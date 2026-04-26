Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

Erős szélben oltották a meggyulladt száraz növényzetet a Maros megyei tűzoltók vasárnap. A sajtóiroda beszámolója szerint Szászrégenben a Maros partjára riasztották a tűzoltókat, miután tüzet jelentettek a környékről. A helyszínre egy vízzel és habbal oltó esetkocsival vonultak ki.

Marosvásárhelyen, a Segesvári úton nemcsak a száraz növényzet, hanem hulladék is meggyulladt, ezért ott is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak.

Dicsőszentmártonban, a városhoz tartozó Őrhegy utcában szintén szükség volt a tűzoltók közbelépésére, miután lángra kapott a száraz aljnövényzet.