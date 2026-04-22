Vágják a füvet, irtják a kullancsokat

Harmadik napja vágják a jócskán megnőtt füvet Marosvásárhelyen, egyelőre a Tudor lakótelepen. Ezzel párhuzamosan fákat, virágokat is ültetnek, és hamarosan a főtéri virágóra is elindul. A városi virágkertészet igazgatójával beszélgettünk.
Az elmúlt napok esőzése nyomán gyorsan nő a fű
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen a tavaszi napsugarak érkezése és az elmúlt napok esőzése nemcsak elégedettséget hozott. A városlakók közül egyre többen panaszkodnak a parkokban, játszótereken, körforgalmakban lévő nagy fűre és arra, hogy a Somostetőn kullancsot szedtek össze a házi kedvencek. A városi virágkertészetnél a fűnyírás menterendjéről is érdeklődtünk.
A városi virágkertészet vezetője, Ruja Eugen a Székelyhonnak elmondta, hogy hétfőn három csapat fogott neki a Tudor lakótelepen a fűnyírásának. Mivel nincs egyelőre költségvetés, ezért a tavalyi évben elhasznált összeg 12 százalékát használják erre a célra, és várják az idei költségvetést.
Fotó: Haáz Vince
Ahogy a város legnagyobb lakótelepén, a Tudorban elvégzik a kaszálást, a Kövesdombra fogannak menni a kertészet dolgozói. Közben szerdától a Kárpátok sétányán is nekifognak a kaszálásnak. Sorban következik Meggyesfalva és az Egyesülés lakótelep is.
Idén már 112 fát ültettek el a virágkertészet alkalmazottai, ezek mind saját nevelésűek. Az igazgató kiemelte, hogy amikor csak lehetséges, saját maguk szaporítják és nevelik a fákat, díszcserjéket, virágokat, hiszen így jobban tudják biztosítani a minőségi növényeket és azt, hogy azok megmaradnak a helyi időjárási sajátosságok között is.
A Bolyai téren érdemes megnézni a tulipánokat
Fotó: Haáz Vince
Arról is beszámolt, hogy tavaly többféle rózsatöveket vásároltak, illetve neveltek, idén ezerötszáz tövet ültetnek ki a város különböző részeire. Idén
Példaként említette, hogy ültetnek begóniát, díszcsalánt, petúniát, hamvaskát, illatos ternyét, zsályát, gazániát, porcsinrózsát, díszgyertyát, fekete füvet. Újdonságokkal is készülnek, de erről részleteket nem kívánt elárulni Ruja Eugen.
Fotó: Haáz Vince
Megtudtuk, hogy a virágórát jövő héten állítják össze, először a mutatók kerülnek a helyükre, majd fokozatosan beültetik az ágyást is.
A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a múlt héten rendelte el a rovarirtást, ezt az időjárás függvényében fogják elvégezni. A Somostetőn, az állatkert területén és a játszótéren is április 27–29. között lesz szúnyog- és kullancsirtás. Mint megtudtuk, este kilenctől tízig szórják szét az egészségügyi minisztérium engedélyével rendelkező szereket, ezért ebben az időszakban tilos lesz gépkocsival vagy gyalog megközelíteni a Somostetőt.
Fotó: Haáz Vince
Több száz tulipán a Bolyai téren
szóljon hozzá!