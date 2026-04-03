Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés

Van, ahol kitiltanák a játékbarlangokat a településekről, máshol még mérlegelnek
Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki.
Maros megyében több településen is napirendre került a játéktermek kitiltása vagy korlátozása. Mint ismeretes, a kormány a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendeletben módosította a szerencsejátékok szabályozását.
Játékbarlang a földszinten. Az első emeleten is hallják a játékgépek hangját a lakók
Az új előírások szerint a szolgáltatóknak az országos licenc mellett a működés helye szerinti önkormányzattól is engedélyt kell szerezniük. Vagyis a kormány a szerencsejátékkal foglalkozó szolgáltatások engedélyeztetését a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalta, így
Marosvásárhelyen már elkészült az erről szóló határozattervezet, de egyelőre nem nyilvános. Koronkán a teljes kitiltásról szavaznak majd az önkormányzati képviselők, Nyárádszeredában még nem került napirendre a kérdés, Szászrégenben pedig lakossági fórumon ütköztették az álláspontokat.
Marosvásárhely kapcsán Kovács Mihály Levente alpolgármester a Székelyhonnak elmondta: elkészült a határozattervezet, amely korlátozná a játéktermek működését, és
Jelenleg a szakigazgatóságok véleményezik a dokumentumot, ezt követően közvitára bocsátják, majd a városháza honlapján is közzéteszik. Ezután a tanácsosok szavaznak róla.
Koronkán a község vezetése attól tart, hogy a Marosvásárhelyről kiszoruló játéktermek a településre költözhetnek. Takács Szabolcs polgármester szerint az önkormányzati képviselők szinte egyöntetűen egyetértenek abban, hogy ezt meg kell előzni, ezért
A tervezetet már előkészítették, a legközelebbi tanácsülésen dönthetnek róla. Jelenleg a községben egy kocsmában van sportfogadási lehetőség, más szerencsejáték-szolgáltatás nincs.
Nyárádszeredában még nem tárgyalták a játéktermek ügyét. Tóth Sándor polgármester hétfői közösségi tájékoztatóján arról beszélt, hogy az országos lottótársaság kérte az önkormányzatot: irodáit ne tiltsák ki a településről.
Mint fogalmazott, nem hívei a szerencsejátékoknak, de elképzelhető, hogy a lottóirodák működését és a sportfogadásokat engedélyeznék, miközben a veszélyesebbnek tartott szerencsejátékokat kitiltanák a városból. Erről még nem született döntés.
Szászrégenben közösségi fórumot szerveztek a játéktermek kitiltásáról. Márk Endre polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd szerint a megbeszélés hasznosnak bizonyult: részt vettek rajta lakók, játékterem-üzemeltetők és az ingatlanok tulajdonosai is. Az érintett lakók, akiknek tömbházában vagy annak közvetlen szomszédságában működnek ilyen helyek,
A fórumon elhangzott: a lakók szerint nemcsak este és éjszaka, hanem nappal is problémás vendégek fordulnak meg a játéktermekben, és előfordul, hogy rongálnak, amikor veszítenek. Többen azt is sérelmezték, hogy a helyeket a szomszédok beleegyezése nélkül hozták létre, mivel korábban az engedélyeket nem helyi, hanem országos szinten adták ki.
Gál Előd beszámolója szerint a lakók arra is panaszkodtak, hogy egy-egy játékgép zaja a fölötte lévő lakásban is hallatszik. Mint fogalmazott,
A fórumon a játéktermek képviselői azzal érveltek, hogy továbbra is működni szeretnének, akár a város félreesőbb részein is. Szerintük ez bevételt jelenthetne a városnak, mivel ezentúl helyi szinten kell engedélyt kérniük, és helyben is adóznának. A helyiségek tulajdonosai attól tartanak, hogy ha a jelenlegi bérlők távoznak, a nagy alapterületű termekre nehezen találnának új bérlőt.
Az önkormányzat az elhangzottak alapján határozattervezetet dolgoz ki, amelyet a városi tanács elé terjesztenek. A végső döntést a képviselők hozzák meg, a lakók kéréseit is figyelembe véve.
