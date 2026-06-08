Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét

Eugen Tomac kijelölt kormányfő hétfőn közölte, hogy legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és ismét hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben.

Székelyhon 2026. június 08., 14:332026. június 08., 14:33 2026. június 08., 14:512026. június 08., 14:51

„Az elmúlt három napban számos találkozóm volt nagyon sok emberrel. Igyekszem jól képzett szakemberekből álló csapatot összeállítani, mert ahogy korábban is jeleztem,

technokrata kormányt kívánok a parlament elé terjeszteni, nem politikait, hiszen számos fontos döntést kell meghoznunk”

– nyilatkozta Tomac a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőivel folytatott egyeztetés után. Hirdetés Hangsúlyozta: még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert

mindegyik tárca esetében legalább két-három javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet.

Hozzátette azonban, hogy az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. Bízik benne, hogy a PNL bizalmat szavaz a kormánynak Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőivel folytatott hétfői egyeztetés után azt nyilatkozta, hogy bízik benne, hogy a PNL a román állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntést hoz, és bizalmat szavaz a kormányának. A kormányfőjelölt a találkozó után elmondta, ismertette a PNL képviselőivel jövendőbeli kormányának célkitűzéseit, amelyek Románia jelenlegi prioritásait tükrözik. Mint hangsúlyozta, a nemzetközi helyzet kihívásai mellett számos sürgős teendője van az országnak. Kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, amellyel

jelentős összegű vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt hívhat le Románia, és ehhez szeptember 30-ig az utolsó kifizetési kérelmet is be kell nyújtania.

Emellett idén ősszel lehívható a SAFE-források első részlete, illetve elő kell készíteni a jövő évi állami költségvetés tervezetét. „Bízom benne, hogy nemzeti liberális párti kollégáim a román állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntést hoznak és bizalmat szavaznak nekem” – tette hozzá. Tomac hangsúlyozta, szeretné, ha a pártok elégedetlenségeiken és legitim elvárásaikon túllépve megadnák neki az esélyt, hogy hozzáértő és az ország előtt álló kihívások kezelésére képes emberekből álló kormányt alakítson. „Bizakodva távozom a találkozóról. Bolojan úr fontos reformokat indított el, ezeket folytatni kell, és én készen állok arra, hogy továbbvigyem az országot ezen az úton” – jelentette ki. A polgárok adóemelésekkel kapcsolatos elégedetlenségeire hivatkozva megkérdezték tőle az újságírók, hogy mérlegeli-e adócsökkentések bevezetését.

Csak annyit ígérhetek, hogy adóemelések nem lesznek”