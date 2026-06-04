A magyar történelem legfájdalmasabb napjára, a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékeztek Csíksomlyón csütörtökön a Székely Hadosztály emlékművénél. Ez a nap a magyar megmaradás ünnepe is egyben.

Barabás Hajnal 2026. június 04., 18:042026. június 04., 18:04

Méltóképpen emlékeztek a csíksomlyói Székely Hadosztály emlékművénél június negyedikén, a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján, és egyben a Nemzeti Összetartozás Napján arra, hogy

a magyar közösség az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan része.

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Fotó: Borbély Fanni

Gergely István „Tiszti”, a Csibész Alapítvány elnöke felszólalásában arról beszélt, hogy Márton Áron hajdani püspök szellemiségét, – akinek neve a Székely Hadosztály emlékművén is szerepel –, követnünk kell, hiszen ő volt az, aki az életét is feltette az elveiért.

Próbáljunk meg Márton Áronok lenni, mutassunk példát, kevesebbet beszéljünk, többet cselekedjünk”

– fogalmazott.

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere pedig felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a legfájdalmasabb dátumra emlékezünk június negyedikén, amely napon,

106 évvel ezelőtt a békediktátum nemcsak határokat rajzolt át, hanem emberi sorsokat, közösségeket szakított szét.

Fotó: Borbély Fanni

Ennek a döntésnek minden hatását érezzük. De ez a nap ma már nemcsak erről a döntésről szól, hiszen a nemzeti összetartozás napja is egyben, ami megtartott bennünket.

Különösen fontos, hogy a nemzetet nem a határok tartják össze, hanem többek között a nyelve a kultúrája is. A közösségünknek igenis van jövője”

– emelte ki a városvezető.

Fotó: Borbély Fanni

Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai konzulja szintén azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a fájdalomra emlékezünk, hanem a nemzet jelenének és jövőjének diadalára.

Mindenek ellenére mi magyarok itt vagyunk és magyarul beszélünk”

– jelentette ki a konzul.

Fotó: Borbély Fanni