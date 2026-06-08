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Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Idén májusban 4 679 826 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2812-vel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2784 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. június 08., 14:582026. június 08., 14:58

2026. június 08., 15:022026. június 08., 15:02

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A nyugdíjkiadások teljes összege az év ötödik hónapjában 13,026 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 515 816-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 714 lejes nyugdíjban részesültek – ismerteti az Agerpres.

Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 780 323-an jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2 156 069-en nők.

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Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3114 lej volt.

Idén májusban 61 460 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2473 lej volt) és 390 558 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1080 lej volt).

Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 447 396 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1510 lej volt), 89 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült.

Belföld
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