Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon

A Hargita megyei prefektúra hétfői közleménye szerint a vészhelyzet július 8-ig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Szükség esetén a hatóságok segítséget nyújtanak az érintett területeken élőknek – ismerteti az Agerpres.

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Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is.