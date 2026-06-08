Leváltaná Gyergyószentmiklós a Monturist vezetőjét

A gyilkostói területeit adminisztráló céggel régóta konfliktusban ál a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Archív
Fotó: Pinti Attila
Rendkívüli ülésen fogadta el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amellyel a Monturist Kft. közgyűlésének összehívását kezdeményezik, ahol a cégvezető menesztését szeretnék elérni és kineveznék az utódját is.
A hétfő délutáni tanácsülésen született döntés értelmében a testület felszólítja a Monturist Kft. ügyvezetőjét, hogy
Itt a jelenlegi ügyvezető, Török Csaba azonnali visszahívásáról döntenének, ezt követően pedig
A tervezet szerint az új ügyvezető teljes képviseleti jogkörrel, hároméves mandátumra venné át a társaság irányítását.
A most elfogadott határozattervezet egyebek mellett rámutat arra, hogy jelenlegi ügyvezetővel kapcsolatban hosszabb ideje kifogások merültek fel. Az előterjesztés megfogalmazása szerint
Az önkormányzat egy évvel ezelőtt is kezdeményezte a leváltását, azonban az akkor nem történt meg.
A képviselő-testület egyúttal kijelölte a város képviselőit a cég közgyűlésére. Az önkormányzat álláspontját Keresztes Zsombor, Bajkó László és Lázár László képviselheti.
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