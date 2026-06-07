Égető szüksége van Nyárádszeredának a tehermentesítő útra

Megkapta a környezetvédelmi jóváhagyást a nyárádszeredai tehermentesítő út terve. Így Bukarestbe utazhatnak az illetékesek, hogy megkössék a szerződést, és kiderüljön, hogy mikor kezdik el a csaknem öt kilométeres út megépítését.

Simon Virág 2026. június 07., 19:352026. június 07., 19:35

Nyárádszeredában az elmúlt években több utcát és a főteret is felújítottak, így amiatt aggódnak, hogy a Marosvásárhely felől érkező – jelenleg jó ütemben épülő – autópályáról leérkező forgalom

nemcsak zsúfolttá teszi a kisvárost, hanem tönkre is teszi az úthálózatot.

A most épülő autópálya-szakasz év végére, de legkésőbb jövő tavaszra lesz kész. A Hargita megye felé vezető, Nyárádszereda–Sóvárad közötti szakasz megépítésének elkezdése csak később esedékes.

Nyárádszereda mellé autópálya le- és felhajtót terveztek, így az amúgy is nagy áthaladó forgalom biztosan megtöbbszöröződik,

és nem csak az autópálya építése idején lesz így. A nyárádszeredai városvezetés ezért

egy tehermentesítő utat szeretne megépíttetni, ami észak felől elkerülné a település nagy részét.

A tervek szerint az új nyomvonal Székelytompa végénél térne le a mostani útról Csíkfalva irányába, majd az árvízvédelmi gát mellett haladva megkerülné az andrásfalvi városrészt, és azután térne vissza a 135-ös megyei útba. A terv egy 1,5 kilométeres völgyhíd (viadukt) megépítését is tartalmazza, ez a Nyárádon vezetné keresztül a forgalmat. A kétsávos út mellett járdát is építenének. Hirdetés A megyei környezetvédelmi ügynökség a napokban tartott bizottsági ülésén tárgyalt a tehermentesítő útszakaszról, és mint Cristina Pui igazgató a Székelyhonnak elmondta, az a döntés született, hogy nem szükséges környezetvédelmi hatástanulmányt végeztetni,

a bemutatott terv megkapta a környezetvédelmi jóváhagyást.

Ezt ki kell függeszteni, és ha a törvényes határidőn belül nem érkezik óvás, akkor a hivatal megteheti a következő lépést. Készülnek Bukarestbe Tóth Sándor nyárádszeredai polgármestertől megtudtuk, hogy a környezetvédelmi ügynökség véleményezése volt az utolsó, amire még szükségük volt.

Miután ez megvan, elutazhatunk Bukarestbe, hogy aláírjuk a szerződés, ami alapján megépítik a tehermentesítő utat.