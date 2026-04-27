Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben

Többen is megsérültek egy súlyos közúti balesetben a Maros megyei Alsóbölkény község területén hétfőn délután. Egy teherautó és egy személyautó ütközött.

A balesetben négyen sérültek meg: három felnőtt és egy három év körüli gyermek. A hatóságok tájékoztatása szerint az egyik felnőtt és a kisgyermek súlyosan megsérültek, míg a másik két ember sérülései közepesen súlyosak.

A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a mentőegységek, a Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint