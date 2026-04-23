Házkutatás, őrizetbe vétel, elkobzás, bírság – íme a Maros megyei rendőrség csütörtöki mérlege

Összesen 23 ingatlanban végeztek házkutatást erdészeti bűncselekmények miatt Nyárádremetén, Makfalván és Szovátán egy átfogó rendőrségi akció keretében csütörtökön, de számos más területen is ellenőrzések voltak, és tetemes bírságokat szabtak ki.

Törvénytelen fakitermelés és faanyag eltulajdonításának gyanújával folytat nyomozást a Maros megyei rendőrség. A hatóságok az akció keretében elkoboztak 110 köbméter igazoló dokumentumokkal nem rendelkező fát. Ugyanakkor 28 láncfűrészt – körülbelül 50 ezer lej értékben– , 11 fejszét, 11 hámot és 2 szekeret is lefoglaltak. A nyomozást követően 6 személyt előállítottak és kihallgattak, illetve

két, 21 és 26 éves nyárádremetei férfit 24 órára őrizetbe vettek.

A nyomozás a Maros megyei ügyészség felügyeletével folytatódik. A házkutatásokkal egy időben a rendőrök további ellenőrzéseket is végeztek a közutakon, melynek eredménye 5 bírság volt, forgalmi vétségekért. Emellett a gazdasági rendőrség alkalmazottai is ellenőriztek 9 céget,

egyik esetében 5 ezer lejes büntetést szabtak ki.