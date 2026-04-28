Tarr Zoltán lesz a kultúráért felelős, Tanács Zoltán pedig a technológiai miniszter a Tisza-kormányban

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

Tanács Zoltánt, a Tisza Párt Működő és Emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetésére jelölte a leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke kedden Facebook-oldalán a két miniszter bejelentése mellett azt is közölte, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért. Hirdetés Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül – fogalmazott a Tisza Párt elnöke az MTI beszámolója szerint. Hozzátette: Tarr Zoltánra hárul majd

az elmúlt évtizedekben „tudatosan elhanyagolt és leépített” műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése,

együttműködve a területen dolgozókkal. Szintén a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint

a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is

– jelezte. Magyar Péter bejelentette, hogy Tanács Zoltán miniszterként azért felel majd, hogy Magyarország egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes

hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni.

Tanács Zoltán feladata lesz az is, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen - írta a Tisza Párt elnöke. Megjegyezte: Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik továbbá a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása, valamint egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó

kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd