Cseke Attila: biztosítjuk a hiányzó pénzt a marosvásárhelyi szívintézet befejezéséhez

Kivülről már kész, a belső munkálatok is jól haladnak a szívintézet új épületénél

Kilencvenmillió lejes tartozása van a marosvásárhelyi szívintézetet építő céggel szemben az egészségügyi minisztériumnak, Cseke Attila ügyvivő tárcavezető azonban pénteken Marosvásárhelyen kijelentette: biztosítani fogják a befejezéshez szükséges pénzt.

Simon Virág 2026. június 05., 16:252026. június 05., 16:25

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív- és Érrendszeri és Transzplantációs Intézet új épületének idén augusztus végéig kell elkészülnie. Ez ugyanis a határidő, ameddig az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében kapott pénzeket el kell költeni. Hirdetés A szívintézet megépítése 700 millió lejbe kerül, a román állam hozzájárulása 190 millió lej. Megvan a szükséges pénz Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter pénteken meglátogatta az épülő egészségügyi intézményt, és a sajtónak elmondta, a múlt héten folytatott egyeztetések nyomán

a kormány biztosítotani fogja a hiányzó 190 millió lejt.

Ez az önrészt és az el nem számolható költségeket fedezi. Az átutaláshoz azonban szükség van egy kormányhatározatra, amely tartalmazza a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. A dokumentum már közvitán van a minisztérium honlapján, és hamarosan elfogadják.

Cseke Attila a helyszínen tájékozódott a szívintézet építéséről Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

A miniszter méltatta a kivitelezőt, aki jó ütemben folytatta a munkálatokat annak ellenére, hogy a kifizetésekben elmaradások voltak. Cseke Attila úgy értékelte, hogy az új intézet tovább erősíti Marosvásárhely szerepét a szív- és érsebészeti, illetve transzplantációs ellátás terén. Már beszerezték az orvosi eszközök, gépek nagy részét Mariana Ciorba, a szívintézet igazgatója a sajtónak elmondta, a munkálatokkal párhuzamosan már beszerezték az orvosi berendezések nagy részét, és megvásárolták az ágyakat is.

Augusztus végéig elkészülhet az egészségügyi intézmény Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Céljuk, hogy időben el tudják költeni az erre kapott támogatást, és ne legyenek gondok az uniós pénzek elszámolásával. Megtudtuk, hogy

az épület 90 százalékban elkészült, jelenleg a belső szereléseken dolgoznak.

A műtőblokkokat, az intenzív terápiás részlegeket és a speciális termeket várhatóan három hónapon belül befejezik. Mint kiemelte, odafigyeltek a csecsemőkre és a kisgyermekekre is, az édesanyák számára ágyakat biztosítanak, hogy ott lehessenek a kis páciensek mellett. Hatékonyabban tudnak gyógyítani Horațiu Suciu professzor, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív- és Érrendszeri és Transzplantációs Intézet vezetője és a szívsebészeti klinika vezetője elmondta, miután az új kórházat akkreditálják, és át tudnak költözni, az ágyak száma nem változik, továbbra is 215 lesz.

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Annak köszönhetően azonban, hogy az orvosi eszközök és berendezések újak, a kórházi beosztás modern, és kifejezetten az ő igényeikre van szabva,

sokkal több beteget tudnak majd operálni és gyógyítani.