mernek kérdezni. Éppen ezért sok tabu és félreértés övezi a kérdést.
Míg az országos születésszám csökken, a gyermekanyák száma továbbra is riasztó mértékű. Romániában 601 esetben 15 évnél fiatalabb lány adott életet egy gyereknek 2024-ben, országosan pedig egy székelyföldi megye vezeti a kiskorú anyák listáját.
A Ciklus-show elnevezésű foglalkozáson
Török Orsolya a Székelyhonnak bevallotta, azért kezdett el ezzel foglalkozni, mert fontosnak és hiánypótlónak tartja a lányok hiteles, szeretetteljes felkészítését a nővé válás útján, teszi mindezt egy biztonságos, értékalapú közegben az élménypedagógia eszközeivel.
Török Orsolya: különösen fontos egy biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok kérdezhetnek, megérthetik a testük működését, és elfogadó kapcsolatot alakíthatnak ki önmagukkal
Fotó: Tree of hope by Zolyomi Kármen Réka Facebook-oldal
A Ciklus-show foglalkozást Elisabeth Raith Paula müncheni orvos dolgozta ki, és indította útjára 1999-ben. Magyarországon a program licenctulajdonosa és a védjegy jogosultja a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK Egyesület), amely egyben a Magyarországi MFM-Projekt (My Fertility Matters – A termékenységem fontos) központja is. Török Orsolya 2022-ben Kecskeméten vett részt a képzésen, ahol lehetősége volt hiteles, keresztény értékeket képviselő nőktől tanulni.
A serdülő lányok önképét és döntéseit nagymértékben befolyásolja, milyen információkat kapnak a testükről, és hogy ezekről nyíltan lehet-e beszélni.
Ezért különösen fontos egy biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok kérdezhetnek, megérthetik a testük működését, és elfogadó kapcsolatot alakíthatnak ki önmagukkal – magyarázta a marosvásárhelyi oktató.
Fotó: Tree of hope by Zolyomi Kármen Réka Facebook-oldal
„A nyílt kommunikáció segít abban, hogy ne félelemből vagy félreértésekből, hanem tudatosságból és önbecsülésből hozzanak döntéseket, mert végső soron csak arra tudunk vigyázni, amit értékesnek tartunk” – emelte ki Török Orsolya.
A foglalkozások elején még csendes, bátortalan lányok a végére teljesen megnyílnak, és ragyogó szemmel, lelkesen osztják meg a gondolataikat, bár a lányok felkészültsége nagyon változó, hiszen ez életkortól is függ, de attól is, hogy a családban nyíltan beszélnek ezekről a témákról, vagy sem. Az oktató úgy véli,
Szintén meghatározó az interneten elérhető, sokszor nem hiteles információk áradata, amelyek könnyen félreértésekhez és tévhitekhez vezetnek, különösen, ha nincs mögötte tudatos, felelős internethasználat, de gyakran találkozik egymástól átvett, pontatlan gondolatokkal is, amelyek még inkább erősítik a bizonytalanságot.
„Talán a legfontosabb az, hogy a lányok sokszor félelmekkel érkeznek, amelyekről korábban nem mertek beszélni senkivel. Éppen ezért különösen nagy jelentősége van annak, hogy biztonságos teret kapjanak a kérdéseikhez” – hangsúlyozta a Székelyhonnak Török Orsolya.
szóljon hozzá!