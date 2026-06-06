Újra régi fényében a Vártemplom bútorzata

Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi Vártemplom székely népi díszítésű virág- és madármintás kék színű felújított bútorait mutatják be vasárnap a tíz órás istentisztelet során.
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Az egyedülálló bútorzat – negyven szék, négy asztal, valamint több kiegészítő darab – egykor jeles marosvásárhelyi személyiségek adományaként került az egyházközség tulajdonába.
Az egyik asztalt például Makkai Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspöke ajándékozta a gyülekezetnek, de van olyan szék, ami Babos Sándor lelkipásztor adománya, aki 1933 őszétől 15 évet Mandzsúriában töltött misszionárius lelkészként.
A vártemplom közösségi oldalán olvashatjuk, hogy hosszú évtizedek elfeledettsége után a gyülekezet kezdeményezésére és támogatók segítségével újultak meg
A negyven széket, négy asztalt, egy könyves szekrényt, egy fogast és egy kisebb szekrényt Udvarfalván restaurálta Márton Ferenc. A bútorokat az egyik toronyszobába fogják elhelyezni.
A vasárnapi istentiszteleten, tíz órától igét hirdet Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az ünnepi alkalmon a bútorok történetéről, a restaurálásról Henter György lelkipásztor beszél. Ünnepi köszöntőt mond Nagy Éva, a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa.
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