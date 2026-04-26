Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Az erős szélben nem volt könnyű dolguk a tűzoltóknak • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Az erős szélben nem volt könnyű dolguk a tűzoltóknak

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

Székelyhon

2026. április 26., 18:162026. április 26., 18:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Erős szélben oltották a meggyulladt száraz növényzetet a Maros megyei tűzoltók vasárnap. A sajtóiroda beszámolója szerint Szászrégenben a Maros partjára riasztották a tűzoltókat, miután tüzet jelentettek a környékről. A helyszínre egy vízzel és habbal oltó esetkocsival vonultak ki.

Marosvásárhelyen, a Segesvári úton nemcsak a száraz növényzet, hanem hulladék is meggyulladt, ezért ott is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak.

Dicsőszentmártonban, a városhoz tartozó Őrhegy utcában szintén szükség volt a tűzoltók közbelépésére, miután lángra kapott a száraz aljnövényzet.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Marosszék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Lövöldözni kezdett egy férfi a fehér házi tudósítók díszvacsoráján, Trumpot kimenekítették
Maior növelte előnyét, Tempestini üldözi a Hargita Ralin
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
Székelyhon

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Székelyhon

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Székely Sport

A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
Lövöldözni kezdett egy férfi a fehér házi tudósítók díszvacsoráján, Trumpot kimenekítették
Krónika

Lövöldözni kezdett egy férfi a fehér házi tudósítók díszvacsoráján, Trumpot kimenekítették
Maior növelte előnyét, Tempestini üldözi a Hargita Ralin
Székely Sport

Maior növelte előnyét, Tempestini üldözi a Hargita Ralin
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
A rovat további cikkei

2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában
Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában
2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában
2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban

Felborult egy személyautó vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határában. A járműben két felnőtt és egy kiskorú utazott, mindhárman még a mentők kiérkezése előtt elhagyták a feje tetejére állt autót.

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
2026. április 26., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Maros megyében

Lakástűzhöz riasztották vasárnap délben a tűzoltókat a Mezősásond községhez tartozó Kislekencére, ahol egy lakóházban csaptak fel a lángok.

Lakóház gyulladt ki Maros megyében
Lakóház gyulladt ki Maros megyében
2026. április 26., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Maros megyében
2026. április 25., szombat

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!

Amikor a testtel kapcsolatos kérdések tabuk maradnak, könnyen kialakulhat a szégyen és érkeznek a tévhitek. Ezért fontos a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a lányok megérthetik a testük működését. Ilyen hiánypótló foglalkozás a Ciklus-show is.

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!
Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!
2026. április 25., szombat

Amit az iskolában nem tanítanak: a női test nem tabu!
2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra

Május 5-ig várják a szavazatokat a Milvus Természetfotó Pályázatra beérkezett, a zsűri által előválogatott képekre. A közönség a szervezők közösségi oldalán választhatja ki kedvenc felvételét.

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra
Lehet szavazni a legjobb természetfotókra
2026. április 25., szombat

Lehet szavazni a legjobb természetfotókra
2026. április 25., szombat

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett

Lakóház gyulladt ki szombaton délután a Nyárádszeredához tartozó Kisszentlőrincen.

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett
Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett
2026. április 25., szombat

Lakóház lángolt Nyárádszereda mellett
2026. április 25., szombat

Füstölő konyha okozott pánikot

Lehetséges lakástűzhöz riasztották szombaton délben a szászrégeni tűzoltókat, de a helyszínen kiderült: egy felügyelet nélkül hagyott főzőalkalmatosság okozta a nagy füstöt.

Füstölő konyha okozott pánikot
Füstölő konyha okozott pánikot
2026. április 25., szombat

Füstölő konyha okozott pánikot
2026. április 25., szombat

Hőkamerával érték tetten az orvhalászokat – videóval

Két, orvhalászattal gyanúsított férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután hőkamerás megfigyeléssel azonosították őket egy, a Maros melletti tó partján. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Hőkamerával érték tetten az orvhalászokat – videóval
Hőkamerával érték tetten az orvhalászokat – videóval
2026. április 25., szombat

Hőkamerával érték tetten az orvhalászokat – videóval
2026. április 24., péntek

A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva

Néhány hónap alatt teljesen kikerülnek a játéktermek Marosvásárhely belvárosából, lakónegyedeiből, miután pénteken rendkívüli tanácsülésen elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Az érintettek szerint a magas adó ellehetetleníti a munkájukat.

A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva
A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva
2026. április 24., péntek

A város peremére szorítják a játéktermeket, jelentős adót is a nyakukba varrva
2026. április 24., péntek

Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá
Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá
2026. április 24., péntek

Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!