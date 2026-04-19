Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

2026. április 19., 09:51

A 37 éves viktóriavárosi és a 24 éves alsóvisti férfit szombatra virradóra fogták el, nem sokkal azután, hogy lelőtték a nagyvadat – derül ki a Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság szombat esti tájékoztatásából, melyet az Agerpres szemlézett.

A vadászoknál hőkamerával ellátott vadászfegyvert és egyéb eszközöket is találtak náluk – áll a rendőrségi közleményben, melyből az is kiderül,

egyikük sem rendelkezett vadászengedéllyel.

A két férfit őrizetbe vették, orvvadászat, jogtalan fegyverhasználat és a fegyvertartási szabályok megsértésének gyanújával vizsgálódnak ellenük.

2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig

Idén március végéig több mint 8000 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat – számolt be szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség

Ismeretlen tettesek felgyújtották Mircea Dinescu költő Cetate községbeli faházát. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök

Éles hangon bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Ilie Bolojan miniszterelnököt a bizonyos állami vállalatok tőzsdére vitelére vonatkozó szándéka miatt.

3,5 milliárd dollár értékben finanszíroz romániai energetikai beruházásokat az USA

Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

