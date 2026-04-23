Átszervezéssel emelnék a marosvásárhelyi repülőtér utaslétszámát

Egy hónapja újra napi több járat és több utas van a marosvásárhelyi légikikötőben
Fotó: Haáz Vince
Átszervezési tervet fogadtak el a marosvásárhelyi repülőtér számára, amely 2026 és 2030 között hatékonyabb működést, több utast és nagyobb bevételt céloz. A dokumentum szerint 2030-ra csökkenhet az állami támogatás szerepe, de teljesen nem szűnik meg.
A Maros megyei tanácsosok áprilisi soros ülésükön, csütörtökön többek között elfogadták a tanács tulajdonában lévő marosvásárhelyi repülőtér 2026–2030-as átszervezési tervét. Erre azért volt szükség, hogy pontos és számonkérhető célkitűzések legyenek a légikikötő vezetősége előtt.
A Bolojan-kormány nemcsak a polgármesteri hivatalok átszervezését kérte, hanem azt is, hogy az önkormányzatok számolják fel azokat a hozzájuk tartozó közhasznú cégeket, amelyek évek óta veszteségesek, amelyeknek ötnél kevesebb alkalmazottjuk van, vagy amelyek nem töltik be az eredeti szerepüket, nincs vagy kevés tevékenységük van.
A marosvásárhelyi repülőtér nincs ilyen helyzetben, de a megyei tanácsülésen bemutatott iratokból kiderül, hogy
A repülőtér vezetőtanácsa ki is dolgozta a 2026–2030-as átszervezési tervet, amelynek alkalmazásával hatékonyabbá akarják tenni a légikikötőt.
A részletes tervből többek között kiderül, hogy
2020 és 2023 között a repülőtér látványos fejlődést mutatott: az utasok száma évi 85 ezerről 262 997-re nőtt.
2024–2025-ben azonban jelentős hanyatlás történt, 153 264-re csökkent az utasok száma.
Csökkent az alkalmazottak száma is, de ez nem vezetett jelentős megtakarításhoz. Mint kiemelik,
A kidolgozott terv három előrejelzést mutat be: pesszimistát, közepesen optimistát és optimistát. Az összeállítók a közepesen optimista változat alapján dolgozták ki a feladatokat.
Optimista forgatókönyv: jó lenne, ha a Wizzair mellett más társaságok is járatot indítanának Marosvásárhelyről
Fotó: Haáz Vince
Eszerint idén az utaslétszám eléri a 311 632-t, míg 2030-ban a 423 972-t. Ez évi nyolcszázalékos növekedést jelent, és teljesíthető, ha a gazdasági helyzetben nem állnak be jelentős változások.
A Maros megyei önkormányzati képviselők elé tárt és elfogadott hatékonysági terv szerint a marosvásárhelyi repülőtér vezetőségének
meg kell őriznie a jelenlegi járatokat, amelyek tíz célállomásra viszik az utasokat, és újabbakat kell bevonzania.
Ugyanakkor energiahatékony beruházásokat kell eszközölnie – ennek egyik része a napelempark elkészítése és beüzemelése –,
bővítenie kell a kereskedelmi szolgáltatásokat, hogy több bevételhez jusson, és egyre kevésbé függjön az állami támogatásoktól.
Ha a közepesen optimista terveket és előrejelzéseket sikerül megvalósítani, akkor 2030-ra jelentősen csökken az állami támogatás szükségessége, de teljesen még nem szűnik meg.
A dokumentum megjegyzi, hogy a tervek megvalósítása nagymértékben függ a gazdasági helyzettől és több olyan tényezőtől, amely nem a repülőtér vezetőségétől függ.
Ez az egyik legfontosabb mondat az egész dokumentumban, figyelembe véve, hogyan alakultak az elmúlt időszakban az üzemanyagárak, hány jelentős légitársaság mondott le jól bejáratott célállomásokról, és hogy például a kolozsvári reptér a Lufthansa (Németország nemzeti légitársasága) döntése nyomán heti húsz járattal maradt kevesebbel.
szóljon hozzá!