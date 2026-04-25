Füstölő konyha okozott pánikot

Lehetséges lakástűzhöz riasztották szombaton délben a szászrégeni tűzoltókat, de a helyszínen kiderült: egy felügyelet nélkül hagyott főzőalkalmatosság okozta a nagy füstöt.

A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodája szerint szombaton délben egy lehetséges lakástűz miatt kaptak riasztást a szászrégeni Állomás utcából. A helyi tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre, és egy mentőautót is odairányítottak. A helyszíni szemle során kiderült, hogy

a nagy füstöt egy felügyelet nélkül hagyott főzőalkalmatosság okozta.

A lakást kiszellőztették, más problémát nem észleltek.