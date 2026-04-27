Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
2026. április 27., 13:322026. április 27., 13:32
A hölgy 175 cm magas, ősz hajú. Távozásakor fekete tornacipőt, kék kabátot, fehér-fekete nadrágot és egy meggyszínű női táskát viselt.
Arra kérik a lakosságot, hogy tárcsázzák a 112-es segélyhívó számot, amennyiben információjuk vannak a nő hollétéről.
