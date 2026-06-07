Égető szüksége van Nyárádszeredának a tehermentesítő útra

A tehermentesítő út elkerülné Nyárádszereda belvárosát
Fotó: Haáz Vince
Megkapta a környezetvédelmi jóváhagyást a nyárádszeredai tehermentesítő út terve. Így Bukarestbe utazhatnak az illetékesek, hogy megkössék a szerződést, és kiderüljön, hogy mikor kezdik el a csaknem öt kilométeres út megépítését.
Nyárádszeredában az elmúlt években több utcát és a főteret is felújítottak, így amiatt aggódnak, hogy a Marosvásárhely felől érkező – jelenleg jó ütemben épülő – autópályáról leérkező forgalom
A most épülő autópálya-szakasz év végére, de legkésőbb jövő tavaszra lesz kész. A Hargita megye felé vezető, Nyárádszereda–Sóvárad közötti szakasz megépítésének elkezdése csak később esedékes.
és nem csak az autópálya építése idején lesz így. A nyárádszeredai városvezetés ezért
A tervek szerint az új nyomvonal Székelytompa végénél térne le a mostani útról Csíkfalva irányába, majd az árvízvédelmi gát mellett haladva megkerülné az andrásfalvi városrészt, és azután térne vissza a 135-ös megyei útba. A terv egy 1,5 kilométeres völgyhíd (viadukt) megépítését is tartalmazza, ez a Nyárádon vezetné keresztül a forgalmat. A kétsávos út mellett járdát is építenének.
A megyei környezetvédelmi ügynökség a napokban tartott bizottsági ülésén tárgyalt a tehermentesítő útszakaszról, és mint Cristina Pui igazgató a Székelyhonnak elmondta, az a döntés született, hogy nem szükséges környezetvédelmi hatástanulmányt végeztetni,
Ezt ki kell függeszteni, és ha a törvényes határidőn belül nem érkezik óvás, akkor a hivatal megteheti a következő lépést.
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármestertől megtudtuk, hogy a környezetvédelmi ügynökség véleményezése volt az utolsó, amire még szükségük volt.
Ezt a tervet beépítik az autópálya hivatalos tervébe. Szóban van ígéret arra, hogy megépítik, de látni kell az aláírt szerződést és a megkezdett munkálatokat” – tekintett előre a városvezető, aki bizakodó, hogy sikerül tehermentesíteni a kisvárost az autópályáról hamarosan leérkező forgalomtól.
Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.
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