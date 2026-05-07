Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

A szovátai és nyárádszeredai tűzoltókat röviddel éjfél előtt értesítették a tűzesetről. Érkezésükkor a kétszintes lakóház földszinti része égett, mintegy száz négyzetméternyi területen.

A lángokat rövid időn belül sikerült megfékezniük a tűzoltóknak. A tűzben a földszinten található javak megsemmisültek, az emeletet pedig füst lepte el.