Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Lakónegyedekben is vannak szerencsejáték-termek Marosvásárhelyen • Fotó: Pexels.com

Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.

Simon Virág

2026. március 14., 11:592026. március 14., 11:59

Kitiltanák a szerencsejáték-termeket Marosvásárhelyről, az erről szóló határozattervezet már elkészült, a napokban közvitára bocsátják.

Ne legyenek szem előtt

A kezdeményező Kovács Mihály Levente alpolgármester pénteken elmondta, Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik összesen 810 játékgéppel. Az elkészült határozattervezet értelmében, amit Soós Zoltán polgármester és az RMDSZ-frakció is támogat,

a város szélére száműzik ezeket a helyiségeket.

„Nem működhetnek ilyen termek lakóövezetben, iskolák mellett, csak a város szélén, a bevásárlóközpontokban. A határozattervezethez egy térképet is csatolunk majd, amelyen feltüntethetjük, hogy mely övezetekben lehet működtetni.

Tudjuk, hogy ez nem jelent akadályt azoknak, akiknek ez a szenvedélye, de azt szeretnénk, hogy a szerencsejáték-termek ne legyenek szem előtt.”

Az alpolgármester elmondta, a lottótársaságok irodái nem kerülnek ugyanezen besorolás alá, de azokban sem lehetnek játékgépek.

Ki segít a függőkön?

Megtudtuk, a városvezetés az elmúlt napokban találkozott a szerencsejáték-termek képviselőivel. Mindenki ismertette az álláspontját, az érintettek elmondták, hogy munkahelyek és családi megélhetések kerülhetnek veszélybe, ha ezeket a bezárják.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy

Marosvásárhelyen létrehozzanak egy központot, ahol gyógyulhatnak a szerencsejáték-függőségtől szenvedők,

illetve a találkozón elhangzott, hogy a megelőzésre, tájékoztatásra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

Országos szinten egymillión a játszanak rendszeresen, évente 5,5 milliárd lejt költenek szerencsejátékokra.

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

2026. március 13., péntek

Hirdetés
2026. március 13., péntek

Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek

Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

2026. március 11., szerda

