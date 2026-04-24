Közel tízmillió lej hitelt vesz fel a csíkszeredai önkormányzat a városháza épületének felújítására

Fotó: Borbély Fanni
A játéktermeknek csak Csíkszereda nyugati ipari részén adnak majd működési engedélyt, az agresszív kutyafajták keverékeivel is tilos lesz őriztetni a nyájakat, és közel tízmillió lej hitelt vesz fel a város – ezekről döntöttek a rendes havi tanácsülésen az önkormányzati képviselők.
A kormány megadta az önkormányzatoknak azt a jogot, hogy saját feltételeik szerint adjanak működési engedélyt a játéktermeknek. Ezzel a joggal élt a csíkszeredai önkormányzat, és
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere elmondta, hogy minden olyan övezetben, ahol a gyermekek, fiatalok járnak, például iskolák, napköziotthonok közelében, valamint a lakóövezetekben nincs helye játéktermeknek. Az önkormányzati képviselők által elfogadott határozat szerint a játéktermeket – beleértve a lottózókban lévő gépeket is – csak
A lakóövezetek, tanintézetek közelében nincs keresnivalója a szerencsejáték-gépeket üzemeltető termeknek
„Ez az a zóna, amely a lehető legtávolabb esik a lakóövezetektől és tanintézetektől” – jegyezte meg a városvezető.
Fontos tudni azonban, hogy míg érvényes működési engedélyük van az érintett cégeknek, addig nem várható, hogy máról holnapra megszüntetik a tevékenységüket a lakóövezetekben.
Az önkormányzati képviselő-testület továbbá döntött arról, hogy
Ilyen hitelt csak kizárólag az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott munkálatokra igényelhetnek az önkormányzatok, tudtuk meg.
A város tervezi, hogy a metropolisz-övezetbe tervezett elektromos buszjáratok működtetése érdekében szintén hitelhez folyamodjon, ehhez várják a szükséges jóváhagyásokat. A város ugyanis saját költségvetéséből transzformátor-állomást kell telepítsen az Akác utcai területére több mint egymillió lej értékben, ezért kell a városnak kölcsönhöz folyamodnia. Erre azért van szükség, hogy
Ezt a szolgáltatást tíz busz fogja ellátni, a pályázatot szintén PNRR-ből finanszírozzák, a beruházás értéke közel 28 millió lej.
Fotó: Thomas Campean
Az ülésen továbbá megszavazták a legeltetési szabályzat módosítását. Mint Korodi elmondta, az érintett közbirtokosságokkal egyeztetettek előtte, és enyhítették az engedélyeztetés jogi követelményeit, pontosabban a szerződés formáját, amit köthetnek a közbirtokosságok a pásztorokkal. Ugyanakkor a legeltetéshez használt vadász- és veszélyes kutyafajták mellé tiltólistára tették azok keverékeit is.
1 hozzászólás