Nem tisztult még le, hogy a játéktermek jövője kapcsán mi lenne a legbölcsebb döntés

Van, ahol kitiltanák a játékbarlangokat a településekről, máshol még mérlegelnek

Napirendre került a játéktermek korlátozása vagy kitiltása. Marosvásárhelyen már készül a tervezet, Koronkán teljes tiltásról szavazhatnak, Nyárádszeredában még mérlegelnek, Szászrégenben pedig a lakók egyértelműen az elköltöztetés mellett álltak ki.

Simon Virág 2026. április 03., 13:412026. április 03., 13:41

Maros megyében több településen is napirendre került a játéktermek kitiltása vagy korlátozása. Mint ismeretes, a kormány a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendeletben módosította a szerencsejátékok szabályozását.

Játékbarlang a földszinten. Az első emeleten is hallják a játékgépek hangját a lakók Fotó: Borbély Fanni

Az új előírások szerint a szolgáltatóknak az országos licenc mellett a működés helye szerinti önkormányzattól is engedélyt kell szerezniük. Vagyis a kormány a szerencsejátékkal foglalkozó szolgáltatások engedélyeztetését a helyi önkormányzatok hatáskörébe utalta, így

a települések immár korlátozhatják vagy teljesen ki is tilthatják ezeket a termeket és gépeket.

Marosvásárhelyen már elkészült az erről szóló határozattervezet, de egyelőre nem nyilvános. Koronkán a teljes kitiltásról szavaznak majd az önkormányzati képviselők, Nyárádszeredában még nem került napirendre a kérdés, Szászrégenben pedig lakossági fórumon ütköztették az álláspontokat.

Helyzetkép Marosvásárhelyen és Koronkán Marosvásárhely kapcsán Kovács Mihály Levente alpolgármester a Székelyhonnak elmondta: elkészült a határozattervezet, amely korlátozná a játéktermek működését, és

térképen jelölné ki, hol működhetnek ilyen egységek.

Jelenleg a szakigazgatóságok véleményezik a dokumentumot, ezt követően közvitára bocsátják, majd a városháza honlapján is közzéteszik. Ezután a tanácsosok szavaznak róla. Koronkán a község vezetése attól tart, hogy a Marosvásárhelyről kiszoruló játéktermek a településre költözhetnek. Takács Szabolcs polgármester szerint az önkormányzati képviselők szinte egyöntetűen egyetértenek abban, hogy ezt meg kell előzni, ezért

a teljes kitiltást támogathatják.

A tervezetet már előkészítették, a legközelebbi tanácsülésen dönthetnek róla. Jelenleg a községben egy kocsmában van sportfogadási lehetőség, más szerencsejáték-szolgáltatás nincs.

Van ahol még kivárnak Nyárádszeredában még nem tárgyalták a játéktermek ügyét. Tóth Sándor polgármester hétfői közösségi tájékoztatóján arról beszélt, hogy az országos lottótársaság kérte az önkormányzatot: irodáit ne tiltsák ki a településről. Mint fogalmazott, nem hívei a szerencsejátékoknak, de elképzelhető, hogy a lottóirodák működését és a sportfogadásokat engedélyeznék, miközben a veszélyesebbnek tartott szerencsejátékokat kitiltanák a városból. Erről még nem született döntés. Máshol lakossági fórumon egyeztettek Szászrégenben közösségi fórumot szerveztek a játéktermek kitiltásáról. Márk Endre polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd szerint a megbeszélés hasznosnak bizonyult: részt vettek rajta lakók, játékterem-üzemeltetők és az ingatlanok tulajdonosai is. Az érintett lakók, akiknek tömbházában vagy annak közvetlen szomszédságában működnek ilyen helyek,

egyöntetűen az elköltöztetésüket kérték.

A fórumon elhangzott: a lakók szerint nemcsak este és éjszaka, hanem nappal is problémás vendégek fordulnak meg a játéktermekben, és előfordul, hogy rongálnak, amikor veszítenek. Többen azt is sérelmezték, hogy a helyeket a szomszédok beleegyezése nélkül hozták létre, mivel korábban az engedélyeket nem helyi, hanem országos szinten adták ki. Gál Előd beszámolója szerint a lakók arra is panaszkodtak, hogy egy-egy játékgép zaja a fölötte lévő lakásban is hallatszik. Mint fogalmazott,

egyértelmű, hogy a lakók a játéktermek ellen vannak.