Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

A meglevő városi temető betelt, bővíteni akarják

A meglevő városi temető betelt, bővíteni akarják

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

Simon Virág

2026. április 24., 12:182026. április 24., 12:18

A marosvásárhelyi városházához tartozó temetők túlzsúfoltak, két helyszínen is bővíteni készülnek őket, de végső döntés még nincs ez ügyben. Közben az Egyesülés negyedben, a református egyházközség egy új temető megnyitására készül.

korábban írtuk

Milyen árfekvésben árulják a marosvásárhelyi temetőnek a telkeket?
Milyen árfekvésben árulják a marosvásárhelyi temetőnek a telkeket?

Négyzetméterenként 120 eurót kérnek a tulajdonosok a marosvásárhelyi városi temető mellett levő telkükért, de a piaci ár ennél kisebb. Marosvásárhelyen a Jeddi úti és a remeteszegi temetőt is bővíteni akarják, mindkét esetben telekvásárlással.

A Szabadi úti református gyülekezet lelkésze, Bárócz Huba a Székelyhonnak elmondta, hogy

a gyülekezet a 90-es években vásárolt egy telket az erdő és a jelenlegi, remeteszegi városi temető mellett, összesen 1,2 hektárnyit.

Mivel azt tapasztalták, hogy nagy igény van a temetkezési helyekre, mi több, az általános városrendezési tervben is az szerepel, hogy ott temetőt lehet kialakítani,

elindították egy új temető létrehozásának előkészületeit.

Az elvártnál hosszabb időbe telt a tervezés és az engedélyek beszerzése, de jelenleg elkészültek a szükséges dokumentációval, és a marosvásárhelyi városháza honlapján már közvitára is került az új temető terve.

Nincs még döntés a temetkezési feltételekről

A lelkész elmondta, hogy tájépítészek dolgozták ki a tervet, parcellákra osztva a területet, betartva az érvényes előírásokat, azzal a céllal, hogy minden sírhelyet sorban alakítsanak majd ki, és azok könnyen megközelíthetők legyenek.

Kérdésünkre Bárócz Huba kifejtette, egyelőre még nem született döntés arról, hogy felekezeti hovatartozáshoz kötik-e a sírhelyek elfoglalását, erről egyeztetni fognak a marosvásárhelyi református egyházközség kuratóriumával is. Mint részletezte, nemcsak a városi temetőkben, hanem a marosvásárhelyi református temetőben is egyre kevesebb hely van, így

lehetséges, hogy elsősorban a református egyházhoz tartozó családoknak biztosítanak temetkezési helyet

a remeteszegi új temetőben. De azt szeretnék, hogy egy közhasznú célt szolgáljon az új temető. A temetkezési feltétekről a végső döntés csak ezután születik meg.

A Jeddi úti temetőben már a járdák helyére alakítják ki a sírokat

A Jeddi úti temetőben már a járdák helyére alakítják ki a sírokat

Fotó: Haáz Vince

A városi temetőket is bővítik

Utolsó pár méteren van a telekvásárlás a Jeddi úti városi temető bővítése érdekében – mondta érdeklődésünkre Pásztor Csaba, a városi temetőkért felelős igazgatóság képviselője. Mint megtudtuk, az 56 ár terület megvásárlásáról a városvezetés által felhatalmazott bizottság egyeztet a telek tulajdonosával, és bár közeledtek az álláspontok, az árat illetően még nem tudtak egyezségre jutni.

A remeteszegi városi temető mellett is van egy eladó telek, annak megvásárlására is felhatalmazást kapott a bizottság, ott is egyeztetések zajlanak.

Nagyon sürgős mindez, hiszen a jeddi úti temetőben a korábban járdaként használt részeket is sírhelyekké kell alakítsunk, akkora a hiány. Az 56 ár terület legalább két évig elegendő lesz

– fogalmazott az illetékes. A telekvásárlással párhuzamosan ugyanakkor

a városi temetőigazgatóság a régi, meg nem váltott sírhelyeket is újra fogja használni,

ha a bérlők nem jelentkeznek. Június végig lehet újra megváltani a régi, húsz-harminc éve elfoglalt sírhelyeket. Pásztor Csabától tudjuk, hogy négyszáz ilyen sírhely van, a hozzátartozók eddig száz sírhely esetében jelentkeztek és hosszabbították meg a bérleti szerződést.

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Kegyelemdöfés a hosszabbításban, véget ért a Sepsi OSK veretlensége
Üzemanyaghiány léphet fel a megrohamozott kutakon
Kulcsjátékos távozik a Gyergyói Hoki Klubtól
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Házkutatás, őrizetbe vétel, elkobzás, bírság – íme a Maros megyei rendőrség csütörtöki mérlege

Összesen 23 ingatlanban végeztek házkutatást erdészeti bűncselekmények miatt Nyárádremetén, Makfalván és Szovátán egy átfogó rendőrségi akció keretében csütörtökön, de számos más területen is ellenőrzések voltak, és tetemes bírságokat szabtak ki.

Átszervezéssel emelnék a marosvásárhelyi repülőtér utaslétszámát

Átszervezési tervet fogadtak el a marosvásárhelyi repülőtér számára, amely 2026 és 2030 között hatékonyabb működést, több utast és nagyobb bevételt céloz. A dokumentum szerint 2030-ra csökkenhet az állami támogatás szerepe, de teljesen nem szűnik meg.

Menesztették Maros megye PSD-s alprefektusát

Menesztették tisztségéből csütörtökön Alexandru Cîmpeanut, Maros megye PSD-s alprefektusát. A hivatalos indoklás szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit.

2026. április 22., szerda

Vágják a füvet, irtják a kullancsokat

Harmadik napja vágják a jócskán megnőtt füvet Marosvásárhelyen, egyelőre a Tudor lakótelepen. Ezzel párhuzamosan fákat, virágokat is ültetnek, és hamarosan a főtéri virágóra is elindul. A városi virágkertészet igazgatójával beszélgettünk.

Nyolcvan jogosítványt vont be a Maros megyei rendőrség

A Maros megyei rendőrség közlekedési osztálya az európai „Roadpol Speed” sebességellenőrzési művelet keretében fokozott ellenőrzéseket tartott a megye útjain. Nyolcvan jogosítványt vontak be, és több mint nyolcszáz bírságot szabtak ki.

2026. április 22., szerda

Motoros baleset történt Marosszentgyörgyön

Kórházba szállítottak egy sérültet, miután egy autó és egy motorkerékpár össszeütközött a 15-ös országúton Marosszentgyörgyön szerdán reggel – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

Azzal fenyegette családját, hogy felgyújtja a házukat

Távoltartási végzést rendeltek el egy 43 éves férfi ellen, aki ittas állapotban fenyegette feleségét, és azt állította, hogy felgyújtja a házat – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Nem mentek Bukarestbe tiltakozni, biztatónak vélték az államtitkár szavait

Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.

2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

2026. április 21., kedd

Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.

