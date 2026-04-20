A város peremére küldenék a játéktermeket Csíkszeredában

Nem akarják teljesen betiltani a játéktermek működését Csíkszeredában, de ezeket csak a város peremén engedélyeznék. Nemsokára döntést kell hozni erről, mert közeledik a jogszabályban rögzített határidő.

Kovács Attila 2026. április 20., 07:402026. április 20., 07:40 2026. április 20., 07:422026. április 20., 07:42

A nyerőgépeket üzemeltető játéktermeknek nem lesz helyük a városközpontban, a lakóövezetekben – ezt már korábban, a törvénymódosítás megjelenése után megígérte Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. korábban írtuk Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki. Miután a vonatkozó jogszabály úgy módosult, hogy az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos licenc mellett működési engedélyt is kell beszerezniük attól a helyi önkormányzattól, amelynek területén tevékenységüket folytatják, Csíkszeredában is elkezdődött a kérdés megvitatása. Arról kellett dönteni, hogy

betiltják-e, vagy csak bizonyos övezetekre korlátozzák a játéktermek működését, ha pedig a korlátozás tűnik a megoldásnak, akkor hol adjanak helyet ennek a tevékenységnek.

Ahogy Korodi Attila kérdésünkre elmondta, látva a reakciókat, visszajelzéseket,

a Hargita utca végső szakaszán és a Hajnal utca ehhez közeli részén jelölnék ki azt az övezetet, ahol szigorú szabályok szerint működhetnek szerencsejáték-termek.

Ez alól kivételt képeznek majd azok a lottózók, ahol nincsenek nyerőgépek. Hozzátette, ehhez érkeztek még még visszajelzések, javaslatok az üzemeltetők részéről, amelyek általában arról szóltak, hogy legyen nagyobb a kijelölt övezet. A polgármester szerint ezeket elemezni kell, de visszafogottak ebben a témában.

„Megnéztük, hogy mi történik ebben az ügyben az országban, de látva a jogszabályi környezet képlékenységét, és azt, hogy

a kormány átdobta a megoldást az önkormányzatokhoz, de nem adott elég erőt hozzá, határozunk meg olyan övezetet, ahol ez a tevékenység folytatódhat.