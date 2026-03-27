Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Ilyen buszokat gyártanak Nagybányán • Fotó: atp-bus.com

Ilyen buszokat gyártanak Nagybányán

Fotó: atp-bus.com

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

Kovács Attila

2026. március 27., 07:562026. március 27., 07:56

2026. március 27., 08:372026. március 27., 08:37

Noha tervezték, hogy a készülő elektromos buszokat a helyszínen, a nagybányai cég üzemében megtekintsék, ez végül elmaradt, mert éppen akkor volt a nagy havazás – tudtuk meg Bors Bélától. Csíkszereda alpolgármestere azt is elmondta, a gyártó képviselőivel a héten egyeztettek arról, hogy a töltőállomások telepítésének előkészítését véglegesítsék, ehhez műszaki tervek készültek. A töltőállomásokat el kell készíteni addig, amíg a buszokat leszállítják, ez pár hónapon belül megtörténik.

A terv továbbra is az, hogy az elektromos buszokat ősszel beüzemeljék

– erősítette meg az elöljáró, hozzátéve, az áramszolgáltatóval is folyamatos az egyeztetés, mert transzformátor-állomás telepítésére is szükség van a töltőállomás működtetéséhez.

korábban írtuk

Trafóállomásokra van szükség a csíkszéki elektromos buszok számára
Trafóállomásokra van szükség a csíkszéki elektromos buszok számára

A csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésére újabb licitet írtak ki, miután a korábbit le kellett állítani. Sikerült tisztázni a felmerült kérdéseket: transzformátorállomásokat kell telepíteni a töltők számára.

Az üzemeltetéshez 10 normál sebességű töltő lesz Csíkszeredában, az Akác utcai telephelyen, ugyanakkor még 4 gyors töltő Csíkszeredában, Csíkpálfalván, Csíkszentsimonban és Csíkszentmihályon, utóbbiakhoz a megfelelő áramerősség miatt új transzformátor-állomásokat telepítenek.

A 10,5 méteres hosszúságú, rozsdamentes acél padlózattal és alumínium karosszériával készülő autóbuszok 28 ülő- és 45 állóhellyel rendelkeznek,

minden járművön külön helyeket tartanak fenn a mozgássérült, idős, vagy várandós utasok számára.

A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek

  • a Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,

  • egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,

  • a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.

A buszokat a Csíki Trans Kft. üzemelteti majd.

A 10 busz és a töltőállomások leszállítására vonatkozó szerződést tavaly májusban írták alá a gyártóval, a beruházást, amelynek értéke közel 28 millió lej, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből támogatják.

Csíkszék Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

2026. március 20., péntek

