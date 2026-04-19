Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

A 37 éves viktóriavárosi és a 24 éves alsóvisti férfit szombatra virradóra fogták el, nem sokkal azután, hogy lelőtték a nagyvadat – derül ki a Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság szombat esti tájékoztatásából, melyet az Agerpres szemlézett.

A vadászoknál hőkamerával ellátott vadászfegyvert és egyéb eszközöket is találtak náluk – áll a rendőrségi közleményben, melyből az is kiderül,