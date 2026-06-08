Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

APIA: közel 10 millió hektár területre nyújtottak be agrártámogatási kérelmet idén

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Összesen 9,76 millió hektár területre nyújtottak be 671.334 egységes agrártámogatási kérelmet a június 5-i határidőig.

Székelyhon

2026. június 08., 15:132026. június 08., 15:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) hétfői közleménye szerint, melyet az Agerpres szemlézett,

tavalyhoz képest a kérelmek száma 37.018-cal csökkent, de 38.029 hektárral nőtt a terület nagysága, amelyre támogatást igényeltek.

Hirdetés

Az APIA képviselői szerint ez is igazolja a gazdaságok konszolidációját a földösszevonások és farmok méretének növekedése révén, ami pozitívan hat az ágazat termelékenységére és versenyképességére.

Belföld Mezőgazdaság APIA
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Ki és mennyiért gondoskodik rólunk öregkorunkban? Súlyos próbatétel előtt az idősotthon-hálózat
A négyből három trófeát tudtak itthon tartani a Góbék Teqball Team sportolói
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Székelyhon

Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Székelyhon

Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Székely Sport

Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Ki és mennyiért gondoskodik rólunk öregkorunkban? Súlyos próbatétel előtt az idősotthon-hálózat
Krónika

Ki és mennyiért gondoskodik rólunk öregkorunkban? Súlyos próbatétel előtt az idősotthon-hálózat
A négyből három trófeát tudtak itthon tartani a Góbék Teqball Team sportolói
Székely Sport

A négyből három trófeát tudtak itthon tartani a Góbék Teqball Team sportolói
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 08., hétfő

Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint

Idén májusban 4 679 826 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2812-vel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2784 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint
Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint
2026. június 08., hétfő

Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon
Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon
2026. június 08., hétfő

Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon
2026. június 08., hétfő

Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét

Eugen Tomac kijelölt kormányfő hétfőn közölte, hogy legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és ismét hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben.

Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét
Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét
2026. június 08., hétfő

Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét
2026. június 08., hétfő

Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök

Elkezdődtek hétfőn az érettségi szóbeli vizsgái a román nyelv és kommunikációs készségek felmérésével. Bár nincs akkora tétje, nem kapnak rá jegyet, de teljesíteni kell a vizsgát a végzősnek, aki ezzel saját maga előtt is bizonyíthatja nyelvtudását.

Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök
Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök
2026. június 08., hétfő

Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok

Elkezdődött a beiratkozás a nyolcadik osztályosok képességvizsgájára hétfőn.

Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok
Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok
2026. június 08., hétfő

Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok
2026. június 08., hétfő

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve

Bár eredetileg csikót próbált elejteni egy agresszív székelyvarsági medve, később rátámadt és megkergette a vasárnap esti riasztásra kiérkező hatóságokat. Kénytelenek voltak ártalmatlanítani a nagyvadat.

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
2026. június 08., hétfő

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
2026. június 08., hétfő

Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten

A Kolozs megyei rendőrség vizsgálatot indított a kolozsvári Virgil Madgearu szakközépiskola egyik 12. osztályos diáklánya ügyében, akinek a szülei a helyi sajtónak azt nyilatkozták, hogy lányukat bedrogozták és megerőszakolták a végzős banketten.

Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
2026. június 08., hétfő

Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről

A rendőrség büntetőeljárást indított gyilkossági kísérlet miatt a Lupényben vasárnap délután történt fegyveres támadással kapcsolatban. Az incidens során négyen sérültek meg, kórházban ápolják őket.

Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről
Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről
2026. június 08., hétfő

Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről
2026. június 08., hétfő

Elkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat Eugen Tomac

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök hétfőn megkezdi a politikai egyeztetések sorozatát a parlamenti pártokkal a kormánya megszavazásához szükséges parlamenti támogatás megszerzése érdekében.

Elkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat Eugen Tomac
Elkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat Eugen Tomac
2026. június 08., hétfő

Elkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat Eugen Tomac
2026. június 08., hétfő

Heten lettek rosszul egy családi összejövetel után

Négy gyermek és három felnőtt lett rosszul egy összejövetelen Hidegségben vasárnap este. A mentőegységek valamennyiüket csíkszeredai kórházba szállították.

Heten lettek rosszul egy családi összejövetel után
Heten lettek rosszul egy családi összejövetel után
2026. június 08., hétfő

Heten lettek rosszul egy családi összejövetel után
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!