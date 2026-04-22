Vágják a füvet, irtják a kullancsokat

Harmadik napja vágják a jócskán megnőtt füvet Marosvásárhelyen, egyelőre a Tudor lakótelepen. Ezzel párhuzamosan fákat, virágokat is ültetnek, és hamarosan a főtéri virágóra is elindul. A városi virágkertészet igazgatójával beszélgettünk.

Simon Virág

2026. április 22., 20:132026. április 22., 20:13

Az elmúlt napok esőzése nyomán gyorsan nő a fű • Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt napok esőzése nyomán gyorsan nő a fű

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a tavaszi napsugarak érkezése és az elmúlt napok esőzése nemcsak elégedettséget hozott. A városlakók közül egyre többen panaszkodnak a parkokban, játszótereken, körforgalmakban lévő nagy fűre és arra, hogy a Somostetőn kullancsot szedtek össze a házi kedvencek. A városi virágkertészetnél a fűnyírás menterendjéről is érdeklődtünk.

Nekifogtak a kaszálásnak

A városi virágkertészet vezetője, Ruja Eugen a Székelyhonnak elmondta, hogy hétfőn három csapat fogott neki a Tudor lakótelepen a fűnyírásának. Mivel nincs egyelőre költségvetés, ezért a tavalyi évben elhasznált összeg 12 százalékát használják erre a célra, és várják az idei költségvetést.

Ahogy a város legnagyobb lakótelepén, a Tudorban elvégzik a kaszálást, a Kövesdombra fogannak menni a kertészet dolgozói. Közben szerdától a Kárpátok sétányán is nekifognak a kaszálásnak. Sorban következik Meggyesfalva és az Egyesülés lakótelep is.

Fákat, virágokat ültetnek

Idén már 112 fát ültettek el a virágkertészet alkalmazottai, ezek mind saját nevelésűek. Az igazgató kiemelte, hogy amikor csak lehetséges, saját maguk szaporítják és nevelik a fákat, díszcserjéket, virágokat, hiszen így jobban tudják biztosítani a minőségi növényeket és azt, hogy azok megmaradnak a helyi időjárási sajátosságok között is.

A Bolyai téren érdemes megnézni a tulipánokat • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Bolyai téren érdemes megnézni a tulipánokat

Fotó: Haáz Vince

Arról is beszámolt, hogy tavaly többféle rózsatöveket vásároltak, illetve neveltek, idén ezerötszáz tövet ültetnek ki a város különböző részeire. Idén

a tervek szerint 200 ezer virágot fognak elültetni többek között a főtérre, a Bolyai térre és a város lakótelepein lévő parkokba, virággruppokba.

Példaként említette, hogy ültetnek begóniát, díszcsalánt, petúniát, hamvaskát, illatos ternyét, zsályát, gazániát, porcsinrózsát, díszgyertyát, fekete füvet. Újdonságokkal is készülnek, de erről részleteket nem kívánt elárulni Ruja Eugen.

Megtudtuk, hogy a virágórát jövő héten állítják össze, először a mutatók kerülnek a helyükre, majd fokozatosan beültetik az ágyást is.

Irtják a rovarokat, kullancsokat

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a múlt héten rendelte el a rovarirtást, ezt az időjárás függvényében fogják elvégezni. A Somostetőn, az állatkert területén és a játszótéren is április 27–29. között lesz szúnyog- és kullancsirtás. Mint megtudtuk, este kilenctől tízig szórják szét az egészségügyi minisztérium engedélyével rendelkező szereket, ezért ebben az időszakban tilos lesz gépkocsival vagy gyalog megközelíteni a Somostetőt.

Marosszék Marosvásárhely
Ezek is érdekelhetik

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
Parajdi sóbánya: cáfolja a Salrom a gazdasági miniszter vádjait
Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Székelyhon

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Székelyhon

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
Székely Sport

Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
Parajdi sóbánya: cáfolja a Salrom a gazdasági miniszter vádjait
Krónika

Parajdi sóbánya: cáfolja a Salrom a gazdasági miniszter vádjait
Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Székely Sport

Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Nyolcvan jogosítványt vont be a Maros megyei rendőrség

A Maros megyei rendőrség közlekedési osztálya az európai „Roadpol Speed” sebességellenőrzési művelet keretében fokozott ellenőrzéseket tartott a megye útjain. Nyolcvan jogosítványt vontak be, és több mint nyolcszáz bírságot szabtak ki.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Motoros baleset történt Marosszentgyörgyön

Kórházba szállítottak egy sérültet, miután egy autó és egy motorkerékpár össszeütközött a 15-ös országúton Marosszentgyörgyön szerdán reggel – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Azzal fenyegette családját, hogy felgyújtja a házukat

Távoltartási végzést rendeltek el egy 43 éves férfi ellen, aki ittas állapotban fenyegette feleségét, és azt állította, hogy felgyújtja a házat – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Nem mentek Bukarestbe tiltakozni, biztatónak vélték az államtitkár szavait

Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.

2026. április 22., szerda

2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert

Közösségi programokkal, faültetéssel, látványetetésekkel és interaktív játékokkal készül a marosvásárhelyi állatkert április 22-én, a Föld napján.

2026. április 21., kedd

2026. április 20., hétfő

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

2026. április 20., hétfő

