Balhéba torkollt a gyanúsított rendőri elvezetése

Ellenőrzést rendelt el csütörtökön a Maros megyei rendőrség vezetője, Constantin Mihalache, miután a marosvásárhelyi bíróság épületénél egy férfi beékelődött a szexuális bűncselekményekkel gyanúsított Cristian Pomohaci rendőri kíséretébe és kezet emelt egy polgárra.

Az incidens akkor történt, amikor a volt ortodox papot a bíróság épületétől a fogdába készültek szállítani. A videófelvételeken jól látszik, amint egy fekete pólós férfi a rendőrök közé ékelődve a rendőrautóig kíséri Pomohaci-ot, majd az autónál fenyegető kézmozdulatot tesz egy másik személy felé, aki odakiabálta Pomohaci-nak, hogy

A Maros megyei rendőrség vezetője csütörtök este közölte, hogy a felvételeken látható fekete pólós férfi nem rendőr. Az ügyben elrendelt ellenőrzés azt hivatott kideríteni, hogy miként szervezték meg a rendőri kíséretet, hogyan került a férfi az 57 éves gyanúsított és az őt kísérő rendőrök közé – írja az Agerpres hírügynökség.

A marosvásárhelyi bíróság csütörtökön elrendelte Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

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Az 57 éves volt ortodox pap ellen kiskorú elleni szexuális erőszak és szexuális bántalmazás gyanújával indult eljárás. A Maros megyei rendőrség közleménye szerint Pomohaci 2024 és 2026 között több kiskorú fiúval is szexuális kapcsolatot létesített pénzért és egyéb anyagi javakért cserében.

A férfi két ingatlanában szerdán házkutatást tartottak. A rendőrség szerint a két lakásban összesen mintegy kétmillió euró értékű összeget találtak, különféle pénznemekben.