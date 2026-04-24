Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

Simon Virág 2026. április 24., 12:182026. április 24., 12:18

A marosvásárhelyi városházához tartozó temetők túlzsúfoltak, két helyszínen is bővíteni készülnek őket, de végső döntés még nincs ez ügyben. Közben az Egyesülés negyedben, a református egyházközség egy új temető megnyitására készül. A Szabadi úti református gyülekezet lelkésze, Bárócz Huba a Székelyhonnak elmondta, hogy

a gyülekezet a 90-es években vásárolt egy telket az erdő és a jelenlegi, remeteszegi városi temető mellett, összesen 1,2 hektárnyit.

Mivel azt tapasztalták, hogy nagy igény van a temetkezési helyekre, mi több, az általános városrendezési tervben is az szerepel, hogy ott temetőt lehet kialakítani,

elindították egy új temető létrehozásának előkészületeit.

Az elvártnál hosszabb időbe telt a tervezés és az engedélyek beszerzése, de jelenleg elkészültek a szükséges dokumentációval, és a marosvásárhelyi városháza honlapján már közvitára is került az új temető terve. Nincs még döntés a temetkezési feltételekről A lelkész elmondta, hogy tájépítészek dolgozták ki a tervet, parcellákra osztva a területet, betartva az érvényes előírásokat, azzal a céllal, hogy minden sírhelyet sorban alakítsanak majd ki, és azok könnyen megközelíthetők legyenek. Hirdetés Kérdésünkre Bárócz Huba kifejtette, egyelőre még nem született döntés arról, hogy felekezeti hovatartozáshoz kötik-e a sírhelyek elfoglalását, erről egyeztetni fognak a marosvásárhelyi református egyházközség kuratóriumával is. Mint részletezte, nemcsak a városi temetőkben, hanem a marosvásárhelyi református temetőben is egyre kevesebb hely van, így

lehetséges, hogy elsősorban a református egyházhoz tartozó családoknak biztosítanak temetkezési helyet

a remeteszegi új temetőben. De azt szeretnék, hogy egy közhasznú célt szolgáljon az új temető. A temetkezési feltétekről a végső döntés csak ezután születik meg.

A Jeddi úti temetőben már a járdák helyére alakítják ki a sírokat Fotó: Haáz Vince

A városi temetőket is bővítik Utolsó pár méteren van a telekvásárlás a Jeddi úti városi temető bővítése érdekében – mondta érdeklődésünkre Pásztor Csaba, a városi temetőkért felelős igazgatóság képviselője. Mint megtudtuk, az 56 ár terület megvásárlásáról a városvezetés által felhatalmazott bizottság egyeztet a telek tulajdonosával, és bár közeledtek az álláspontok, az árat illetően még nem tudtak egyezségre jutni. A remeteszegi városi temető mellett is van egy eladó telek, annak megvásárlására is felhatalmazást kapott a bizottság, ott is egyeztetések zajlanak.

Nagyon sürgős mindez, hiszen a jeddi úti temetőben a korábban járdaként használt részeket is sírhelyekké kell alakítsunk, akkora a hiány. Az 56 ár terület legalább két évig elegendő lesz

– fogalmazott az illetékes. A telekvásárlással párhuzamosan ugyanakkor

a városi temetőigazgatóság a régi, meg nem váltott sírhelyeket is újra fogja használni,