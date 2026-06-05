Balhéba torkollt a gyanúsított rendőri elvezetése

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Fotó: Olti Angyalka
Ellenőrzést rendelt el csütörtökön a Maros megyei rendőrség vezetője, Constantin Mihalache, miután a marosvásárhelyi bíróság épületénél egy férfi beékelődött a szexuális bűncselekményekkel gyanúsított Cristian Pomohaci rendőri kíséretébe és kezet emelt egy polgárra.
2026. június 05., 10:242026. június 05., 10:24
2026. június 05., 10:252026. június 05., 10:25
Az incidens akkor történt, amikor a volt ortodox papot a bíróság épületétől a fogdába készültek szállítani. A videófelvételeken jól látszik, amint egy fekete pólós férfi a rendőrök közé ékelődve a rendőrautóig kíséri Pomohaci-ot, majd az autónál fenyegető kézmozdulatot tesz egy másik személy felé, aki odakiabálta Pomohaci-nak, hogy
A Maros megyei rendőrség vezetője csütörtök este közölte, hogy a felvételeken látható fekete pólós férfi nem rendőr. Az ügyben elrendelt ellenőrzés azt hivatott kideríteni, hogy miként szervezték meg a rendőri kíséretet, hogyan került a férfi az 57 éves gyanúsított és az őt kísérő rendőrök közé – írja az Agerpres hírügynökség.
A marosvásárhelyi bíróság csütörtökön elrendelte Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.
Az 57 éves volt ortodox pap ellen kiskorú elleni szexuális erőszak és szexuális bántalmazás gyanújával indult eljárás. A Maros megyei rendőrség közleménye szerint Pomohaci 2024 és 2026 között több kiskorú fiúval is szexuális kapcsolatot létesített pénzért és egyéb anyagi javakért cserében.
A férfi két ingatlanában szerdán házkutatást tartottak. A rendőrség szerint a két lakásban összesen mintegy kétmillió euró értékű összeget találtak, különféle pénznemekben.
A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.
Újabb évfolyam búcsúzott el Maros megye legnépesebb magyar iskolájából, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból június 4-én. Az ünnepségen Magyarország kormányának üzenete is elhangzott, amelyet Kissné Hlatki Katalin nagykövet adott át.
Készíti a százhúszmillió eurós uniós pályázatát a Maros HÉV Egyesület, miután a szállításügyi minisztérium jóváhagyta, hogy együttműködési megállapodást kössön az országos vasúttársasággal. A június végi határidőig még két fontos iratot kell beszerezniük.
Csütörtökön több ballagás és más rendezvény is érinti Marosvásárhely forgalmát, a forgalomkorlátozás szakaszos lesz néhány utcában. Több középiskola ballagási ünnepsége miatt forgalmi dugók alakulhatnak ki a városban.
Közlekedési baleset történt kedden este Marosvásárhelyen a Voinicenilor utcában, a balesetet okozó sofőr azonban a kórházban nem engedte, hogy vérmintát vegyenek tőle.
A marosvásárhelyi adóhatóság alkalmazottainak egy része csütörtökön nem megy be dolgozni, csatlakozva az országos szakszervezeti megmozduláshoz. A pénzügyiek eddig naponta pár órát sztrájkoltak, tiltakozva a kilátásba helyezett bércsökkentés miatt.
Döntenek szerdán a marosvásárhelyi városházán arról, melyik cég takaríthatja a város utcáit a következő időszakban. Marosvásárhelyen közel két hete nincs szolgáltató, ennek nyomai a hosszú hétvégén is jól látszottak.
Elindítják ősszel a természetközeli, mozgásközpontú magyar előkészítő osztályt Kebelében, a Benedek Elek Általános Iskola keretében. A román tagozaton nem gyűlt össze az induláshoz szükséges létszám, ezért ott nem kezdődik ilyen osztály.
Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.
Bálázógép kapott lángra szombaton este Marosbogáton, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
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