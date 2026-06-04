Fotó: Borbély Fanni
A magyar történelem legfájdalmasabb napjára, a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékeztek Csíksomlyón csütörtökön a Székely Hadosztály emlékművénél. Ez a nap a magyar megmaradás ünnepe is egyben.
Méltóképpen emlékeztek a csíksomlyói Székely Hadosztály emlékművénél június negyedikén, a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján, és egyben a Nemzeti Összetartozás Napján arra, hogy
Fotó: Borbély Fanni
Gergely István „Tiszti”, a Csibész Alapítvány elnöke felszólalásában arról beszélt, hogy Márton Áron hajdani püspök szellemiségét, – akinek neve a Székely Hadosztály emlékművén is szerepel –, követnünk kell, hiszen ő volt az, aki az életét is feltette az elveiért.
– fogalmazott.
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere pedig felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a legfájdalmasabb dátumra emlékezünk június negyedikén, amely napon,
Fotó: Borbély Fanni
Ennek a döntésnek minden hatását érezzük. De ez a nap ma már nemcsak erről a döntésről szól, hiszen a nemzeti összetartozás napja is egyben, ami megtartott bennünket.
– emelte ki a városvezető.
Fotó: Borbély Fanni
Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai konzulja szintén azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a fájdalomra emlékezünk, hanem a nemzet jelenének és jövőjének diadalára.
– jelentette ki a konzul.
Fotó: Borbély Fanni
Felszólalt még Hajdú Gábor parlamenti képviselő is, beszéde után, pontban a trianoni szerződés aláírásának órájában, 16 óra 32 perckor megszólalt a Fodor-ház kisharangja.
Ezután a remény és a jövőbe vetett hit jelképeként fehér galambokat engedtek fel az emlékműtől.
Ezt követően Csapai Árpád katolikus lelkész áldása következett, majd a székely himnusz eléneklése után koszorúzással zárult a megemlékezés.
Az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követeli.
A Nagyszeben-Pitești (A1) autópálya Tigveni-Curtea de Argeș szakasza a szerződésben foglalt 2027 februári határidőnél körülbelül hat hónappal korábban nyitható meg a forgalom előtt.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.
Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban – jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján, csütörtökön Budapesten, a Kossuth téren.
Csütörtökön délelőtt 10 és éjjel 11 óra között elsőfokú, sárga jelzésű meteorológiai riasztás van érvényben légköri instabilitás és jelentős mennyiségű záporok miatt – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A hegyimentők és a határrendészek kimentettek két eltévedt ukrán állampolgárt, akik a Máramarosi-havasokon keresztül jutottak át az ukrán–román határon; egyikük válságos állapotban van.
„Bűzlő” problémáról tettek panaszt a Szemerja negyed lakói a sepsiszentgyörgyi RMDSZ legutóbbi lakossági konzultációján, amely a városjáró program része. Az illetékesek rövid időn belül helyszíneltek és döntöttek.
Országszerte szünetelni fog a tanítás pénteken a pedagógusok napja alkalmából.
A két lakásán végzett házkutatás után őrizetbe vették szerda este az ügyészek Cristian Pomohaci népdalénekest.
A pünkösdi időszakot lezáró úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a húsvétot követő hatvanadik, illetve a pünkösdvasárnap utáni tizedik napra esik. Régen szigorú munkaszüneti tilalom kötődött hozzá, például a kapálástól még a reformátusok is ódzkodtak.
szóljon hozzá!