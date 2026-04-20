A város peremére küldenék a játéktermeket Csíkszeredában

A város meghatározott övezeteében engedélyeznék csak a játékgépek működtetését

A város meghatározott övezeteében engedélyeznék csak a játékgépek működtetését

Fotó: Borbély Fanni

Nem akarják teljesen betiltani a játéktermek működését Csíkszeredában, de ezeket csak a város peremén engedélyeznék. Nemsokára döntést kell hozni erről, mert közeledik a jogszabályban rögzített határidő.

Kovács Attila

2026. április 20., 07:402026. április 20., 07:40

2026. április 20., 07:422026. április 20., 07:42

A nyerőgépeket üzemeltető játéktermeknek nem lesz helyük a városközpontban, a lakóövezetekben – ezt már korábban, a törvénymódosítás megjelenése után megígérte Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

korábban írtuk

Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés
Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés

Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki.

Miután a vonatkozó jogszabály úgy módosult, hogy az engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos licenc mellett működési engedélyt is kell beszerezniük attól a helyi önkormányzattól, amelynek területén tevékenységüket folytatják, Csíkszeredában is elkezdődött a kérdés megvitatása. Arról kellett dönteni, hogy

betiltják-e, vagy csak bizonyos övezetekre korlátozzák a játéktermek működését, ha pedig a korlátozás tűnik a megoldásnak, akkor hol adjanak helyet ennek a tevékenységnek.

Ahogy Korodi Attila kérdésünkre elmondta, látva a reakciókat, visszajelzéseket,

a Hargita utca végső szakaszán és a Hajnal utca ehhez közeli részén jelölnék ki azt az övezetet, ahol szigorú szabályok szerint működhetnek szerencsejáték-termek.

Ez alól kivételt képeznek majd azok a lottózók, ahol nincsenek nyerőgépek.

Hozzátette, ehhez érkeztek még még visszajelzések, javaslatok az üzemeltetők részéről, amelyek általában arról szóltak, hogy legyen nagyobb a kijelölt övezet. A polgármester szerint ezeket elemezni kell, de visszafogottak ebben a témában.

Fotó: Borbély Fanni

„Megnéztük, hogy mi történik ebben az ügyben az országban, de látva a jogszabályi környezet képlékenységét, és azt, hogy

a kormány átdobta a megoldást az önkormányzatokhoz, de nem adott elég erőt hozzá, határozunk meg olyan övezetet, ahol ez a tevékenység folytatódhat.

Ennek több oka is van, egyfelől az, hogy ezek a tevékenységek átmehetnek egy törvénytelen zónába, a másik, hogy egy teljes tiltás esetén felmerülhetnek olyan kérdések, amelyekre nem biztos, hogy az önkormányzat jogilag is megfelelő válaszokkal rendelkezne” – érvelt az elöljáró. Hozzátette, ő visszafogott, azt gondolja, kell nézni a közjót, de azt is, hogy bármilyen döntést hoznak, az védhető legyen.

Ha a kormány nem módosít azon a törvénycikken, amelyben határidőt szabott meg ennek elfogadására, akkor a következő, április 24-i rendes tanácsülésen dönteni kell az ügyben, másképp a 60 napos határidőt túllépik – mondta kérdésünkre a polgármester.

Csíkszék Csíkszereda
1 hozzászólás Hozzászólások
2026. április 19., vasárnap

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől
Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől
2026. április 19., vasárnap

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől
Hirdetés
2026. április 19., vasárnap

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal
Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal
2026. április 19., vasárnap

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal
2026. április 19., vasárnap

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél
Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél
2026. április 19., vasárnap

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél
2026. április 19., vasárnap

Így segíthetjük a gólyák biztonságát

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Így segíthetjük a gólyák biztonságát
Így segíthetjük a gólyák biztonságát
2026. április 19., vasárnap

Így segíthetjük a gólyák biztonságát
Hirdetés
2026. április 19., vasárnap

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség
Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség
2026. április 19., vasárnap

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség
2026. április 19., vasárnap

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt
Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt
2026. április 19., vasárnap

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt
2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
Hirdetés
2026. április 18., szombat

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
2026. április 18., szombat

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
2026. április 18., szombat

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad
Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad
2026. április 18., szombat

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad
2026. április 18., szombat

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

A tetejére fordulva állt meg egy autó
A tetejére fordulva állt meg egy autó
2026. április 18., szombat

A tetejére fordulva állt meg egy autó
Hirdetés
