Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

A meglevő városi temető betelt, bővíteni akarják
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.
A marosvásárhelyi városházához tartozó temetők túlzsúfoltak, két helyszínen is bővíteni készülnek őket, de végső döntés még nincs ez ügyben. Közben az Egyesülés negyedben, a református egyházközség egy új temető megnyitására készül.
Négyzetméterenként 120 eurót kérnek a tulajdonosok a marosvásárhelyi városi temető mellett levő telkükért, de a piaci ár ennél kisebb. Marosvásárhelyen a Jeddi úti és a remeteszegi temetőt is bővíteni akarják, mindkét esetben telekvásárlással.
A Szabadi úti református gyülekezet lelkésze, Bárócz Huba a Székelyhonnak elmondta, hogy
Mivel azt tapasztalták, hogy nagy igény van a temetkezési helyekre, mi több, az általános városrendezési tervben is az szerepel, hogy ott temetőt lehet kialakítani,
Az elvártnál hosszabb időbe telt a tervezés és az engedélyek beszerzése, de jelenleg elkészültek a szükséges dokumentációval, és a marosvásárhelyi városháza honlapján már közvitára is került az új temető terve.
A lelkész elmondta, hogy tájépítészek dolgozták ki a tervet, parcellákra osztva a területet, betartva az érvényes előírásokat, azzal a céllal, hogy minden sírhelyet sorban alakítsanak majd ki, és azok könnyen megközelíthetők legyenek.
Kérdésünkre Bárócz Huba kifejtette, egyelőre még nem született döntés arról, hogy felekezeti hovatartozáshoz kötik-e a sírhelyek elfoglalását, erről egyeztetni fognak a marosvásárhelyi református egyházközség kuratóriumával is. Mint részletezte, nemcsak a városi temetőkben, hanem a marosvásárhelyi református temetőben is egyre kevesebb hely van, így
a remeteszegi új temetőben. De azt szeretnék, hogy egy közhasznú célt szolgáljon az új temető. A temetkezési feltétekről a végső döntés csak ezután születik meg.
A Jeddi úti temetőben már a járdák helyére alakítják ki a sírokat
Utolsó pár méteren van a telekvásárlás a Jeddi úti városi temető bővítése érdekében – mondta érdeklődésünkre Pásztor Csaba, a városi temetőkért felelős igazgatóság képviselője. Mint megtudtuk, az 56 ár terület megvásárlásáról a városvezetés által felhatalmazott bizottság egyeztet a telek tulajdonosával, és bár közeledtek az álláspontok, az árat illetően még nem tudtak egyezségre jutni.
A remeteszegi városi temető mellett is van egy eladó telek, annak megvásárlására is felhatalmazást kapott a bizottság, ott is egyeztetések zajlanak.
– fogalmazott az illetékes. A telekvásárlással párhuzamosan ugyanakkor
ha a bérlők nem jelentkeznek. Június végig lehet újra megváltani a régi, húsz-harminc éve elfoglalt sírhelyeket. Pásztor Csabától tudjuk, hogy négyszáz ilyen sírhely van, a hozzátartozók eddig száz sírhely esetében jelentkeztek és hosszabbították meg a bérleti szerződést.
