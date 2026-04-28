Tarr Zoltán lesz a kultúráért felelős, Tanács Zoltán pedig a technológiai miniszter a Tisza-kormányban

• Fotó: Magyar Péter/Facebook

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter.

Székelyhon

2026. április 28., 14:092026. április 28., 14:09

2026. április 28., 15:542026. április 28., 15:54

Tanács Zoltánt, a Tisza Párt Működő és Emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetésére jelölte a leendő miniszterelnök.

A Tisza Párt elnöke kedden Facebook-oldalán a két miniszter bejelentése mellett azt is közölte, hogy Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért.

Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül – fogalmazott a Tisza Párt elnöke az MTI beszámolója szerint.

Hozzátette: Tarr Zoltánra hárul majd

az elmúlt évtizedekben „tudatosan elhanyagolt és leépített” műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése,

együttműködve a területen dolgozókkal.

Szintén a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint

a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is

– jelezte.

Magyar Péter bejelentette, hogy Tanács Zoltán miniszterként azért felel majd, hogy Magyarország egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes

hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni.

Tanács Zoltán feladata lesz az is, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen - írta a Tisza Párt elnöke.

Megjegyezte: Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik továbbá a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása, valamint egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik.

Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó

kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd

– közölte Magyar Péter.

Kiemelte: Bódis Kriszta több mint harminc éve dolgozik „terepen”, ahol kiépítette a Van Helyed rendszert, amely a társadalompolitika különböző területeit összekapcsolva biztosítja, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermek és család számára elérhető legyen.

Magyarország
Ezek is érdekelhetik

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
„Nincs visszaút" – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
Székelyhon

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni
„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
Székelyhon

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Székely Sport

Kirúgták a Sepsi OSK korábbi edzőjét a harmadosztályú klubtól
Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Krónika

Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Székely Sport

Döntetlen a kiesési rangadón, az élvonaltól búcsúzó Metaloglobus magával ránthatja a Sloboziát is
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Béke – Románia az első frakciói kedden benyújtotta a parlamentben a bizalmatlansági indítványt.

251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen
251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen
2026. április 28., kedd

251 aláírással benyújtották a bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen
2026. április 28., kedd

Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványát nagy valószínűséggel megszavazza majd a parlament, és a kormány megbukik – jelentette ki Tánczos Barna kormányfőhelyettes.

Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány
Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány
2026. április 28., kedd

Tánczos Barna szerint megbukhat a kormány
2026. április 28., kedd

Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány

Romániában nincs gázolajhiány, a helyenként jelentkező ellátási zavarokért az üzemanyag-forgalmazók a felelősek, mivel nekik kell biztosítaniuk a megfelelő logisztikát és az időben történő szállítást.

Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány
Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány
2026. április 28., kedd

Tánczos Barna: Romániában nincs gázolajhiány
2026. április 28., kedd

Százával büntettek a vasúti átjáróknál

A rendőrség egyetlen nap alatt közel 400 szabálysértést állapított meg a vasúti átjáróknál – idézi a Román Rendőrség közleményét az Agerpres.

Százával büntettek a vasúti átjáróknál
Százával büntettek a vasúti átjáróknál
2026. április 28., kedd

Százával büntettek a vasúti átjáróknál
2026. április 28., kedd

Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton

Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.

Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton
Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton
2026. április 28., kedd

Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton
2026. április 28., kedd

Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.

Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR
Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR
2026. április 28., kedd

Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR
2026. április 28., kedd

Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben
Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben
2026. április 28., kedd

Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben
2026. április 28., kedd

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat
Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat
2026. április 28., kedd

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat
2026. április 28., kedd

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
2026. április 28., kedd

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag
2026. április 28., kedd

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő
Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő
2026. április 28., kedd

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő
