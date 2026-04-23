Házkutatás, őrizetbe vétel, elkobzás, bírság – íme a Maros megyei rendőrség csütörtöki mérlege

Képünk illusztráció
Összesen 23 ingatlanban végeztek házkutatást erdészeti bűncselekmények miatt Nyárádremetén, Makfalván és Szovátán egy átfogó rendőrségi akció keretében csütörtökön, de számos más területen is ellenőrzések voltak, és tetemes bírságokat szabtak ki.
2026. április 23., 18:082026. április 23., 18:08
Törvénytelen fakitermelés és faanyag eltulajdonításának gyanújával folytat nyomozást a Maros megyei rendőrség. A hatóságok az akció keretében elkoboztak 110 köbméter igazoló dokumentumokkal nem rendelkező fát. Ugyanakkor 28 láncfűrészt – körülbelül 50 ezer lej értékben– , 11 fejszét, 11 hámot és 2 szekeret is lefoglaltak. A nyomozást követően 6 személyt előállítottak és kihallgattak, illetve
A nyomozás a Maros megyei ügyészség felügyeletével folytatódik.
A házkutatásokkal egy időben a rendőrök további ellenőrzéseket is végeztek a közutakon, melynek eredménye 5 bírság volt, forgalmi vétségekért. Emellett a gazdasági rendőrség alkalmazottai is ellenőriztek 9 céget,
Az állatrendőrség is ellenőrzéseket tartott: 6 kutyatulajdonost és kutyát vizsgált meg, 2 kutyatartó figyelmeztetésben, 4 büntetésben részesült, összesen 6 ezer lej értékben – tájékoztatott közleményében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
