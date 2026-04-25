Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Lakóház gyulladt ki szombaton délután a Nyárádszeredához tartozó Kisszentlőrincen.

Székelyhon

2026. április 25., 17:252026. április 25., 17:25

A nyárádszeredai önkéntes és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók szálltak ki szombaton délután Kisszentlőrincre, ahol egy kétszáz négyzetméteres lakóház állt lángokban. A Maros megyei tűzoltóság sajtóirodája szerint

sikerült megfékezni a tűz terjedését, majd megkezdték az oltást.

A helyszínre egy mentőautó is érkezett, de végül nem volt szükség a beavatkozására.

Hirdetés

Marosszék Tűzeset
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra

Május 5-ig várják a szavazatokat a Milvus Természetfotó Pályázatra beérkezett, a zsűri által előválogatott képekre. A közönség a szervezők közösségi oldalán választhatja ki kedvenc felvételét.

2026. április 25., szombat

Hirdetés
2026. április 25., szombat

Füstölő konyha okozott pánikot

Lehetséges lakástűzhöz riasztották szombaton délben a szászrégeni tűzoltókat, de a helyszínen kiderült: egy felügyelet nélkül hagyott főzőalkalmatosság okozta a nagy füstöt.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Hőkamerával érték tetten az orvhalászokat – videóval

Két, orvhalászattal gyanúsított férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután hőkamerás megfigyeléssel azonosították őket egy, a Maros melletti tó partján. Az ügyben büntetőeljárás indult.

2026. április 25., szombat

2026. április 24., péntek

A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.

2026. április 24., péntek

Hirdetés
2026. április 24., péntek

Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

2026. április 24., péntek

2026. április 23., csütörtök

Házkutatás, őrizetbe vétel, elkobzás, bírság – íme a Maros megyei rendőrség csütörtöki mérlege

Összesen 23 ingatlanban végeztek házkutatást erdészeti bűncselekmények miatt Nyárádremetén, Makfalván és Szovátán egy átfogó rendőrségi akció keretében csütörtökön, de számos más területen is ellenőrzések voltak, és tetemes bírságokat szabtak ki.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Átszervezéssel emelnék a marosvásárhelyi repülőtér utaslétszámát

Átszervezési tervet fogadtak el a marosvásárhelyi repülőtér számára, amely 2026 és 2030 között hatékonyabb működést, több utast és nagyobb bevételt céloz. A dokumentum szerint 2030-ra csökkenhet az állami támogatás szerepe, de teljesen nem szűnik meg.

2026. április 23., csütörtök

Hirdetés
2026. április 23., csütörtök

Menesztették Maros megye PSD-s alprefektusát

Menesztették tisztségéből csütörtökön Alexandru Cîmpeanut, Maros megye PSD-s alprefektusát. A hivatalos indoklás szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 22., szerda

Vágják a füvet, irtják a kullancsokat

Harmadik napja vágják a jócskán megnőtt füvet Marosvásárhelyen, egyelőre a Tudor lakótelepen. Ezzel párhuzamosan fákat, virágokat is ültetnek, és hamarosan a főtéri virágóra is elindul. A városi virágkertészet igazgatójával beszélgettünk.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Nyolcvan jogosítványt vont be a Maros megyei rendőrség

A Maros megyei rendőrség közlekedési osztálya az európai „Roadpol Speed” sebességellenőrzési művelet keretében fokozott ellenőrzéseket tartott a megye útjain. Nyolcvan jogosítványt vontak be, és több mint nyolcszáz bírságot szabtak ki.

2026. április 22., szerda

Hirdetés
