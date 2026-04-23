Menesztették Maros megye PSD-s alprefektusát

Alexandru Cîmpeanut menesztették, Barabási Antal Szabolcs (jobbról) egyedül maradt • Fotó: Haáz Vince

Menesztették tisztségéből csütörtökön Alexandru Cîmpeanut, Maros megye PSD-s alprefektusát. A hivatalos indoklás szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit.

Simon Virág

2026. április 23., 14:17

2026. április 23., 14:202026. április 23., 14:20

Alexandru Cîmpeanut a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelölte alprefektusnak, és pontosan két évvel ezelőtt nevezték ki.

Hivatalból való felmentése nem politikai indíttatású: a hivatalos információk szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. A törvény ugyanis kimondja, hogy

azoknak, akiket alprefektusi tisztségbe neveznek ki, rendelkezniük kell az Országos Közigazgatási Intézet által szervezett szakképzéssel.

Ha ezt a képzést nem végezték el, a kinevezéstől számított két éven belül pótolniuk kell. Alexandru Cîmpeanu ezt nem tette meg.

Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit, így a prefektusi hivatalt egyedül Barabási Antal Szabolcs prefektus vezeti.

A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Átszervezéssel emelnék a marosvásárhelyi repülőtér utaslétszámát

Átszervezési tervet fogadtak el a marosvásárhelyi repülőtér számára, amely 2026 és 2030 között hatékonyabb működést, több utast és nagyobb bevételt céloz. A dokumentum szerint 2030-ra csökkenhet az állami támogatás szerepe, de teljesen nem szűnik meg.

2026. április 22., szerda

Vágják a füvet, irtják a kullancsokat

Harmadik napja vágják a jócskán megnőtt füvet Marosvásárhelyen, egyelőre a Tudor lakótelepen. Ezzel párhuzamosan fákat, virágokat is ültetnek, és hamarosan a főtéri virágóra is elindul. A városi virágkertészet igazgatójával beszélgettünk.

Nyolcvan jogosítványt vont be a Maros megyei rendőrség

A Maros megyei rendőrség közlekedési osztálya az európai „Roadpol Speed” sebességellenőrzési művelet keretében fokozott ellenőrzéseket tartott a megye útjain. Nyolcvan jogosítványt vontak be, és több mint nyolcszáz bírságot szabtak ki.

Motoros baleset történt Marosszentgyörgyön

Kórházba szállítottak egy sérültet, miután egy autó és egy motorkerékpár össszeütközött a 15-ös országúton Marosszentgyörgyön szerdán reggel – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

Azzal fenyegette családját, hogy felgyújtja a házukat

Távoltartási végzést rendeltek el egy 43 éves férfi ellen, aki ittas állapotban fenyegette feleségét, és azt állította, hogy felgyújtja a házat – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Nem mentek Bukarestbe tiltakozni, biztatónak vélték az államtitkár szavait

Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

2026. április 21., kedd

Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.

Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert

Közösségi programokkal, faültetéssel, látványetetésekkel és interaktív játékokkal készül a marosvásárhelyi állatkert április 22-én, a Föld napján.

