Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
2026. május 07., 11:432026. május 07., 11:43
A szovátai és nyárádszeredai tűzoltókat röviddel éjfél előtt értesítették a tűzesetről. Érkezésükkor a kétszintes lakóház földszinti része égett, mintegy száz négyzetméternyi területen.
A lángokat rövid időn belül sikerült megfékezniük a tűzoltóknak. A tűzben a földszinten található javak megsemmisültek, az emeletet pedig füst lepte el.
A tűz valószínűleg rövidzárlat miatt keletkezett – olvasható a Maros megyei tűzoltóság rövid közleményében.
