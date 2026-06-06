Újra régi fényében a Vártemplom bútorzata

A marosvásárhelyi Vártemplom székely népi díszítésű virág- és madármintás kék színű felújított bútorait mutatják be vasárnap a tíz órás istentisztelet során.

Az egyedülálló bútorzat – negyven szék, négy asztal, valamint több kiegészítő darab – egykor jeles marosvásárhelyi személyiségek adományaként került az egyházközség tulajdonába.

Az egyik asztalt például Makkai Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspöke ajándékozta a gyülekezetnek, de van olyan szék, ami Babos Sándor lelkipásztor adománya, aki 1933 őszétől 15 évet Mandzsúriában töltött misszionárius lelkészként.

Hirdetés

A vártemplom közösségi oldalán olvashatjuk, hogy hosszú évtizedek elfeledettsége után a gyülekezet kezdeményezésére és támogatók segítségével újultak meg