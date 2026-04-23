Menesztették Maros megye PSD-s alprefektusát

Menesztették tisztségéből csütörtökön Alexandru Cîmpeanut, Maros megye PSD-s alprefektusát. A hivatalos indoklás szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit.

Hivatalból való felmentése nem politikai indíttatású: a hivatalos információk szerint nem teljesítette a közigazgatási törvénykönyvben előírt kötelező jogi feltételt. A törvény ugyanis kimondja, hogy

Alexandru Cîmpeanut a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelölte alprefektusnak, és pontosan két évvel ezelőtt nevezték ki.

azoknak, akiket alprefektusi tisztségbe neveznek ki, rendelkezniük kell az Országos Közigazgatási Intézet által szervezett szakképzéssel.

Ha ezt a képzést nem végezték el, a kinevezéstől számított két éven belül pótolniuk kell. Alexandru Cîmpeanu ezt nem tette meg.

Helyére egyelőre nem neveztek ki senkit, így a prefektusi hivatalt egyedül Barabási Antal Szabolcs prefektus vezeti.