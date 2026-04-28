Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.
A Digi24-nek nyilatkozva a miniszterelnök kijelentette: azzal, hogy partnert keresett a bizalmatlansági indítványhoz, a PSD egyrészt növeli a kormány megbuktatásának esélyét, másrészt viszont gyakorlatilag egy új politikai szövetséget is előkészít. Szerinte
Bolojan hangsúlyozta, hogy addig folytatja munkáját és biztosítja a kormány működését, amíg van parlamenti támogatása. Ha ez megszűnik, konzultációk következnek az elnöki hivatalban, és elkezdődik egy új kormány megalakítása – részletezte az Agerpres beszámolója szerint.
– tette hozzá a PSD és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványára utalva.
A miniszterelnök közölte, hogy a jelenlegi koalíció pártjai tárgyalni fognak olyan parlamenti politikusokkal, akik továbbra is támogatnák a jelenlegi kormányt.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ő „soha nem vásárolt meg darabonként embereket”, inkább a közösség számára hasznos elképzelésekről egyeztetett velük.
Bolojan emlékeztetett arra, hogy Németországban a bizalmatlansági indítványok kezdeményezőinek kötelező módon egy új kormányt is kell javasolniuk. Romániában ez nincs így, ezért
„A jelenlegi helyzetben két lehetőség van: vagy visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, ami nagy költséget jelentene az országnak, de legfőképpen az állampolgároknak. Vagy komolyan folytatjuk a munkát, és látható eredményeket mutatunk fel, ehhez azonban konkrét megoldásokra van szükség” – magyarázta.
A kormányfő Sorin Grindeanu PSD-elnököt is bírálta, azzal vádolva a szociáldemokrata politikust, hogy hazudott a kormányzati elképzelésekről és az AUR-ral kapcsolatos politikai terveiről is. Kijelentette azt is: nagyon valószínű, hogy PSD-AUR parlamenti többség jön létre, akár nyíltan, akár közvetett formában, és ezért a felelősséget is vállalniuk kell a két párt vezetőinek.
