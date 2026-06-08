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Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét

• Fotó: Facebook/Eugen Tomac

Fotó: Facebook/Eugen Tomac

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Eugen Tomac kijelölt kormányfő hétfőn közölte, hogy legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és ismét hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben.

Székelyhon

2026. június 08., 14:332026. június 08., 14:33

2026. június 08., 14:512026. június 08., 14:51

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„Az elmúlt három napban számos találkozóm volt nagyon sok emberrel. Igyekszem jól képzett szakemberekből álló csapatot összeállítani, mert ahogy korábban is jeleztem,

Idézet
technokrata kormányt kívánok a parlament elé terjeszteni, nem politikait, hiszen számos fontos döntést kell meghoznunk”

– nyilatkozta Tomac a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőivel folytatott egyeztetés után.

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Hangsúlyozta: még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert

mindegyik tárca esetében legalább két-három javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet.

Hozzátette azonban, hogy az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét.

Bízik benne, hogy a PNL bizalmat szavaz a kormánynak

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőivel folytatott hétfői egyeztetés után azt nyilatkozta, hogy bízik benne, hogy a PNL a román állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntést hoz, és bizalmat szavaz a kormányának.

A kormányfőjelölt a találkozó után elmondta, ismertette a PNL képviselőivel jövendőbeli kormányának célkitűzéseit, amelyek Románia jelenlegi prioritásait tükrözik. Mint hangsúlyozta, a nemzetközi helyzet kihívásai mellett számos sürgős teendője van az országnak. Kiemelte a helyreállítási terv végrehajtását, amellyel

jelentős összegű vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt hívhat le Románia, és ehhez szeptember 30-ig az utolsó kifizetési kérelmet is be kell nyújtania.

Emellett idén ősszel lehívható a SAFE-források első részlete, illetve elő kell készíteni a jövő évi állami költségvetés tervezetét.

„Bízom benne, hogy nemzeti liberális párti kollégáim a román állampolgárok elvárásainak megfelelően korrekt, becsületes döntést hoznak és bizalmat szavaznak nekem” – tette hozzá.

Tomac hangsúlyozta, szeretné, ha a pártok elégedetlenségeiken és legitim elvárásaikon túllépve megadnák neki az esélyt, hogy hozzáértő és az ország előtt álló kihívások kezelésére képes emberekből álló kormányt alakítson.

„Bizakodva távozom a találkozóról. Bolojan úr fontos reformokat indított el, ezeket folytatni kell, és én készen állok arra, hogy továbbvigyem az országot ezen az úton” – jelentette ki.

A polgárok adóemelésekkel kapcsolatos elégedetlenségeire hivatkozva megkérdezték tőle az újságírók, hogy mérlegeli-e adócsökkentések bevezetését.

Idézet
Csak annyit ígérhetek, hogy adóemelések nem lesznek”

– válaszolt Tomac. Hozzátette, ahol lenne mód „némi korrekcióra”, megvizsgálják a lehetőséget, de csak a pártokkal való egyeztetés után.

Belföld
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