Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Ilyen buszokat gyártanak Nagybányán
Fotó: atp-bus.com
Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.
2026. március 27., 07:56
Noha tervezték, hogy a készülő elektromos buszokat a helyszínen, a nagybányai cég üzemében megtekintsék, ez végül elmaradt, mert éppen akkor volt a nagy havazás – tudtuk meg Bors Bélától. Csíkszereda alpolgármestere azt is elmondta, a gyártó képviselőivel a héten egyeztettek arról, hogy a töltőállomások telepítésének előkészítését véglegesítsék, ehhez műszaki tervek készültek. A töltőállomásokat el kell készíteni addig, amíg a buszokat leszállítják, ez pár hónapon belül megtörténik.
– erősítette meg az elöljáró, hozzátéve, az áramszolgáltatóval is folyamatos az egyeztetés, mert transzformátor-állomás telepítésére is szükség van a töltőállomás működtetéséhez.
A csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésére újabb licitet írtak ki, miután a korábbit le kellett állítani. Sikerült tisztázni a felmerült kérdéseket: transzformátorállomásokat kell telepíteni a töltők számára.
Az üzemeltetéshez 10 normál sebességű töltő lesz Csíkszeredában, az Akác utcai telephelyen, ugyanakkor még 4 gyors töltő Csíkszeredában, Csíkpálfalván, Csíkszentsimonban és Csíkszentmihályon, utóbbiakhoz a megfelelő áramerősség miatt új transzformátor-állomásokat telepítenek.
minden járművön külön helyeket tartanak fenn a mozgássérült, idős, vagy várandós utasok számára.
A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek
a Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,
egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,
a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.
A buszokat a Csíki Trans Kft. üzemelteti majd.
A 10 busz és a töltőállomások leszállítására vonatkozó szerződést tavaly májusban írták alá a gyártóval, a beruházást, amelynek értéke közel 28 millió lej, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből támogatják.
szóljon hozzá!