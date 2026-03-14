Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.

A kezdeményező Kovács Mihály Levente alpolgármester pénteken elmondta, Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik összesen 810 játékgéppel. Az elkészült határozattervezet értelmében, amit Soós Zoltán polgármester és az RMDSZ-frakció is támogat,

Kitiltanák a szerencsejáték-termeket Marosvásárhelyről, az erről szóló határozattervezet már elkészült, a napokban közvitára bocsátják.

a város szélére száműzik ezeket a helyiségeket.

„Nem működhetnek ilyen termek lakóövezetben, iskolák mellett, csak a város szélén, a bevásárlóközpontokban. A határozattervezethez egy térképet is csatolunk majd, amelyen feltüntethetjük, hogy mely övezetekben lehet működtetni.

Tudjuk, hogy ez nem jelent akadályt azoknak, akiknek ez a szenvedélye, de azt szeretnénk, hogy a szerencsejáték-termek ne legyenek szem előtt.”

Az alpolgármester elmondta, a lottótársaságok irodái nem kerülnek ugyanezen besorolás alá, de azokban sem lehetnek játékgépek.

A lottózók mentesülnek a száműzetéstől, de csak egy feltétellel

Ki segít a függőkön?

Megtudtuk, a városvezetés az elmúlt napokban találkozott a szerencsejáték-termek képviselőivel. Mindenki ismertette az álláspontját, az érintettek elmondták, hogy munkahelyek és családi megélhetések kerülhetnek veszélybe, ha ezeket a bezárják.

Hirdetés

Felmerült annak a lehetősége is, hogy