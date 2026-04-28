Rendkívüli beavatkozásra volt szükség Marosvásárhelyen, ahol egy gyermek karja szorult be egy parkban található pad fémrácsai közé. Az esethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

A helyszínre rövid időn belül megérkezett egy beavatkozó jármű, valamint egy műszaki mentőegység is. A szakemberek nagy körültekintéssel dolgoztak annak érdekében, hogy a gyermek felső végtagját biztonságosan kiszabadítsák.

A mentés sikeresen zárult, a beavatkozás során a tűzoltók kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a gyermek ne szenvedjen további sérüléseket – olvasható a Maros megyei tűzoltóság rövid közleményében.