Döbbenetes adatok: székelyföldi megye a kiskorú anyák listájának élén

A megfelelő felvilágosítás – szegénységben élő közösségekben is – jelentősen csökkenthetné a nem tervezett terhességek számát, és segíthetne megelőzni a szexuális visszaéléseket is

Míg az országos születésszám csökken, a gyermekanyák száma továbbra is riasztó mértékű. Romániában 601 esetben 15 évnél fiatalabb lány adott életet egy gyereknek 2024-ben, országosan pedig egy székelyföldi megye vezeti a kiskorú anyák listáját.

Hajnal Csilla 2026. március 10., 07:492026. március 10., 07:49

Összesen 143 637 szülés volt 2024-ben az országban, amelyből 13 018 esetben az anya mindössze 15–19 éves volt, és 601 esetben az anya még 15 éves sem volt. 23 ilyen fiatal lánynak már a második gyereke született, egynek pedig a harmadik. 652 tizenéves lánynál a 2024-es szülés már a harmadik volt – közölte a megdöbbentő számokat a Mentsétek meg a gyermekeket alapítvány hazai szervezete az Országos Statisztikai Intézet adataira hivatkozva. Hirdetés A 15 év alatti anyák száma szerint a lista élén Maros megye áll 60 esettel, ezt követi Bákó megye (34), Bihar megye (31), Dolj megye (29) és Brassó megye (27). Csak szülői beleegyezéssel, és csak nyolcadik osztálytól Az alapítvány joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy a szexuális felvilágosítás hiánya kulcsszerepet játszik ebben. A jelenlegi jogszabályok szerint az iskolai szexuális oktatás csak nyolcadik osztálytól kezdődhet, és csak szülői írásos beleegyezéssel. A szervezet szerint ez teljesen elavult szemlélet, és nem egyeztethető össze azzal, hogy a büntetőjogi felelősség már 14 éves kortól fennáll. Tehát

nem része a közoktatásnak Romániában a szexuális nevelés,

és az iskolai tanácsadó is csak akkor érintheti a témát a gyerekekkel osztályfőnöki órán például, ha minden szülőtől van írásos beleegyezés, de ez sokszor meghiúsul, mert akad egy-két szülő minden osztályban, aki nem egyezik ebbe bele.

Fotó: Haáz Vince

Bár a nevelés mindig a családban kezdődik, így a szexuális nevelés is, de a hazai tapasztalat azt mutatja, hogy még mindig

hatalmas tabu övezi a szexualitás témáját a családokban.

Ezt támasztja alá a marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány önkénteseinek a tapasztalata is, akik 5-8. és 9-12. osztályokba járnak be szexuális felvilágosítást tartani egészségügyi és higiéniai szempontokat figyelembe véve.

Bálint Fülöp Tímea: vannak iskolák, ahol már 5-8. osztályban elkezdik a szexuális életüket, tisztában vannak az alapfogalmakkal, viszont az összefüggésekkel nincsenek tisztában Fotó: Haáz Vince

Bálint Fülöp Tímea, a Szent Balázs Alapítvány munkatársa is tart ilyen órákat: az 5-8. osztályban tematikailag főleg a serdülőkori változásokra fektetik a hangsúlyt, középiskolában a serdülőkori változások mellett a menstruációról, de itt már a szexuális aktusról, abortuszról, védekezési módszerekről is beszélnek. Tabutéma a szülőkkel, tanárokkal való kapcsolatban „Nagyon kevés az a diák, aki arra a kérdésre fölemeli a kezét, hogy szokott-e felnőttel erről a témáról beszélgetni. Az a tapasztalat, hogy a kortársaikkal beszélik meg ezeket a dolgokat, a kérdéseikre a választ az interneten keresik, a fiúk körében például nagyon nagy a pornófogyasztás, már 5-8. osztályban is.

Bár tisztában vannak azzal, hogy ez egy káros képet nyújt a szexualitásról, meg hogy ez nem valós, de a kíváncsiságukat ezzel próbálják meg kielégíteni”

– magyarázta el a Székelyhonnak Bálint Fülöp Tímea. Bizonyos iskolákban már 5-8. osztályban elkezdik a szexuális életüket, tisztában vannak az alapfogalmakkal, viszont az összefüggésekkel nincsenek tisztában: néha még a középiskolában is kérdés a lányok körében is, hogy mi történik a testünkben menstruáció közben. Tehát már nagyon sok mindent csinálnak, de

hiányos az, hogy a háttérben milyen folyamatok zajlanak,

vagy ezek milyen következményekkel járnak – fogalmazott az alapítvány munkatársa. Hozzátette, mindenképpen fontos lenne az iskolában erről beszélni a közoktatás részeként, de a tanárok sincsenek erre felkészítve, és érdekes helyzet lenne, ha a tanárra hárulna a felelősség, hogy ezt oktassa, mert más az ő viszonya a diákkal.

Fontos lenne az iskolában szexuális felvilágosítást tartani a közoktatás részeként, de kérdés, hogy ki lenne az a hiteles személy, aki erről beszélhetne? Fotó: Haáz Vince

„Más, amikor például egy román szakos tanár, mint osztályfőnök próbál velük erről a témáról beszélgetni, vagy más az, amikor jön valaki, akitől bátran lehet bármit kérdezni. Mivel nem én vagyok a tanára,

nem vagyok része az iskolarendszernek, nekem bátrabban felteszi a kérdéseit”

– fejtette ki Bálint Fülöp Tímea, aki szerint ma egy diák sokkal bátrabban teszi fel a kérdéseit, mint például egy 5-6 évvel ezelőtti diák. Helyzetek, amiket odafigyeléssel kell kezelni Van olyan tanuló is az osztályokban, ahová bejárnak felvilágosítást tartani, akinek már gyereke van, és úgy folytatja a tanulmányait. Ilyenkor fontos, hogy az osztályfőnök hogy áll ehhez a kérdéshez, de sok esetben elítélendően állnak hozzá, és arra kérik az alapítvány munkatársait, hogy magyarázzák el az osztálynak, miért rossz szexuális aktust létesíteni. Bálint Fülöp Tímea úgy véli, egy ilyen helyzetet

odafigyeléssel kell kezelni, és meg kell próbálni érzékenyíteni az osztályt