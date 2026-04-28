Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

A Digi24-nek nyilatkozva a miniszterelnök kijelentette: azzal, hogy partnert keresett a bizalmatlansági indítványhoz, a PSD egyrészt növeli a kormány megbuktatásának esélyét, másrészt viszont gyakorlatilag egy új politikai szövetséget is előkészít. Szerinte

ezzel valójában egy új kormánykoalíció körvonalazódik.

Bolojan hangsúlyozta, hogy addig folytatja munkáját és biztosítja a kormány működését, amíg van parlamenti támogatása. Ha ez megszűnik, konzultációk következnek az elnöki hivatalban, és elkezdődik egy új kormány megalakítása – részletezte az Agerpres beszámolója szerint.

A probléma az, hogy aki egy kormány megbuktatásán dolgozik, annak azt is végig kell gondolnia, mi kerül a helyére, ki lesz a következő miniszterelnök, és milyen pártok támogatására támaszkodhat”

– tette hozzá a PSD és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványára utalva.

A miniszterelnök közölte, hogy a jelenlegi koalíció pártjai tárgyalni fognak olyan parlamenti politikusokkal, akik továbbra is támogatnák a jelenlegi kormányt.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ő „soha nem vásárolt meg darabonként embereket”, inkább a közösség számára hasznos elképzelésekről egyeztetett velük.

Bolojan emlékeztetett arra, hogy Németországban a bizalmatlansági indítványok kezdeményezőinek kötelező módon egy új kormányt is kell javasolniuk. Romániában ez nincs így, ezért