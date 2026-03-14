Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Lakónegyedekben is vannak szerencsejáték-termek Marosvásárhelyen
Fotó: Pexels.com
Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.
Kitiltanák a szerencsejáték-termeket Marosvásárhelyről, az erről szóló határozattervezet már elkészült, a napokban közvitára bocsátják.
A kezdeményező Kovács Mihály Levente alpolgármester pénteken elmondta, Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik összesen 810 játékgéppel. Az elkészült határozattervezet értelmében, amit Soós Zoltán polgármester és az RMDSZ-frakció is támogat,
„Nem működhetnek ilyen termek lakóövezetben, iskolák mellett, csak a város szélén, a bevásárlóközpontokban. A határozattervezethez egy térképet is csatolunk majd, amelyen feltüntethetjük, hogy mely övezetekben lehet működtetni.
Az alpolgármester elmondta, a lottótársaságok irodái nem kerülnek ugyanezen besorolás alá, de azokban sem lehetnek játékgépek.
A lottózók mentesülnek a száműzetéstől, de csak egy feltétellel
Fotó: Veres Nándor
Megtudtuk, a városvezetés az elmúlt napokban találkozott a szerencsejáték-termek képviselőivel. Mindenki ismertette az álláspontját, az érintettek elmondták, hogy munkahelyek és családi megélhetések kerülhetnek veszélybe, ha ezeket a bezárják.
Felmerült annak a lehetősége is, hogy
illetve a találkozón elhangzott, hogy a megelőzésre, tájékoztatásra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
Országos szinten egymillión a játszanak rendszeresen, évente 5,5 milliárd lejt költenek szerencsejátékokra.
Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!" felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.
