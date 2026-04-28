Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

Székelyhon

2026. április 28., 10:092026. április 28., 10:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Digi24-nek nyilatkozva a miniszterelnök kijelentette: azzal, hogy partnert keresett a bizalmatlansági indítványhoz, a PSD egyrészt növeli a kormány megbuktatásának esélyét, másrészt viszont gyakorlatilag egy új politikai szövetséget is előkészít. Szerinte

ezzel valójában egy új kormánykoalíció körvonalazódik.

Bolojan hangsúlyozta, hogy addig folytatja munkáját és biztosítja a kormány működését, amíg van parlamenti támogatása. Ha ez megszűnik, konzultációk következnek az elnöki hivatalban, és elkezdődik egy új kormány megalakítása – részletezte az Agerpres beszámolója szerint.

Idézet
A probléma az, hogy aki egy kormány megbuktatásán dolgozik, annak azt is végig kell gondolnia, mi kerül a helyére, ki lesz a következő miniszterelnök, és milyen pártok támogatására támaszkodhat”

– tette hozzá a PSD és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványára utalva.

A miniszterelnök közölte, hogy a jelenlegi koalíció pártjai tárgyalni fognak olyan parlamenti politikusokkal, akik továbbra is támogatnák a jelenlegi kormányt.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ő „soha nem vásárolt meg darabonként embereket”, inkább a közösség számára hasznos elképzelésekről egyeztetett velük.

Bolojan emlékeztetett arra, hogy Németországban a bizalmatlansági indítványok kezdeményezőinek kötelező módon egy új kormányt is kell javasolniuk. Romániában ez nincs így, ezért

szerinte azoknak, akik pusztán a kormány leváltására szavaznak, komolyan végig kell gondolniuk a következményeket.

„A jelenlegi helyzetben két lehetőség van: vagy visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, ami nagy költséget jelentene az országnak, de legfőképpen az állampolgároknak. Vagy komolyan folytatjuk a munkát, és látható eredményeket mutatunk fel, ehhez azonban konkrét megoldásokra van szükség” – magyarázta.

A kormányfő Sorin Grindeanu PSD-elnököt is bírálta, azzal vádolva a szociáldemokrata politikust, hogy hazudott a kormányzati elképzelésekről és az AUR-ral kapcsolatos politikai terveiről is. Kijelentette azt is: nagyon valószínű, hogy PSD-AUR parlamenti többség jön létre, akár nyíltan, akár közvetett formában, és ezért a felelősséget is vállalniuk kell a két párt vezetőinek.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.

2026. április 28., kedd

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

2026. április 28., kedd

A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota hétfőn este az MTI-vel.

Mi a teendő, ha autóra zuhan a fa vagy a vakolat, ki vonható felelősségre? A viharos szél hétvégén Székelyföld több településen fákat döntött ki, egy templom tetejét is megbontotta, Marosvásárhelyen vakolatdarabok hulltak a földre a tömbházakról.

Mennyivel kell száguldani, hogy egy bruttó minimálbérnyi összegre büntessenek?

Településen belül száguldott 170 km/órával egy sofőr, amikor a rendőrök bemérték.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem.

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.

Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében

Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!