Drónincidens: Bukarest határozott üzenetet küldött Moszkvának

A Galacon lezuhant orosz drón miatt a külügyminisztérium szombaton bekérette az orosz nagykövetet, és közölték a diplomatával, hogy a román fél elítéli légterének megsértését, és „határozottan tiltakozik” ez ellen az elfogadhatatlan cselekedet ellen.

A tárca közleménye szerint a román fél hangsúlyozta, hogy a robbanótöltettel felszerelt orosz drón behatolása a román légtérbe, majd lezuhanása Galac lakott övezetében Románia szuverenitásának megsértését jelenti, ugyanakkor a regionális biztonság súlyos eszkalációja is.

korábban írtuk Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

Arra is felhívták az orosz nagykövet figyelmét, hogy az incidens rendkívül komoly kockázatot jelentett a román állampolgárok biztonságára.