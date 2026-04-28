Tarr Zoltán lesz a kultúráért felelős, Tanács Zoltán pedig a technológiai miniszter a Tisza-kormányban

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.
2026. április 28., 14:09
Tanács Zoltánt, a Tisza Párt Működő és Emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetésére jelölte a leendő miniszterelnök.
A Tisza Párt elnöke kedden Facebook-oldalán a két miniszter bejelentése mellett azt is közölte, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért.
Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül – fogalmazott a Tisza Párt elnöke az MTI beszámolója szerint.
Hozzátette: Tarr Zoltánra hárul majd
együttműködve a területen dolgozókkal.
Szintén a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint
– jelezte.
Magyar Péter bejelentette, hogy Tanács Zoltán miniszterként azért felel majd, hogy Magyarország egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes
Tanács Zoltán feladata lesz az is, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen - írta a Tisza Párt elnöke.
Megjegyezte: Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik továbbá a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása, valamint egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik.
Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó
– közölte Magyar Péter.
Kiemelte: Bódis Kriszta több mint harminc éve dolgozik „terepen”, ahol kiépítette a Van Helyed rendszert, amely a társadalompolitika különböző területeit összekapcsolva biztosítja, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermek és család számára elérhető legyen.
