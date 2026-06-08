Nyárias napok és csapadékos időszakok váltogatják egymást a kéthetes előrejelzésben

A hét elején az átlagosnál melegebb idő várható, majd átmeneti lehűlés érkezik. A hónap közepétől ismét melegszik az idő, ugyanakkor záporokra és zivatarokra szinte minden nap számítani lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat június 8–21. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Erdélyben június 10-éig a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26 és 29 Celsius-fok között alakul, ami magasabb az időszakra jellemző sokévi átlagánál. Ezt követően enyhe lehűlés várható, így június 11. és 16. között a maximumhőmérsékletek átlaga 22–24 fokra csökken. Június 17-e után fokozatos felmelegedés kezdődik, és a nappali hőmérsékleti átlagok a vizsgált időszak végére (június 19–21.) ismét 26–27 fokra emelkednek.

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Az éjszakai minimumhőmérsékletek átlaga a két hét során nem változik jelentősen, és általában 10–12 fok között alakul.