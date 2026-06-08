Nyárias napok és csapadékos időszakok váltogatják egymást a kéthetes előrejelzésben

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A hét elején az átlagosnál melegebb idő várható, majd átmeneti lehűlés érkezik. A hónap közepétől ismét melegszik az idő, ugyanakkor záporokra és zivatarokra szinte minden nap számítani lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat június 8–21. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.
Erdélyben június 10-éig a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26 és 29 Celsius-fok között alakul, ami magasabb az időszakra jellemző sokévi átlagánál. Ezt követően enyhe lehűlés várható, így június 11. és 16. között a maximumhőmérsékletek átlaga 22–24 fokra csökken. Június 17-e után fokozatos felmelegedés kezdődik, és a nappali hőmérsékleti átlagok a vizsgált időszak végére (június 19–21.) ismét 26–27 fokra emelkednek.
Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga a két hét során nem változik jelentősen, és általában 10–12 fok között alakul.
Ezt követően, június 14. és 21. között helyenként és időszakosan továbbra is előfordulhatnak légköri instabilitással és záporokkal járó időszakok.
A hegyvidéken a nappali csúcshőmérsékletek átlaga június 12. és 17. között 12 fok körül alakul, míg június 10-én eléri a 21 fokot. Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga 5 fok lesz június 13. és 17. között, míg a június 10-ről 11-re virradó éjszakán 11 fok körül alakul. A vizsgált időszak minden napján számítani lehet légköri instabilitásra, amely főként a délutáni és esti órákban jelentkezik. Egyes napokon csak helyenként, máskor nagyobb területeken fordulhatnak elő záporok és zivatarok.
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