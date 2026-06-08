Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint

2026. június 08., hétfő

Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök

Elkezdődtek hétfőn az érettségi szóbeli vizsgái a román nyelv és kommunikációs készségek felmérésével. Bár nincs akkora tétje, nem kapnak rá jegyet, de teljesíteni kell a vizsgát a végzősnek, aki ezzel saját maga előtt is bizonyíthatja nyelvtudását.