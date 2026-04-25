Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

Fotó: Román külügyminisztérium/Facebook
A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.
A tárca közleménye szerint a román fél hangsúlyozta, hogy a robbanótöltettel felszerelt orosz drón behatolása a román légtérbe, majd lezuhanása Galac lakott övezetében Románia szuverenitásának megsértését jelenti, ugyanakkor a regionális biztonság súlyos eszkalációja is.
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).
Arra is felhívták az orosz nagykövet figyelmét, hogy az incidens rendkívül komoly kockázatot jelentett a román állampolgárok biztonságára.
beleértve a Romániával közös határ közelében fekvő ukrán polgári infrastruktúra elleni légi csapásokat is, mivel ezeknek Romániára nézve is rendkívül súlyos következményei vannak.
A külügyminisztérium emlékeztetett arra is, hogy az Ukrajna elleni háborúért kizárólag Oroszország felelős. A közlemény szerint az orosz fél nyíltan és rendszeresen megsérti a szuverenitás, a területi integritás, a biztonság és a béke tiszteletben tartására vonatkozó alapvető kötelezettségeit.
– olvasható a külügy állásfoglalásában.
A védelmi minisztériumot szombaton arról értesítették, hogy drónmaradványokat találtak a Tulcea megyei Văcăreni község melletti farm térségében. Ez már a második drón, amelyet az éjszakai orosz támadást követően Románia területén lezuhant.
Biztonságban a megsemmisítésükre kijelölt helyszínre szállították a Galac területére lezuhant orosz drónmaradványokat, így a hatóságok engedélyezték a kitelepített lakosok hazatérését – közölte szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).
