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Újra régi fényében a Vártemplom bútorzata

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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A marosvásárhelyi Vártemplom székely népi díszítésű virág- és madármintás kék színű felújított bútorait mutatják be vasárnap a tíz órás istentisztelet során.

Székelyhon

2026. június 06., 08:302026. június 06., 08:30

2026. június 06., 08:542026. június 06., 08:54

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Az egyedülálló bútorzat – negyven szék, négy asztal, valamint több kiegészítő darab – egykor jeles marosvásárhelyi személyiségek adományaként került az egyházközség tulajdonába.

Az egyik asztalt például Makkai Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspöke ajándékozta a gyülekezetnek, de van olyan szék, ami Babos Sándor lelkipásztor adománya, aki 1933 őszétől 15 évet Mandzsúriában töltött misszionárius lelkészként.

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A vártemplom közösségi oldalán olvashatjuk, hogy hosszú évtizedek elfeledettsége után a gyülekezet kezdeményezésére és támogatók segítségével újultak meg

az 1930-as évek elején készült székely népi díszítésű virág- és madármintás kék színű bútorok.

A negyven széket, négy asztalt, egy könyves szekrényt, egy fogast és egy kisebb szekrényt Udvarfalván restaurálta Márton Ferenc. A bútorokat az egyik toronyszobába fogják elhelyezni.

A vasárnapi istentiszteleten, tíz órától igét hirdet Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az ünnepi alkalmon a bútorok történetéről, a restaurálásról Henter György lelkipásztor beszél. Ünnepi köszöntőt mond Nagy Éva, a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa.

Marosszék Marosvásárhely
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