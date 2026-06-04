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Harangszó Trianonért, fehér galambok a jövőért Csíksomlyón

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A magyar történelem legfájdalmasabb napjára, a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékeztek Csíksomlyón csütörtökön a Székely Hadosztály emlékművénél. Ez a nap a magyar megmaradás ünnepe is egyben.

Barabás Hajnal

2026. június 04., 18:042026. június 04., 18:04

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Méltóképpen emlékeztek a csíksomlyói Székely Hadosztály emlékművénél június negyedikén, a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján, és egyben a Nemzeti Összetartozás Napján arra, hogy

a magyar közösség az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan része.

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• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Gergely István „Tiszti”, a Csibész Alapítvány elnöke felszólalásában arról beszélt, hogy Márton Áron hajdani püspök szellemiségét, – akinek neve a Székely Hadosztály emlékművén is szerepel –, követnünk kell, hiszen ő volt az, aki az életét is feltette az elveiért.

Idézet
Próbáljunk meg Márton Áronok lenni, mutassunk példát, kevesebbet beszéljünk, többet cselekedjünk”

– fogalmazott.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere pedig felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a legfájdalmasabb dátumra emlékezünk június negyedikén, amely napon,

106 évvel ezelőtt a békediktátum nemcsak határokat rajzolt át, hanem emberi sorsokat, közösségeket szakított szét.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ennek a döntésnek minden hatását érezzük. De ez a nap ma már nemcsak erről a döntésről szól, hiszen a nemzeti összetartozás napja is egyben, ami megtartott bennünket.

Idézet
Különösen fontos, hogy a nemzetet nem a határok tartják össze, hanem többek között a nyelve a kultúrája is. A közösségünknek igenis van jövője”

– emelte ki a városvezető.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai konzulja szintén azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a fájdalomra emlékezünk, hanem a nemzet jelenének és jövőjének diadalára.

Idézet
Mindenek ellenére mi magyarok itt vagyunk és magyarul beszélünk”

– jelentette ki a konzul.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Felszólalt még Hajdú Gábor parlamenti képviselő is, beszéde után, pontban a trianoni szerződés aláírásának órájában, 16 óra 32 perckor megszólalt a Fodor-ház kisharangja.

Ezután a remény és a jövőbe vetett hit jelképeként fehér galambokat engedtek fel az emlékműtől.

Ezt követően Csapai Árpád katolikus lelkész áldása következett, majd a székely himnusz eléneklése után koszorúzással zárult a megemlékezés.

Csíkszék Csíksomlyó
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