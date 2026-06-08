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Rálőtt a családtagjaira, majd az erdőbe menekült – megvannak a rendőrségi részletek a lupényi lövöldözésről

Az erdőben kapták el a gyanúsítottat a hatóságiak. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Az erdőben kapták el a gyanúsítottat a hatóságiak. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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A Hunyad megyei törvényszék elrendelte hétfőn annak a férfinek az előzetes letartóztatását, aki egy pisztollyal rálőtt négy emberre Lupényben. A törvényszék döntése nem jogerős, 48 órán belül megfellebbezhető.

Székelyhon

2026. június 08., 19:582026. június 08., 19:58

2026. június 08., 20:012026. június 08., 20:01

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A 48 éves férfi ellen családtag sérelmére elkövetett emberölési kísérlet, a távoltartási végzés megszegése, köznyugalom elleni bűncselekmények és a fegyvertartási szabályok megszegésének gyanújával vizsgálódnak.

Az incidens vasárnap délután történt a város egyik utcáján. A négy áldozat, köztük az elkövető családtagjai, egy személygépkocsiban tartózkodtak, amikor a férfi rájuk lőtt.

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A rendőrség tájékoztatása szerint egy 58 éves lupényi nő jelentette, hogy a veje, egy 48 éves Galac megyei férfi fegyvert fogott rá, illetve rálőtt a 64 éves férjére, a 32 éves lányára és egy 26 éves férfire is. Mind a négyen megsérültek, és kórházba szállították őket. Az 58 éves nő később elhagyhatta a kórházat, a másik három sérült továbbra is kezelés alatt áll. Közülük

ketten már nincsenek életveszélyben, de a 64 éves férfi állapota továbbra is instabil.

A tett elkövetése után a 48 éves férfi elhajtott a helyszínről az autójával, a rendőrök azonban később megtalálták a járművet egy erdei úton, majd

a férfit is elfogták az erdőben.

A férfi ellen két távoltartási végzés is érvényben volt tettének elkövetésekor. Ezeket a petrozsényi bíróság állította ki, mert bántalmazta a családtagjait. Egyik végzés sem kötelezte elektronikus nyomkövető viselésére a férfit.

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Belföld Rendőrség
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