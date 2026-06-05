Cseke Attila: biztosítjuk a hiányzó pénzt a marosvásárhelyi szívintézet befejezéséhez

Kivülről már kész, a belső munkálatok is jól haladnak a szívintézet új épületénél
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Kilencvenmillió lejes tartozása van a marosvásárhelyi szívintézetet építő céggel szemben az egészségügyi minisztériumnak, Cseke Attila ügyvivő tárcavezető azonban pénteken Marosvásárhelyen kijelentette: biztosítani fogják a befejezéshez szükséges pénzt.
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív- és Érrendszeri és Transzplantációs Intézet új épületének idén augusztus végéig kell elkészülnie. Ez ugyanis a határidő, ameddig az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében kapott pénzeket el kell költeni.
A szívintézet megépítése 700 millió lejbe kerül, a román állam hozzájárulása 190 millió lej.
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter pénteken meglátogatta az épülő egészségügyi intézményt, és a sajtónak elmondta, a múlt héten folytatott egyeztetések nyomán
Ez az önrészt és az el nem számolható költségeket fedezi. Az átutaláshoz azonban szükség van egy kormányhatározatra, amely tartalmazza a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. A dokumentum már közvitán van a minisztérium honlapján, és hamarosan elfogadják.
Cseke Attila a helyszínen tájékozódott a szívintézet építéséről
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
A miniszter méltatta a kivitelezőt, aki jó ütemben folytatta a munkálatokat annak ellenére, hogy a kifizetésekben elmaradások voltak. Cseke Attila úgy értékelte, hogy az új intézet tovább erősíti Marosvásárhely szerepét a szív- és érsebészeti, illetve transzplantációs ellátás terén.
Mariana Ciorba, a szívintézet igazgatója a sajtónak elmondta, a munkálatokkal párhuzamosan már beszerezték az orvosi berendezések nagy részét, és megvásárolták az ágyakat is.
Augusztus végéig elkészülhet az egészségügyi intézmény
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Céljuk, hogy időben el tudják költeni az erre kapott támogatást, és ne legyenek gondok az uniós pénzek elszámolásával. Megtudtuk, hogy
A műtőblokkokat, az intenzív terápiás részlegeket és a speciális termeket várhatóan három hónapon belül befejezik. Mint kiemelte, odafigyeltek a csecsemőkre és a kisgyermekekre is, az édesanyák számára ágyakat biztosítanak, hogy ott lehessenek a kis páciensek mellett.
Horațiu Suciu professzor, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív- és Érrendszeri és Transzplantációs Intézet vezetője és a szívsebészeti klinika vezetője elmondta, miután az új kórházat akkreditálják, és át tudnak költözni, az ágyak száma nem változik, továbbra is 215 lesz.
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Annak köszönhetően azonban, hogy az orvosi eszközök és berendezések újak, a kórházi beosztás modern, és kifejezetten az ő igényeikre van szabva,
Az új épületnek a fenntartási költségei is nagyobbak lesznek., ezért a professzor már most jelezte az egészségbiztosító pénztárnak, hogy az új kórházak esetében – nemcsak Marosvásárhelyen, hanem máshol is – át kell gondolni a finanszírozás kérdését. Horațiu Suciu úgy értékelte, hogy az új szívintézettel még jobban hasznosítani tudják azt a szaktudást, amit felhalmoztak, és még több beteg életét tudják megmenteni.
Ellenőrzést rendelt el csütörtökön a Maros megyei rendőrség vezetője, miután a marosvásárhelyi bíróság épületénél egy férfi beékelődött a szexuális bűncselekményekkel gyanúsított Cristian Pomohaci rendőri kíséretébe és kezet emelt egy polgárra.
Újabb évfolyam búcsúzott el Maros megye legnépesebb magyar iskolájából, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból június 4-én. Az ünnepségen Magyarország kormányának üzenete is elhangzott, amelyet Kissné Hlatki Katalin nagykövet adott át.
Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.
Csütörtökön több ballagás és más rendezvény is érinti Marosvásárhely forgalmát, a forgalomkorlátozás szakaszos lesz néhány utcában. Több középiskola ballagási ünnepsége miatt forgalmi dugók alakulhatnak ki a városban.
Közlekedési baleset történt kedden este Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, a balesetet okozó sofőr azonban a kórházban nem engedte, hogy vérmintát vegyenek tőle.
A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.
Döntenek szerdán a marosvásárhelyi városházán arról, melyik cég takaríthatja a város utcáit a következő időszakban. Marosvásárhelyen közel két hete nincs szolgáltató, ennek nyomai a hosszú hétvégén is jól látszottak.
Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.
Bálázógép kapott lángra szombaton este Marosbogáton, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
szóljon hozzá!