Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén

• Fotó: Csíkmadaras község / Facebook

Fotó: Csíkmadaras község / Facebook

Folytatódnak a Kicsi terelőút munkálatai Csíkmadarason, az országút mentén – olvasható a község Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Székelyhon

2026. május 07., 10:312026. május 07., 10:31

A munkálatok ideje alatt reggel 8 és délután 4 óra között

egysávos útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítani, a forgalmat jelzőtáblák irányítják.

A kivitelezés során több mint 300 méteres szakaszon felmarják az úttest teljes felületét, majd gyorsító- és letérősávokat, valamint forgalomterelő szigeteket alakítanak ki – olvasható még a bejegyzésben.

Csíkszék Csíkmadaras
1 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 07., csütörtök

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.

2026. május 06., szerda

Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját

Csíkszentgyörgy zászlajáról fogadott el határozatot a román kormány – jelentette be szerdán Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.

Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre

Egy híd alatt, patakmederben játszó gyerekek találtak lövedékeket Csíkdánfalván szerdán.

Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj

Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.

2026. május 06., szerda

Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő

Már lábadozik az a csecsemő, aki súlyosan megsérült a március végi, tragikus kimenetelű csíkszeredai vonatbalesetben.

Fizetnie kell az igényelt állami területekért Csíkszeredának

Több éve igényelt állami tulajdonú belterületeket Csíkszereda önkormányzata, de ez a folyamat nem járt eredménnyel, mert közben kiderült, hogy ezekért fizetni kell. Ráadásul ki kell deríteni, hogy hol melyik minisztérium a tulajdonos.

2026. május 05., kedd

A kézhigiéné világnapját ünnepelte a csíkszeredai kórház

Jelképesen aláírták a felelősség tenyerét május 5-én, a kézhigiéné világnapján a csíkszeredai kórház dolgozói. A világnapot találkozókkal, tájékoztatással és elköteleződéssel ünnepelték.

2026. május 05., kedd

Csak írmagja maradt a fagynak, s az is éppen Csíkszeredában

Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően felmelegedéssel indult a hét, ami az éjszakai hőmérsékleteknél is látszik.

Közvetlen járat indul Csíkszeredából a hargitafürdői mofettához

Közvetlen buszjáratot indít Csíkszeredából a Hargitafürdői mofettáig a Csíki Trans – olvasható a tömegközlekedést működtető vállalat Facebookon közzétett bejegyzésében.

2026. május 04., hétfő

Kerékpárkölcsönzés Csíkszeredában: szerényebb lehetőségek

A helyi tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. tudja majd üzemeltetni a csíkszeredai buszpályaudvarra beszerzett kerékpárkölcsönző-rendszert, de nagyobb, az egész városra kiterjedő szolgáltatás bevezetése nem valószínű.

