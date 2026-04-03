Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés

Van, ahol kitiltanák a játékbarlangokat a településekről, máshol még mérlegelnek

Van, ahol kitiltanák a játékbarlangokat a településekről, máshol még mérlegelnek

Fotó: Borbély Fanni

Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki.

Simon Virág

2026. április 03., 13:412026. április 03., 13:41

Maros megyében több településen is napirendre került a játéktermek kitiltása vagy korlátozása. Mint ismeretes, a kormány a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendeletben módosította a szerencsejátékok szabályozását.

Játékbarlang a földszinten. Az első emeleten is hallják a játékgépek hangját a lakók

Játékbarlang a földszinten. Az első emeleten is hallják a játékgépek hangját a lakók

Fotó: Borbély Fanni

Az új előírások szerint a szolgáltatóknak az országos licenc mellett a működés helye szerinti önkormányzattól is engedélyt kell szerezniük. Vagyis a kormány a szerencsejátékkal foglalkozó szolgáltatások engedélyeztetését a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalta, így

a települések immár korlátozhatják vagy teljesen ki is tilthatják ezeket a termeket és gépeket.

Marosvásárhelyen már elkészült az erről szóló határozattervezet, de egyelőre nem nyilvános. Koronkán a teljes kitiltásról szavaznak majd az önkormányzati képviselők, Nyárádszeredában még nem került napirendre a kérdés, Szászrégenben pedig lakossági fórumon ütköztették az álláspontokat.

Helyzetkép Marosvásárhelyen és Koronkán

Marosvásárhely kapcsán Kovács Mihály Levente alpolgármester a Székelyhonnak elmondta: elkészült a határozattervezet, amely korlátozná a játéktermek működését, és

térképen jelölné ki, hol működhetnek ilyen egységek.

Jelenleg a szakigazgatóságok véleményezik a dokumentumot, ezt követően közvitára bocsátják, majd a városháza honlapján is közzéteszik. Ezután a tanácsosok szavaznak róla.

Koronkán a község vezetése attól tart, hogy a Marosvásárhelyről kiszoruló játéktermek a településre költözhetnek. Takács Szabolcs polgármester szerint az önkormányzati képviselők szinte egyöntetűen egyetértenek abban, hogy ezt meg kell előzni, ezért

a teljes kitiltást támogathatják.

A tervezetet már előkészítették, a legközelebbi tanácsülésen dönthetnek róla. Jelenleg a községben egy kocsmában van sportfogadási lehetőség, más szerencsejáték-szolgáltatás nincs.

Van ahol még kivárnak

Nyárádszeredában még nem tárgyalták a játéktermek ügyét. Tóth Sándor polgármester hétfői közösségi tájékoztatóján arról beszélt, hogy az országos lottótársaság kérte az önkormányzatot: irodáit ne tiltsák ki a településről.

Mint fogalmazott, nem hívei a szerencsejátékoknak, de elképzelhető, hogy a lottóirodák működését és a sportfogadásokat engedélyeznék, miközben a veszélyesebbnek tartott szerencsejátékokat kitiltanák a városból. Erről még nem született döntés.

Máshol lakossági fórumon egyeztettek

Szászrégenben közösségi fórumot szerveztek a játéktermek kitiltásáról. Márk Endre polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd szerint a megbeszélés hasznosnak bizonyult: részt vettek rajta lakók, játékterem-üzemeltetők és az ingatlanok tulajdonosai is. Az érintett lakók, akiknek tömbházában vagy annak közvetlen szomszédságában működnek ilyen helyek,

egyöntetűen az elköltöztetésüket kérték.

A fórumon elhangzott: a lakók szerint nemcsak este és éjszaka, hanem nappal is problémás vendégek fordulnak meg a játéktermekben, és előfordul, hogy rongálnak, amikor veszítenek. Többen azt is sérelmezték, hogy a helyeket a szomszédok beleegyezése nélkül hozták létre, mivel korábban az engedélyeket nem helyi, hanem országos szinten adták ki.

Gál Előd beszámolója szerint a lakók arra is panaszkodtak, hogy egy-egy játékgép zaja a fölötte lévő lakásban is hallatszik. Mint fogalmazott,

egyértelmű, hogy a lakók a játéktermek ellen vannak.

A fórumon a játéktermek képviselői azzal érveltek, hogy továbbra is működni szeretnének, akár a város félreesőbb részein is. Szerintük ez bevételt jelenthetne a városnak, mivel ezentúl helyi szinten kell engedélyt kérniük, és helyben is adóznának. A helyiségek tulajdonosai attól tartanak, hogy ha a jelenlegi bérlők távoznak, a nagy alapterületű termekre nehezen találnának új bérlőt.

Az önkormányzat az elhangzottak alapján határozattervezetet dolgoz ki, amelyet a városi tanács elé terjesztenek. A végső döntést a képviselők hozzák meg, a lakók kéréseit is figyelembe véve.

2026. április 04., szombat

Négy személy sérült meg egy balesetben Fehéregyházán

Négy személyt szállítottak kórházba egy balesetet követően, amely szombaton reggel történt Fehéregyházán.

2026. április 03., péntek

Viasz, minta, összetartozás – tojásíró kaláka a Gecse utcai gyülekezetben

Gyerekzsivaj, viaszos kesicék és két pelyhes kiscsibe – nagycsütörtökön a régi hagyományok jegyében, közösen írták meg húsvéti tojásaikat a marosvásárhelyi Gecse utcai református gyülekezet tagjai.

2026. április 03., péntek

Régi fotókat vár a 170 éves Stefánia-óvoda

Fennállásának 170. évfordulóját ünnepli a marosvásárhelyi Stefánia Napköziotthon, ehhez a különleges alkalomhoz a közösséget is bevonnák: régi fotókat keresnek a jubileumi kiállításhoz.

2026. április 03., péntek

Forrás: polgármester az egyik őrizetbe vett gyanúsított az áramlopási ügyben

A Maros megyei Uzdiszentpéter polgármestere az egyik őrizetbe vett gyanúsított a három közül, akiket előállítottak húsz házkutatást követően egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi akció során – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres hírügynökség.

2026. április 03., péntek

Három férfit vettek őrizetbe áramlopás gyanújával – frissítve

Őrizetbe vettek három férfit egy áramlopást felgöngyölítő rendőrségi rajtaütés után Maros megyében, ahol húsz házkutatást tartottak csütörtökön.

2026. április 03., péntek

Eldurvult konfliktus nagycsütörtök este: fegyvert használtak a rendőrök, a sérült fiatalt helikopterrel vitték kórházba

Rendőröket riasztottak egy összetűzéshez csütörtök este a Maros megyei Felsőrépán, de nemhogy csillapodott volna a helyzet, hanem még inkább eldurvult.

2026. április 02., csütörtök

Visszatértek a gólyák Sáromberkére, hozzá is fogtak a családalapításhoz

A hosszú és kihívásokkal teli út után a gólyák egy része visszatért országunkba. A sáromberki, webkamerával megfigyelt két fészek sem maradt üresen – derült ki a gólyákat megörökítő felvételekről, amelyeket a Milvus Csoport tette közzé.

2026. március 31., kedd

Dicsőszentmártoni kislányok ügye: gyermekvédelmi ellenőrzést kezdeményezett a rendőrség

A Maros megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatósághoz fordult a rendőrség annak a két dicsőszentmártoni kislánynak az ügyében, akiket az eltűnésük után egy nappal találtak meg.

2026. március 31., kedd

Termelői vásár Marosvásárhely főterén: csütörtök estig várják a látogatókat

Megnyílt a húsvéti termelői vásár Marosvásárhely főterén, ahol helyi finomságokat, kézműves portékákat, horgolt nyuszikat és díszített tojásokat kínálnak. A vásár csütörtök estig várja a látogatókat naponta 10 és 19 óra között.

2026. március 31., kedd

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak

Tűzoltói beavatkozásra volt szükség kedden Marosvásárhelyen, egy oktatási intézményhez tartozó műhelyben, ahol a helyiség füsttel telt meg.

