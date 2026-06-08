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Nyárias napok és csapadékos időszakok váltogatják egymást a kéthetes előrejelzésben

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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A hét elején az átlagosnál melegebb idő várható, majd átmeneti lehűlés érkezik. A hónap közepétől ismét melegszik az idő, ugyanakkor záporokra és zivatarokra szinte minden nap számítani lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat június 8–21. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. június 08., 17:332026. június 08., 17:33

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Erdélyben június 10-éig a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26 és 29 Celsius-fok között alakul, ami magasabb az időszakra jellemző sokévi átlagánál. Ezt követően enyhe lehűlés várható, így június 11. és 16. között a maximumhőmérsékletek átlaga 22–24 fokra csökken. Június 17-e után fokozatos felmelegedés kezdődik, és a nappali hőmérsékleti átlagok a vizsgált időszak végére (június 19–21.) ismét 26–27 fokra emelkednek.

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Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga a két hét során nem változik jelentősen, és általában 10–12 fok között alakul.

Június 12-én és 13-án instabil, záporos idő várható, közepes mennyiségű csapadék lehetséges.

Ezt követően, június 14. és 21. között helyenként és időszakosan továbbra is előfordulhatnak légköri instabilitással és záporokkal járó időszakok.

A hegyvidéken a nappali csúcshőmérsékletek átlaga június 12. és 17. között 12 fok körül alakul, míg június 10-én eléri a 21 fokot. Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga 5 fok lesz június 13. és 17. között, míg a június 10-ről 11-re virradó éjszakán 11 fok körül alakul. A vizsgált időszak minden napján számítani lehet légköri instabilitásra, amely főként a délutáni és esti órákban jelentkezik. Egyes napokon csak helyenként, máskor nagyobb területeken fordulhatnak elő záporok és zivatarok.

Belföld Időjárás
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