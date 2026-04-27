Jelentős mennyiségű csempészárut foglaltak le Maros megyében

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Telefontartozékokat, ruhákat, valamint jelentős mennyiségű alkoholt és cigarettát koboztak el a hatóságok hétfőn Maros megyében, miután 18 helyszínen tartottak házkutatást – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. április 27., 16:392026. április 27., 16:39

Összesen tizennyolc házkutatási parancsot adott ki a szászrégeni, a dicsőszentmártoni és a marosvásárhelyi ügyészség, amelyeket hétfőn végre is hajtottak a hatóságok – derül ki a közleményből.

A cél a szellemi tulajdon megsértésével és a hamisított termékek csempészésével kapcsolatos bűncselekmények felderítése volt, természetes és jogi személyek esetében egyaránt. Az akció során

1680 szál cigarettát, 475 liter alkoholt, ugyanakkor 320 telefontartozékot és több mint 160 ruhadarabot foglaltak le a hatóságok.

A nyomozás minden ügyben folytatódik az ügyészségek koordinálásával.

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság Galéria

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Marosszék Rendőrség
A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben

Többen is megsérültek egy súlyos közúti balesetben a Maros megyei Alsóbölkény község területén hétfőn délután. Egy teherautó és egy személyautó ütközött.

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben
Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben
2026. április 27., hétfő

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben
2026. április 27., hétfő

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek

Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek
Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek
2026. április 27., hétfő

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek
2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában
Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában
2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában
2026. április 26., vasárnap

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében
Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében
2026. április 26., vasárnap

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében
2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban

Felborult egy személyautó vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határában. A járműben két felnőtt és egy kiskorú utazott, mindhárman még a mentők kiérkezése előtt elhagyták a feje tetejére állt autót.

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
2026. április 26., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Maros megyében

Lakástűzhöz riasztották vasárnap délben a tűzoltókat a Mezősásond községhez tartozó Kislekencére, ahol egy lakóházban csaptak fel a lángok.

Lakóház gyulladt ki Maros megyében
Lakóház gyulladt ki Maros megyében
2026. április 26., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Maros megyében
2026. április 25., szombat

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!

Amikor a testtel kapcsolatos kérdések tabuk maradnak, könnyen kialakulhat a szégyen és érkeznek a tévhitek. Ezért fontos a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok megérthetik a testük működését. Ilyen hiánypótló foglalkozás a Ciklus-show is.

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!
Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!
2026. április 25., szombat

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!
2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra

Május 5-ig várják a szavazatokat a Milvus Természetfotó Pályázatra beérkezett, a zsűri által előválogatott képekre. A közönség a szervezők közösségi oldalán választhatja ki kedvenc felvételét.

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra
Lehet szavazni a legjobb természetfotókra
2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra
2026. április 25., szombat

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett

Lakóház gyulladt ki szombaton délután a Nyárádszeredához tartozó Kisszentlőrincen.

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett
Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett
2026. április 25., szombat

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett
2026. április 25., szombat

Füstölő konyha okozott pánikot

Lehetséges lakástűzhöz riasztották szombaton délben a szászrégeni tűzoltókat, de a helyszínen kiderült: egy felügyelet nélkül hagyott főzőalkalmatosság okozta a nagy füstöt.

Füstölő konyha okozott pánikot
Füstölő konyha okozott pánikot
2026. április 25., szombat

Füstölő konyha okozott pánikot
