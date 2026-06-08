Leváltaná Gyergyószentmiklós a Monturist vezetőjét

Rendkívüli ülésen fogadta el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amellyel a Monturist Kft. közgyűlésének összehívását kezdeményezik, ahol a cégvezető menesztését szeretnék elérni és kineveznék az utódját is.

A hétfő délutáni tanácsülésen született döntés értelmében a testület felszólítja a Monturist Kft. ügyvezetőjét, hogy

Itt a jelenlegi ügyvezető, Török Csaba azonnali visszahívásáról döntenének, ezt követően pedig

A tervezet szerint az új ügyvezető teljes képviseleti jogkörrel, hároméves mandátumra venné át a társaság irányítását.

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A most elfogadott határozattervezet egyebek mellett rámutat arra, hogy jelenlegi ügyvezetővel kapcsolatban hosszabb ideje kifogások merültek fel. Az előterjesztés megfogalmazása szerint