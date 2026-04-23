Átszervezéssel emelnék a marosvásárhelyi repülőtér utaslétszámát

Egy hónapja újra napi több járat és több utas van a marosvásárhelyi légikikötőben

Átszervezési tervet fogadtak el a marosvásárhelyi repülőtér számára, amely 2026 és 2030 között hatékonyabb működést, több utast és nagyobb bevételt céloz. A dokumentum szerint 2030-ra csökkenhet az állami támogatás szerepe, de teljesen nem szűnik meg.

Simon Virág 2026. április 23., 15:562026. április 23., 15:56

A Maros megyei tanácsosok áprilisi soros ülésükön, csütörtökön többek között elfogadták a tanács tulajdonában lévő marosvásárhelyi repülőtér 2026–2030-as átszervezési tervét. Erre azért volt szükség, hogy pontos és számonkérhető célkitűzések legyenek a légikikötő vezetősége előtt. Hatékonyabb működést várnak A Bolojan-kormány nemcsak a polgármesteri hivatalok átszervezését kérte, hanem azt is, hogy az önkormányzatok számolják fel azokat a hozzájuk tartozó közhasznú cégeket, amelyek évek óta veszteségesek, amelyeknek ötnél kevesebb alkalmazottjuk van, vagy amelyek nem töltik be az eredeti szerepüket, nincs vagy kevés tevékenységük van. A marosvásárhelyi repülőtér nincs ilyen helyzetben, de a megyei tanácsülésen bemutatott iratokból kiderül, hogy

tavaly árbevételeinek fele állami támogatásból származott.

A repülőtér vezetőtanácsa ki is dolgozta a 2026–2030-as átszervezési tervet, amelynek alkalmazásával hatékonyabbá akarják tenni a légikikötőt. Honnan hová? A részletes tervből többek között kiderül, hogy 2020 és 2023 között a repülőtér látványos fejlődést mutatott: az utasok száma évi 85 ezerről 262 997-re nőtt.

2024–2025-ben azonban jelentős hanyatlás történt, 153 264-re csökkent az utasok száma. Csökkent az alkalmazottak száma is, de ez nem vezetett jelentős megtakarításhoz. Mint kiemelik,

az utaslétszám visszaesése miatt csökkentek a repülőtér saját bevételei is, miközben a légikikötő fenntartási és működési költségei szinte változatlanok maradtak.

A kidolgozott terv három előrejelzést mutat be: pesszimistát, közepesen optimistát és optimistát. Az összeállítók a közepesen optimista változat alapján dolgozták ki a feladatokat.

Optimista forgatókönyv: jó lenne, ha a Wizzair mellett más társaságok is járatot indítanának Marosvásárhelyről Fotó: Haáz Vince