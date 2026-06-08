Rálőtt a családtagjaira, majd az erdőbe menekült – megvannak a rendőrségi részletek a lupényi lövöldözésről

A Hunyad megyei törvényszék elrendelte hétfőn annak a férfinek az előzetes letartóztatását, aki egy pisztollyal rálőtt négy emberre Lupényben. A törvényszék döntése nem jogerős, 48 órán belül megfellebbezhető.

A 48 éves férfi ellen családtag sérelmére elkövetett emberölési kísérlet, a távoltartási végzés megszegése, köznyugalom elleni bűncselekmények és a fegyvertartási szabályok megszegésének gyanújával vizsgálódnak.

Az incidens vasárnap délután történt a város egyik utcáján. A négy áldozat, köztük az elkövető családtagjai, egy személygépkocsiban tartózkodtak, amikor a férfi rájuk lőtt.

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A rendőrség tájékoztatása szerint egy 58 éves lupényi nő jelentette, hogy a veje, egy 48 éves Galac megyei férfi fegyvert fogott rá, illetve rálőtt a 64 éves férjére, a 32 éves lányára és egy 26 éves férfire is. Mind a négyen megsérültek, és kórházba szállították őket. Az 58 éves nő később elhagyhatta a kórházat, a másik három sérült továbbra is kezelés alatt áll. Közülük