Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

Noha tervezték, hogy a készülő elektromos buszokat a helyszínen, a nagybányai cég üzemében megtekintsék, ez végül elmaradt, mert éppen akkor volt a nagy havazás – tudtuk meg Bors Bélától. Csíkszereda alpolgármestere azt is elmondta, a gyártó képviselőivel a héten egyeztettek arról, hogy a töltőállomások telepítésének előkészítését véglegesítsék, ehhez műszaki tervek készültek. A töltőállomásokat el kell készíteni addig, amíg a buszokat leszállítják, ez pár hónapon belül megtörténik.

A terv továbbra is az, hogy az elektromos buszokat ősszel beüzemeljék

– erősítette meg az elöljáró, hozzátéve, az áramszolgáltatóval is folyamatos az egyeztetés, mert transzformátor-állomás telepítésére is szükség van a töltőállomás működtetéséhez.

Trafóállomásokra van szükség a csíkszéki elektromos buszok számára A csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésére újabb licitet írtak ki, miután a korábbit le kellett állítani. Sikerült tisztázni a felmerült kérdéseket: transzformátorállomásokat kell telepíteni a töltők számára.

Az üzemeltetéshez 10 normál sebességű töltő lesz Csíkszeredában, az Akác utcai telephelyen, ugyanakkor még 4 gyors töltő Csíkszeredában, Csíkpálfalván, Csíkszentsimonban és Csíkszentmihályon, utóbbiakhoz a megfelelő áramerősség miatt új transzformátor-állomásokat telepítenek.